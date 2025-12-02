MadWalk 2025 by Three Cents
Fashion 02.12.2025

Influencer σοκάρει με τη γυμνή του εμφάνιση στα British Fashion Awards

Ο Lyas Medini περπάτησε στο κόκκινο χαλί με ένα αποκαλυπτικό κορμάκι Jean Paul Gaultier, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο φως των προβολέων και κάτω από τα βλέμματα της μόδας, ο Lyas Medini εμφανίστηκε χθες βράδυ στο Royal Albert Hall με ένα look που δεν μπορούσε να περάσει απαρατήρητο. Το κορμάκι του οίκου Jean Paul Gaultier, με την τολμηρή απεικόνιση γυμνού ανδρικού σώματος, ήταν ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα highlights της βραδιάς.

Η επιλογή του δεν περιορίστηκε μόνο στο ρούχο. Το λευκό make-up, το έντονο κόκκινο κραγιόν και το wet hair style δημιούργησαν μια εμφάνιση που τράβηξε πάνω της όλα τα βλέμματα.

Η αντίδραση του κοινού και των θαυμαστών του στα social media ήταν μοιρασμένη στα δύο. Κάποιοι τον αποθέωσαν για το θάρρος και την εκκεντρικότητά του, άλλοι εξέφρασαν αμηχανία, σχολιάζοντας ότι το look ήταν υπερβολικό.

Ανεξάρτητα από τα σχόλια, η εμφάνιση του Lyas Medini είναι η απόδειξη ότι τα British Fashion Awards δεν είναι μόνο βραβεία, αλλά μια γιορτή δημιουργικότητας, τόλμης και ανοιχτών ορίων στη μόδα.

