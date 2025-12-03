Χάρης Ρώμας: Όλη η αλήθεια για την φωτογραφία από τα γυρίσματα του «Κωνσταντίνου και Ελένης»

Η αγάπη του κοινού συγκινεί τον Χάρη Ρώμα, αλλά δεν αλλάζει τα σχέδια του

Τις τελευταίες ημέρες κυκλοφορούν στο διαδίκτυο φωτογραφίες από γυρίσματα της κλασικής σειράς «Κωνσταντίνου και Ελένης», οι οποίες όμως προέρχονται από τεχνητή νοημοσύνη.

Ο Χάρης Ρώμας μίλησε στην εκπομπή «Το Έχουμε» στον ΣΚΑΪ και διέψευσε κατηγορηματικά κάθε φήμη για συνέχεια της αγαπημένης σειράς του ANT1.

«Τις είδα τις φωτογραφίες, μου τις έχουν στείλει 300 φορές. Ο παραγωγός μου στο θέατρο μου λέει “Χάρη μου, θα κάνεις αυτό”. Λέω, “μα κάνουμε πρόβες δύο μήνες. Ξεκινάμε μεθαύριο και δεν θα σου είχα πει ότι θα κάνω το «Κωνσταντίνου και Ελένης». Πώς είναι δυνατόν;».

Ο ηθοποιός τόνισε ότι η αγάπη του κοινού και το ενδιαφέρον για τη σειρά τον συγκινούν και τον κολακεύουν, αλλά δεν υπάρχει σχέδιο για νέα σεζόν ή ταινία. «Με την υπέροχη Ελένη Ράντου, τη Μαρία Λεκάκη, τον Βασίλη Κούκουρα και την Καλλιρόη Μυριαγκού, η σειρά ήταν μοναδική. Δεν έχουμε λόγο να την ξανακάνουμε, ούτε εγώ ούτε η Ελένη. Μας έχουν προτείνει ταινία και διάφορες εκδοχές, αλλά ποτέ δεν το αντιμετωπίσαμε ως πιθανότητα», ανέφερε ο Χάρης Ρώμας.





Ο ίδιος τόνισε ότι τόσο εκείνος όσο και οι συνάδελφοί του ακολουθούν πλέον διαφορετικά καλλιτεχνικά μονοπάτια. Η Ελένη Ράντου θριαμβεύει στο θέατρο, ενώ ο Χάρης Ρώμας ξεκινά την παράσταση «Πριγκίπισσα των Αγίων 40», η οποία ήδη γνωρίζει μεγάλες προπωλήσεις. «Όταν βλέπεις ότι η σειρά συνεχίζει να προβάλλεται με επιτυχία τόσα χρόνια, γιατί να την ανταγωνιστείς; Δεν έχει νόημα να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε τους εαυτούς της νιότης μας», κατέληξε ο ηθοποιός.

