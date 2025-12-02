MadWalk 2025 by Three Cents
“Τα Μεγάλα Σουξέ” της Χριστίνας Βούλγαρη στο Red Jasper Cabaret Theatre

Μετά από πέντε χρόνια αδιάκοπης παρουσίας στην κωμική σκηνή της Αθήνας, η Χριστίνα Βούλγαρη έρχεται δυναμικά με ένα εγχείρημα που σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην μέχρι τώρα πορεία της.
Έχοντας μοιράσει γέλια σε δεκάδες σκηνές και παραστάσεις, αποφασίζει να συγκεντρώσει όλο της το υλικό, τις πιο αγαπημένες της στιγμές και τα πιο απρόβλεπτα αστεία σε μία μοναδική βραδιά στο Red Jasper Cabaret Theatre.

Αυτή τη φορά, λοιπόν, παίρνει μια γενναία απόφαση: να ανέβει μόνη της στη σκηνή, να σταθεί μπροστά στο κοινό χωρίς δίχτυ ασφαλείας και να παρουσιάσει ολόκληρο το υλικό της σε μία προσωπική stand up comedy παράσταση με όλα της τα αστεία.

Μια βραδιά που δεν θα είναι απλά παράσταση, αλλά μια αναδρομή στα μεγάλα της σουξέ!

Και το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την δει όπως δεν την έχει ξαναδεί ποτέ: μόνη της!

Η παράσταση θα μαγνητοσκοπηθεί.

Τρίτη 9 Δεκεμβρίου στις 9.30μμ

Red Jasper Cabaret Theatre, Κεφαλληνίας 18

Γενική Είσοδος από 10 ευρώ

Προπώληση https://www.more.com/grel/tickets/standupcomedy/tamegalasouksexristinaboulgari

Η παράσταση είναι ακατάλληλη για άτομα κάτω των 16 ετών.

Ο χώρος είναι πρσβάσιμος  σε χρήστες αμαξιδίων.

Η Χριστίνα Βούλγαρη, γνωστή και ως “αυτή ντε, την ξέρεις”, είναι πολύ κουλ μέχρι κάτι να πάει στραβά. Ασχολείται επαγγελματικά με το Stand Up Comedy από το 2017 μπας και βρει τρόπο να εξαργυρώσει προσόντα και γνώσεις που μέχρι τώρα δεν της έχουν χρησιμέψει ποτέ. Δεν ξέρει να ντύνεται, δεν σκέπτεται πριν μιλήσει και όταν αγχώνεται μιλάει με στίχους.

Είναι  ιδρύτρια του Snap – Athens Queer Comedy Club, αρθρογράφος , copywriter, dj, διδάσκει πολεμικές τέχνες και κωμωδία και φοβάται να κόψει τα νύχια της γάτας της. Ελεύθερο χρόνο δεν έχει. Όνειρο της είναι να γράψει ένα βιβλίο με τίτλο “Ζήσε σαν μοναχή το πρωί και σαν πάρτυ άνιμαλ το βράδυ”, να φτιάξει την δική της θρησκεία και να γίνει Spiritual Leader.

*Facebook : https://www.facebook.com/VoulgariChristinaOfficial/

*Instagram : https://www.instagram.com/christina_vlg/

*TikTok : https://www.tiktok.com/@christinavlg

*Threads : https://www.threads.net/@christina_vlg

Χορηγοί επικοινωνίας Mad TV & Mad Radio 106,2

Red Jasper Cabaret Theatre STAND UP COMEDY ΘΕΑΤΡΟ Χριστίνα Βούλγαρη
