Μουσικά Νέα 02.12.2025

Η Dua Lipa ερμηνεύει το Antología και γίνεται viral – Η αντίδραση της Shakira

Η Shakira ευχαρίστησε δημόσια τη Dua Lipa για τον φόρο τιμής στην πόλη όπου γράφτηκε το εμβληματικό κομμάτι της πριν από 30 χρόνια
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Shakira αντέδρασε με έντονη συγκίνηση στη διασκευή της Dua Lipa στο τραγούδι «Antología», λίγες ώρες μετά την εμφάνιση της Βρετανίδας τραγουδίστριας στη Μπογκοτά. Η Dua Lipa παρουσίασε τη δική της εκδοχή της επιτυχίας του 1995 κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας περιοδείας της «Radical Optimism», η οποία έκανε στάση στο Estadio El Campín. Η Dua Lipa έχει καθιερώσει σε κάθε πόλη της περιοδείας της να τιμά έναν τοπικό μουσικό καλλιτέχνη, και η επιλογή της να ερμηνεύσει το «Antología» στη Μπογκοτά αποτέλεσε έναν φόρο τιμής στη Shakira στην πόλη όπου η Κολομβιανή τραγουδίστρια έγραψε το τραγούδι πριν από 30 χρόνια. Το κοινό αντέδρασε με ενθουσιασμό στην αναπάντεχη διασκευή, η οποία συνοδεύτηκε από ένα έντονο αίσθημα νοσταλγίας μέσα στο κατάμεστο στάδιο.

Λίγο μετά τη συναυλία, η Shakira ανήρτησε στο Instagram απόσπασμα από την εμφάνιση της Dua Lipa και έγραψε «Είμαι τόσο συγκινημένη που ακούω το τραγούδι μου με τη φωνή της Dua, στην ίδια πόλη όπου το έγραψα πριν από χρόνια». Στη συνέχεια πρόσθεσε «Βλέπεις πώς η μουσική μας ενώνει; Ένα κορίτσι από το Λονδίνο και ένα από τη Μπαρανκίγια». Η ανάρτηση λειτούργησε ως δημόσια αναγνώριση της ερμηνείας της Dua Lipa και παράλληλα ως υπενθύμιση της διαχρονικής δύναμης της μουσικής να γεφυρώνει αποστάσεις.

Η λίστα των διασκευών που έχει παρουσιάσει μέχρι στιγμής η Dua Lipa στην περιοδεία της είναι εκτενής και περιλαμβάνει ονόματα όπως Ariana Grande στο Μαϊάμι, Aerosmith στη Βοστώνη, Sinéad O’Connor στο Δουβλίνο, Daft Punk στη Λυών και Lorde στη Νέα Ζηλανδία. Η τραγουδίστρια έχει μάλιστα ανεβάσει στη σκηνή καλλιτέχνες του μεγέθους του Billie Joe Armstrong για το «Wake Me Up When September Ends» στο Σαν Φρανσίσκο, της Gwen Stefani για το «Don’t Speak» στο Λος Άντζελες, του Nile Rodgers για το «Le Freak» στη Νέα Υόρκη, της Chaka Khan για το «Ain’t Nobody» στο Σικάγο, του Jamiroquai για το «Virtual Insanity» στο Λονδίνο, του Neil Finn για το «Don’t Dream It’s Over» στο Όκλαντ και του Kevin Parker για το «The Less I Know The Better» στο Σίδνεϊ. Πιο πρόσφατα η Dua Lipa μοιράστηκε τη σκηνή με τον Ben Gibbard των Death Cab for Cutie σε μια ερμηνεία του «I Will Follow You Into The Dark» στο Σιάτλ.

