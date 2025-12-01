MadWalk 2025 by Three Cents
Celeb News 01.12.2025

Ελένη Φουρέιρα: Η εξομολόγηση για την πρώτη γνωριμία με τον Αλμπέρτο Μποτία και η αποκάλυψη για τον γιο τους

Ελένη Φουρέιρα
Η τραγουδίστρια μιλά για τον άνθρωπο που στάθηκε δίπλα της σε όλα και για τον γιο που γέμισε τη ζωή της φως
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Το μεσημέρι του Σαββάτου 29 Νοεμβρίου, η Ελένη Φουρέιρα εμφανίστηκε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» και παραχώρησε μια από τις σπάνιες τηλεοπτικές της συνεντεύξεις στη Ναταλία Γερμανού.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η δημοφιλής τραγουδίστρια μίλησε με ειλικρίνεια για τον σύντροφό της, Αλμπέρτο Μποτία, κάνοντας μια ιδιαίτερα τρυφερή αναφορά στη σχέση τους.

Ελένη Φουρέιρα χριστούγεννα
Η καλλιτέχνιδα ανέφερε ότι ο αγαπημένος της δεν έχει ποτέ δείξει ζήλια ή ανασφάλειες σχετικά με τη δουλειά της, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν άνθρωπο διακριτικό, δοτικό και εντελώς απαλλαγμένο από μικρότητες: «Του αρέσει να με βλέπει όπως είμαι. Σέβεται απόλυτα τη δουλειά μου και δεν παρεμβαίνει ποτέ. Είναι εξαιρετικός πατέρας και πολύ συνειδητοποιημένος άνθρωπος», είπε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η σχέση τους ήταν συνειδητή επιλογή ζωής.

Ελένη Φουρέιρα

Έπειτα, μοιράστηκε την ιστορία της πρώτης τους γνωριμίας. Παρουσίασε με χιούμορ το γεγονός ότι τον είδε πρώτη φορά πάνω στη σκηνή, τον Νοέμβριο του 2016, σε εμφάνισή της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό: Ο Παντελής Τουτουντζής της έκανε σήμα να τον προσέξει μέσα στο κοινό, και όταν τελικά γύρισε να κοιτάξει, είδε – όπως είπε – «τον πιο όμορφο άντρα που είχε συναντήσει». Παρότι δεν αντάλλαξαν κουβέντα εκείνο το βράδυ, την επόμενη μέρα ο Μποτία της έστειλε μήνυμα στο Instagram. Από καθαρή διαίσθηση, όπως εξομολογήθηκε, άνοιξε τα αιτήματα και το είδε, οδηγώντας στην πρώτη τους επικοινωνία.


Η Ελένη Φουρέιρα μίλησε και για τον μικρό Ερμή, σημειώνοντας ότι όταν γεννήθηκε ευχόταν να πάρει πολλά από τον πατέρα του, ενώ από εκείνη ήθελε μόνο τα μάτια του δικού της μπαμπά. Μεγαλώνοντας όμως, όπως ανέφερε, της μοιάζει ολοένα και περισσότερο: «Είναι σαν να βλέπω τον εαυτό μου στον καθρέφτη», είπε, συμπληρώνοντας ότι εκείνη και ο Αλμπέρτο προσπαθούν να είναι συνεχώς δίπλα του.


Τόνισε πως, επειδή ούτε εκείνη ούτε ο Μποτία μεγάλωσαν μέσα σε αφθονία, προσπαθούν να διατηρούν ισορροπίες ώστε ο γιος τους να έχει όσα χρειάζεται χωρίς να τα βρίσκει όλα έτοιμα. «Το μόνο που με νοιάζει είναι να γίνει καλός άνθρωπος. Όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα», σημείωσε.

