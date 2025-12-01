MadWalk 2025 by Three Cents
Celeb News 01.12.2025

Νίκος Οικονομόπουλος: Αποκάλυψε πως έχει αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον Χριστό – «Θέλω να κερδίσω την αιώνια ζωή»

Νίκος Οικονομόπουλος
Ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε για την προσωπική του ζωή, για τον Γιώργο Μαζωνάκη όσο και για τη βαθιά σχέση του με την πίστη
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Νίκος Οικονομόπουλος παραχώρησε μια εκτενή συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα για την εκπομπή «Το Πρωινό», η οποία θα μεταδοθεί σήμερα, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, ωστόσο την περασμένη εβδομάδα παρουσιάστηκε ένα μικρό δείγμα από όσα συζήτησαν.

Στο απόσπασμα αυτό, ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε τόσο στον Γιώργο Μαζωνάκη όσο και στη βαθιά σχέση του με την πίστη.

Νίκος Οικονομόπουλος
Μιλώντας για την προσωπική του ζωή, ο Νίκος Οικονομόπουλος σημείωσε ότι δυσκολεύεται να φέρει έναν άνθρωπο κοντά του με προοπτική ζωής, καθώς θεωρεί ότι η ζωή είναι απρόβλεπτη: «Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Σε έναν μήνα μπορεί να σου πω ότι έχω βρει τη γυναίκα της ζωής μου και παντρεύομαι», είπε με ειλικρίνεια.

Σχετικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη, δήλωσε πως τρέφει μεγάλη εκτίμηση για εκείνον, υπογραμμίζοντας ότι είναι άδικο να δέχεται συνεχή αρνητική κριτική: «Τον αγαπάω. Έχει χαράξει τη δική του πορεία. Είναι λυπηρό να βλέπεις κάποιον να τον στοχοποιούν παντού και να μην μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του», ανέφερε χαρακτηριστικά.


Όταν η συζήτηση στράφηκε στα θέματα πίστης, ο τραγουδιστής μίλησε με έντονη συγκίνηση. Τόνισε πως έχει αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον Χριστό και πως μοναδική του επιδίωξη είναι η πνευματική του πορεία: «Το μόνο που με νοιάζει είναι να κερδίσω την αιώνια ζωή. Να βελτιώνομαι ως άνθρωπος για να μπορέσω να φτάσω εκεί που θέλω. Δεν με αγγίζουν οι κρίσεις των άλλων. Το έχω πει άπειρες φορές», είπε, εξηγώντας ότι το συγκεκριμένο θέμα τον φορτίζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.

