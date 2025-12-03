MadWalk 2025 by Three Cents
TV 03.12.2025

ΑΝΤ1: Πρόωρο τέλος για ακόμα μια σειρά λόγω χαμηλής τηλεθέασης

ΑΝΤ1: Πρόωρο τέλος για ακόμα μια σειρά λόγω χαμηλής τηλεθέασης
Η φετινή σεζόν αποδεικνύεται απαιτητική για τα προγράμματα του καναλιού
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σημαντικές αλλαγές ετοιμάζει ο ΑΝΤ1 για δύο σειρές που δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες της τηλεθέασης. Ο Αλέξης Μίχας μετέφερε τις τελευταίες εξελίξεις στο Weekend Live, επισημαίνοντας ότι οι δύο παραγωγές δεν θα συνεχίσουν για μεγάλο αριθμό επεισοδίων, λόγω των χαμηλών επιδόσεών τους.

«Ο Δικαστής» και «Γιατί ρε πατέρα;» στο επίκεντρο

Όπως εξήγησε ο δημοσιογράφος, η φετινή σεζόν αποδεικνύεται ιδιαίτερα απαιτητική για τα τηλεοπτικά προγράμματα. «Πολλά προγράμματα δεν απέδωσαν όπως περίμεναν οι σταθμοί στους πίνακες τηλεθέασης. Ο ανταγωνισμός είναι πολύ έντονος σε όλες τις ζώνες και για δύο σειρές δεν υπάρχουν ευχάριστα νέα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Δικαστής

Διάβασε επίσης: Κωνσταντίνου και Ελένης: Αναστάτωση στα social media με την φωτογραφία Ρώμα και Ράντου από το σπίτι της σειράς

Για τη σειρά Ο Δικαστής, παρατηρήθηκε συχνή αλλαγή ώρας προβολής στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1, ενώ ο αριθμός των επεισοδίων μειώθηκε ήδη από δύο φορές την εβδομάδα σε μία. Αρχικά, είχε προβλεφθεί να φτάσει τα 60 επεισόδια, ξεκινώντας από 37, αλλά τελικά θα ολοκληρωθεί στα 37 επεισόδια, όπως σας είχαμε ενημερώσει και πριν μερικές μέρες. Παρά τον αρχικό ενθουσιασμό των στελεχών κατά την παρουσίαση του προγράμματος το καλοκαίρι, τα δεδομένα της τηλεθέασης επέβαλαν τις αλλαγές.

Γιατί ρε Πατέρα: Εκρηκτικές στιγμές γέλιου στο 8ο επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1

Η δεύτερη σειρά, Γιατί ρε πατέρα;, επίσης θα περιοριστεί σε λιγότερα επεισόδια από ό,τι αρχικά είχε σχεδιαστεί. Από τα αρχικά 72 επεισόδια, η σειρά θα ολοκληρωθεί στα 30 επεισόδια. Όπως ανέφερε ο Αλέξης Μίχας, η απόφαση συνδέεται άμεσα με τα χαμηλά νούμερα τηλεθέασης της παραγωγής.


Διάβασε επίσης: Παρά Πέντε: Σμαράγδα Καρύδη και Ζέτα Μακρυπούλια αποκαλύπτουν τις ιστορίες πίσω από παλιές backstage φωτογραφίες

