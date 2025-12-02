MadWalk 2025 by Three Cents
Celeb News 02.12.2025

Η Melania Trump παρουσιάζει τον χριστουγεννιάτικο Λευκό Οίκο με τα 51 δέντρα και το Lego πορτρέτο του προέδρου

Η Melania Trump επιμελήθηκε τον στολισμό με θέμα «Home is Where the Heart Is», δίνοντας έμφαση στη γενναιοδωρία, την πατριωτική ταυτότητα και την ευγνωμοσύνη
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Λευκός Οίκος άνοιξε και επίσημα την εορταστική περίοδο με την παρουσίαση του χριστουγεννιάτικου στολισμού, τον οποίο επιμελήθηκε προσωπικά η Melania Trump. Το αποτέλεσμα αποκαλύφθηκε τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου και φέρει την υπογραφή της Πρώτης Κυρίας, που επέλεξε ως κεντρικό θέμα το «Home is Where the Heart Is», μια φράση που φιλοδοξεί να εκφράσει το πνεύμα της αμερικανικής ενότητας και της οικογενειακής θαλπωρής.

Η φετινή διακόσμηση συνδυάζει ιστορικά στοιχεία με σύγχρονες λεπτομέρειες, παραμένοντας πιστή στα εμβληματικά σύμβολα του Λευκού Οίκου. Από τα πιο χαρακτηριστικά εκθέματα είναι το περίφημο Gingerbread House, το οποίο επέστρεψε φέτος στην επίσημη αίθουσα του δείπνου. Το έργο δημιουργήθηκε με 54,4 κιλά βρώσιμου gingerbread, αν και, όπως διευκρίνισε ο εκπρόσωπος της Πρώτης Κυρίας Nick Clemens στην USA Today, οι επισκέπτες δεν μπορούν να πάρουν κάποιο κομμάτι μαζί τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Melania Trump ανάδειξε τα δερμάτινα γάντια ως το απόλυτο fashion trend της σεζόν

Το επίσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο, προερχόμενο από την Korson’s Tree Farms στο Sidney του Μίσιγκαν, τοποθετήθηκε στο Blue Room. Συνολικά 51 δέντρα κοσμούν τους χώρους του Λευκού Οίκου, ενώ το επίσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι αφιερωμένο στις Gold Star Families, δηλαδή τις οικογένειες που έχασαν μέλος σε στρατιωτική υπηρεσία. Το δέντρο στολίστηκε με περισσότερα από 2.800 χρυσά αστέρια και διακοσμητικά που απεικονίζουν το επίσημο πουλί και το επίσημο λουλούδι κάθε πολιτείας.

Οι χαρακτηριστικές γιορτινές γιρλάντες της Melania Trump, με τους κόκκινους φιόγκους, κοσμούν τα παράθυρα του Λευκού Οίκου. Συνολικά 75 γιορτινά στεφάνια περιλαμβάνονται και στην επίσημη χριστουγεννιάτικη κάρτα της χρονιάς. Στο Green Room, ο στολισμός αντλεί έμπνευση από την ψυχαγωγία και τα επιτραπέζια παιχνίδια. Ο χώρος παρουσιάζεται ως ένα γιορτινό game room, διακοσμημένο με ντόμινο και άλλα παιχνίδια, ενώ δεσπόζουν πορτρέτα του George Washington και του Προέδρου Donald Trump κατασκευασμένα από Lego.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το Red Room παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική θεματική, φιλοξενώντας περισσότερες από 10.000 πεταλούδες. Το θέαμα αυτό αποσκοπεί να αναδείξει τη μεταμόρφωση και το μέλλον των νέων ανθρώπων και λειτουργεί ως φόρος τιμής στο πρόγραμμα Fostering the Future, μια πρωτοβουλία της Melania Trump που στηρίζει νέους και νέες που έχουν περάσει από το σύστημα αναδοχής.

Οι δημόσιες ξεναγήσεις, που διοργανώνονται μέσω των γραφείων των μελών του Κογκρέσου, ξεκινούν στις 2 Δεκεμβρίου και αναμένεται να προσελκύσουν δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες. Ο Λευκός Οίκος προετοιμάζεται για μεγάλη προσέλευση, καθώς κάθε χρόνο η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση αποτελεί ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα γεγονότα της εορταστικής περιόδου στην Ουάσινγκτον.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Melania Trump ίδρυσε τη δική της εταιρεία παραγωγής

Melania Trump Λευκός Οίκος στολισμός Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025 χριστουγεννιάτικο δέντρο
