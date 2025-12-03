ΑΝΤ1: Πρόωρο τέλος για ακόμα μια σειρά λόγω χαμηλής τηλεθέασης

Σημαντικές αλλαγές ετοιμάζει ο ΑΝΤ1 για δύο σειρές που δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της τηλεθέασης. Ο Αλέξης Μίχας μετέφερε τις τελευταίες εξελίξεις στο Weekend Live, επισημαίνοντας ότι οι δύο παραγωγές δεν θα συνεχίσουν για μεγάλο αριθμό επεισοδίων, λόγω των χαμηλών επιδόσεών τους.

«Ο Δικαστής» και «Γιατί ρε πατέρα;» στο επίκεντρο

Όπως εξήγησε ο δημοσιογράφος, η φετινή σεζόν αποδεικνύεται ιδιαίτερα απαιτητική για τα τηλεοπτικά προγράμματα. «Πολλά προγράμματα δεν απέδωσαν όπως περίμεναν οι σταθμοί στους πίνακες τηλεθέασης. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ έντονος σε όλες τις ζώνες και για δύο σειρές δεν υπάρχουν ευχάριστα νέα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για τη σειρά Ο Δικαστής, παρατηρήθηκε συχνή αλλαγή ώρας προβολής στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, ενώ ο αριθμός των επεισοδίων μειώθηκε ήδη από δύο φορές την εβδομάδα σε μία. Αρχικά, είχε προβλεφθεί να φτάσει τα 60 επεισόδια, ξεκινώντας από 37, αλλά τελικά θα ολοκληρωθεί στα 37 επεισόδια, όπως σας είχαμε ενημερώσει και πριν μερικές μέρες. Παρά τον αρχικό ενθουσιασμό των στελεχών κατά την παρουσίαση του προγράμματος το καλοκαίρι, τα δεδομένα της τηλεθέασης επέβαλαν τις αλλαγές.

Η δεύτερη σειρά, Γιατί ρε πατέρα;, επίσης θα περιοριστεί σε λιγότερα επεισόδια από ό,τι αρχικά είχε σχεδιαστεί. Από τα αρχικά 72 επεισόδια, η σειρά θα ολοκληρωθεί στα 30 επεισόδια. Όπως ανέφερε ο Αλέξης Μίχας, η απόφαση συνδέεται άμεσα με τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης της παραγωγής.





