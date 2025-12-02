MadWalk 2025 by Three Cents
TV 02.12.2025

Παρά Πέντε: Σμαράγδα Καρύδη και Ζέτα Μακρυπούλια αποκαλύπτουν τις ιστορίες πίσω από παλιές backstage φωτογραφίες

Οι πρωταγωνίστριες ξεθάβουν αδημοσίευτες στιγμές και μοιράζονται άγνωστες ιστορίες από τα γυρίσματα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Λίγο πριν κάνει πρεμιέρα το επετειακό επεισόδιο που θα γιορτάσει τα 20 χρόνια από την πρώτη προβολή της εμβληματικής σειράς «Παρά Πέντε», οι υπεύθυνοι του reunion χάρισαν στους θαυμαστές ένα μικρό αλλά γεμάτο νοσταλγία δώρο. Στον επίσημο λογαριασμό της παραγωγής στο Instagram δημοσιεύτηκαν για πρώτη φορά σπάνιες, αδημοσίευτες φωτογραφίες από τα παλιά γυρίσματα της σειράς.

Στα στιγμιότυπα εμφανίζονται η Σμαράγδα Καρύδη, η Ζέτα Μακρυπούλια και η Αγγελική Λάμπρη σε στιγμές χαράς, οικειότητας και ξεγνοιασιάς. Μαζί με τις φωτογραφίες, αναρτήθηκε η λεζάντα: «20 χρόνια μετά… και ξεθάψαμε υλικό που δεν έχει δει κανείς. Βρείτε που και πότε τραβήχτηκε η φωτογραφία. Ποιος θυμάται; Ποιος μαντεύει; Σχόλια από κάτω…».

Οι εικόνες αποτυπώνουν το εξαιρετικό κλίμα που επικρατούσε ανάμεσα στους πρωταγωνιστές, έναν δεσμό που είχε μείνει κρυμμένος όλα αυτά τα χρόνια. Γέλια, backstage στιγμιότυπα και αυθόρμητες αγκαλιές συνθέτουν ένα παζλ αναμνήσεων που ξυπνά συγκίνηση στους fans της σειράς.

Μάλιστα, στο πιο πρόσφατο βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, η Σμαράγδα Καρύδη και η Ζέτα Μακρυπούλια κάθονται μπροστά στην κάμερα και αποκαλύπτουν τις άγνωστες ιστορίες που κρύβονται πίσω από τις φωτογραφίες αυτές. 

«Είμαστε πολύ όμορφες. Μεθυσμένες, στο πάρτι του Παρά Πέντε της πρώτης χρονιάς. Αυτά τα μπλουζάκια τα έψαχνα τώρα προσφάτως, τα είχαμε φτιάξει όλοι. Περνούσαμε πολύ ωραία και είχαμε λίγο πιει. Σε όλες είμαστε ντίρλα. Ήμασταν νέοι, διασκεδάζαμε, ήταν αλλιώς!», λένε χαρακτηριστικά οι δύο πρωταγωνίστριες.

Με αφορμή τη μεγάλη επέτειο, το πολυαναμενόμενο επεισόδιο που θα προβληθεί μέσα στις γιορτές των Χριστουγέννων υπόσχεται να φέρει πίσω το γνώριμο μαγικό κλίμα του «Παρά Πέντε».

02.12.2025
02.12.2025

