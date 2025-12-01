MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Celeb News 01.12.2025

Η Melania Trump ίδρυσε τη δική της εταιρεία παραγωγής

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ εισέρχεται στον χώρο της κινηματογραφικής παραγωγής ενόψει του ντοκιμαντέρ «Melania» με συμφωνία την Amazon MGM Studios
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Melania Trump ανακοίνωσε τη δημιουργία της δικής της εταιρείας παραγωγής, με την ονομασία Muse Films, σηματοδοτώντας την επίσημη είσοδό της στον χώρο του κινηματογραφικού περιεχομένου. Η ανακοίνωση έγινε διακριτικά στις 28 Νοεμβρίου, μέσω ενός δεκαδευτερόλεπτου βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στην πλατφόρμα X, χωρίς ιδιαίτερη δημοσιότητα, σε αντίθεση με τις συνήθεις πρακτικές της οικογένειας Trump. Το πρώτο έργο της εταιρείας θα είναι το ντοκιμαντέρ «Melania», το οποίο η Melania Trump έχει κινηματογραφήσει κατά τη διάρκεια του έτους και αναμένεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου 2026. Η Amazon MGM Studios εξασφάλισε τα δικαιώματα προβολής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Kate Middleton-Melania Trump: H casual κοινή τους εμφάνιση με Ralph Lauren looks

Η Amazon MGM περιγράφει το ντοκιμαντέρ ως «πρωτοφανή πρόσβαση στις 20 ημέρες πριν από την ορκωμοσία του 2025 μέσα από τα μάτια της ίδιας της Melania Trump». Σύμφωνα με το στούντιο, το φιλμ καταγράφει την προετοιμασία της τελετής ορκωμοσίας, τις συναντήσεις, τις ιδιωτικές συνομιλίες και σκηνές από το εσωτερικό της προεδρικής μετάβασης, παρουσιάζοντας την επιστροφή της Melania Trump σε έναν από τους πιο ισχυρούς ρόλους παγκοσμίως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Amazon MGM Studios εξασφαλίζει επίσης τα δικαιώματα διανομής μιας πολυεπεισοδιακής σειράς που θα ακολουθήσει το ντοκιμαντέρ. Το φιλμ θα σκηνοθετηθεί από τον Brett Ratner.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Άκου τα απομνημονεύματα της Melania Trump σε audiobook με τη φωνή της

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Melania Trump ντοκιμαντέρ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι πρώτες φωτογραφίες της Μαρίνας Σάττι από το νοσοκομείο

Οι πρώτες φωτογραφίες της Μαρίνας Σάττι από το νοσοκομείο

01.12.2025
Επόμενο
Νίκος Οικονομόπουλος: Αποκάλυψε πως έχει αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον Χριστό – «Θέλω να κερδίσω την αιώνια ζωή»

Νίκος Οικονομόπουλος: Αποκάλυψε πως έχει αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον Χριστό – «Θέλω να κερδίσω την αιώνια ζωή»

01.12.2025

Δες επίσης

Αθηνά Οικονομάκου: Το υπέρλαμπρο χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε με την κόρη της και τον Μπρούνο Τσερέλα
Celeb News

Αθηνά Οικονομάκου: Το υπέρλαμπρο χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε με την κόρη της και τον Μπρούνο Τσερέλα

01.12.2025
Ελένη Μενεγάκη: Γενέθλια για τον γιο της, Άγγελο – Του ευχήθηκε με σπάνιες φωτογραφίες από τα παιδικά του χρόνια
Celeb News

Ελένη Μενεγάκη: Γενέθλια για τον γιο της, Άγγελο – Του ευχήθηκε με σπάνιες φωτογραφίες από τα παιδικά του χρόνια

01.12.2025
Ελένη Φουρέιρα: Η εξομολόγηση για την πρώτη γνωριμία με τον Αλμπέρτο Μποτία και η αποκάλυψη για τον γιο τους
Celeb News

Ελένη Φουρέιρα: Η εξομολόγηση για την πρώτη γνωριμία με τον Αλμπέρτο Μποτία και η αποκάλυψη για τον γιο τους

01.12.2025
Νίκος Οικονομόπουλος: Αποκάλυψε πως έχει αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον Χριστό – «Θέλω να κερδίσω την αιώνια ζωή»
Celeb News

Νίκος Οικονομόπουλος: Αποκάλυψε πως έχει αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον Χριστό – «Θέλω να κερδίσω την αιώνια ζωή»

01.12.2025
Κυριακή στο Protegia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής με ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη
Celeb News

Κυριακή στο Protegia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής με ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη

30.11.2025
Χαρά, νοσταλγία και γέλιο: Πώς γιόρτασαν οι celebrities την Ημέρα των Ευχαριστιών
Celeb News

Χαρά, νοσταλγία και γέλιο: Πώς γιόρτασαν οι celebrities την Ημέρα των Ευχαριστιών

28.11.2025
Ο Hugh Jackman επιβεβαίωσε με μια ανάρτηση την σχέση του με την Sutton Foster
Celeb News

Ο Hugh Jackman επιβεβαίωσε με μια ανάρτηση την σχέση του με την Sutton Foster

28.11.2025
Johnny Depp: «Η ζωή μου με τη Vanessa Paradis ήταν ευτυχία»
Celeb News

Johnny Depp: «Η ζωή μου με τη Vanessa Paradis ήταν ευτυχία»

28.11.2025
Η Ελένη Μενεγάκη ποζάρει μπροστά από το υπέρλαμπρο χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού της
Celeb News

Η Ελένη Μενεγάκη ποζάρει μπροστά από το υπέρλαμπρο χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού της

28.11.2025
Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Πρώτα οι περιφερειακές άδειες, μετά οι ραδιοφωνικές- Και νέα αλλαγή στο σχεδιασμό της Κυβέρνησης

Πρώτα οι περιφερειακές άδειες, μετά οι ραδιοφωνικές- Και νέα αλλαγή στο σχεδιασμό της Κυβέρνησης

Ρυθμιστής του… καλοκαιριού η FIFA! Ζημία από τον αποκλεισμό της Εθνικής Ποδοσφαίρου

Ρυθμιστής του… καλοκαιριού η FIFA! Ζημία από τον αποκλεισμό της Εθνικής Ποδοσφαίρου

ΑΙΧΜΕΣ: Σχέδιο για ντοκιμαντέρ Τσίπρα στο Netflix…

ΑΙΧΜΕΣ: Σχέδιο για ντοκιμαντέρ Τσίπρα στο Netflix…

Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Ξορκίζει τις διπλές κάλπες ο Μητσοτάκης

Ξορκίζει τις διπλές κάλπες ο Μητσοτάκης

Περιοδοντίτιδα: Πώς σχετίζεται με συστηματικά νοσήματα και άνοια

Περιοδοντίτιδα: Πώς σχετίζεται με συστηματικά νοσήματα και άνοια