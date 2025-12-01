Η Melania Trump ίδρυσε τη δική της εταιρεία παραγωγής

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ εισέρχεται στον χώρο της κινηματογραφικής παραγωγής ενόψει του ντοκιμαντέρ «Melania» με συμφωνία την Amazon MGM Studios

Η Melania Trump ανακοίνωσε τη δημιουργία της δικής της εταιρείας παραγωγής, με την ονομασία Muse Films, σηματοδοτώντας την επίσημη είσοδό της στον χώρο του κινηματογραφικού περιεχομένου. Η ανακοίνωση έγινε διακριτικά στις 28 Νοεμβρίου, μέσω ενός δεκαδευτερόλεπτου βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στην πλατφόρμα X, χωρίς ιδιαίτερη δημοσιότητα, σε αντίθεση με τις συνήθεις πρακτικές της οικογένειας Trump. Το πρώτο έργο της εταιρείας θα είναι το ντοκιμαντέρ «Melania», το οποίο η Melania Trump έχει κινηματογραφήσει κατά τη διάρκεια του έτους και αναμένεται να κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 30 Ιανουαρίου 2026. Η Amazon MGM Studios εξασφάλισε τα δικαιώματα προβολής.

Η Amazon MGM περιγράφει το ντοκιμαντέρ ως «πρωτοφανή πρόσβαση στις 20 ημέρες πριν από την ορκωμοσία του 2025 μέσα από τα μάτια της ίδιας της Melania Trump». Σύμφωνα με το στούντιο, το φιλμ καταγράφει την προετοιμασία της τελετής ορκωμοσίας, τις συναντήσεις, τις ιδιωτικές συνομιλίες και σκηνές από το εσωτερικό της προεδρικής μετάβασης, παρουσιάζοντας την επιστροφή της Melania Trump σε έναν από τους πιο ισχυρούς ρόλους παγκοσμίως.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Amazon MGM Studios εξασφαλίζει επίσης τα δικαιώματα διανομής μιας πολυεπεισοδιακής σειράς που θα ακολουθήσει το ντοκιμαντέρ. Το φιλμ θα σκηνοθετηθεί από τον Brett Ratner.

