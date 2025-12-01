MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Celeb News 01.12.2025

Ελένη Μενεγάκη: Γενέθλια για τον γιο της, Άγγελο – Του ευχήθηκε με σπάνιες φωτογραφίες από τα παιδικά του χρόνια

Άγγελος Λάτσιος Ελένη Μενεγάκη
Η τρυφερή ανάρτηση στα social media
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Άγγελος, ο μεγαλύτερος γιος της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου, έκλεισε χθες, 30 Δεκεμβρίου τα 23 του χρόνια. Η χθεσινή ημέρα είχε ιδιαίτερη σημασία για την παρουσιάστρια, η οποία, συγκινημένη από το πόσο έχει μεγαλώσει ο πρωτότοκός της, θέλησε να του ευχηθεί δημόσια.

Με αφορμή τα γενέθλιά του, η Ελένη ανέβασε στο Instagram σπάνιες φωτογραφίες από τα παιδικά χρόνια του Άγγελου και του έστειλε ένα σύντομο αλλά γεμάτο αγάπη μήνυμα:

Άγγελος Λάτσιος Ελένη Μενεγάκη
https://www.instagram.com/elenimenegaki/

Διάβασε επίσης: Ελένη Φουρέιρα: Η εξομολόγηση για την πρώτη γνωριμία με τον Αλμπέρτο Μποτία και η αποκάλυψη για τον γιο τους

«Χαρούμενα 23α γενέθλια Άγγελέ μου @aggelos_latsios. Σε αγαπώ πολύ».

Άγγελος Λάτσιος Ελένη Μενεγάκη
https://www.instagram.com/elenimenegaki/

Οι διαδικτυακοί φίλοι της Ελένης Μενεγάκη έσπευσαν να αφήσουν τις δικές τους ευχές για τον γιο της, ειδικά τώρα που ο Άγγελος έχει πρόσφατα παρουσιαστεί στο Πολεμικό Ναυτικό για να ξεκινήσει τη στρατιωτική του θητεία.

Διάβασε επίσης: Νίκος Οικονομόπουλος: Αποκάλυψε πως έχει αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον Χριστό – «Θέλω να κερδίσω την αιώνια ζωή»

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Άγγελος Λάτσιος ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ελένη Φουρέιρα: Η εξομολόγηση για την πρώτη γνωριμία με τον Αλμπέρτο Μποτία και η αποκάλυψη για τον γιο τους

Ελένη Φουρέιρα: Η εξομολόγηση για την πρώτη γνωριμία με τον Αλμπέρτο Μποτία και η αποκάλυψη για τον γιο τους

01.12.2025
Επόμενο
Ο Callum Turner αναδεικνύεται σε απόλυτο φαβορί για τον ρόλο του James Bond

Ο Callum Turner αναδεικνύεται σε απόλυτο φαβορί για τον ρόλο του James Bond

01.12.2025

Δες επίσης

Αθηνά Οικονομάκου: Το υπέρλαμπρο χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε με την κόρη της και τον Μπρούνο Τσερέλα
Celeb News

Αθηνά Οικονομάκου: Το υπέρλαμπρο χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε με την κόρη της και τον Μπρούνο Τσερέλα

01.12.2025
Ελένη Φουρέιρα: Η εξομολόγηση για την πρώτη γνωριμία με τον Αλμπέρτο Μποτία και η αποκάλυψη για τον γιο τους
Celeb News

Ελένη Φουρέιρα: Η εξομολόγηση για την πρώτη γνωριμία με τον Αλμπέρτο Μποτία και η αποκάλυψη για τον γιο τους

01.12.2025
Νίκος Οικονομόπουλος: Αποκάλυψε πως έχει αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον Χριστό – «Θέλω να κερδίσω την αιώνια ζωή»
Celeb News

Νίκος Οικονομόπουλος: Αποκάλυψε πως έχει αφιερωθεί ολοκληρωτικά στον Χριστό – «Θέλω να κερδίσω την αιώνια ζωή»

01.12.2025
Η Melania Trump ίδρυσε τη δική της εταιρεία παραγωγής
Celeb News

Η Melania Trump ίδρυσε τη δική της εταιρεία παραγωγής

01.12.2025
Κυριακή στο Protegia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής με ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη
Celeb News

Κυριακή στο Protegia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής με ένα εξαιρετικό αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη

30.11.2025
Χαρά, νοσταλγία και γέλιο: Πώς γιόρτασαν οι celebrities την Ημέρα των Ευχαριστιών
Celeb News

Χαρά, νοσταλγία και γέλιο: Πώς γιόρτασαν οι celebrities την Ημέρα των Ευχαριστιών

28.11.2025
Ο Hugh Jackman επιβεβαίωσε με μια ανάρτηση την σχέση του με την Sutton Foster
Celeb News

Ο Hugh Jackman επιβεβαίωσε με μια ανάρτηση την σχέση του με την Sutton Foster

28.11.2025
Johnny Depp: «Η ζωή μου με τη Vanessa Paradis ήταν ευτυχία»
Celeb News

Johnny Depp: «Η ζωή μου με τη Vanessa Paradis ήταν ευτυχία»

28.11.2025
Η Ελένη Μενεγάκη ποζάρει μπροστά από το υπέρλαμπρο χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού της
Celeb News

Η Ελένη Μενεγάκη ποζάρει μπροστά από το υπέρλαμπρο χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού της

28.11.2025
Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Πρώτα οι περιφερειακές άδειες, μετά οι ραδιοφωνικές- Και νέα αλλαγή στο σχεδιασμό της Κυβέρνησης

Πρώτα οι περιφερειακές άδειες, μετά οι ραδιοφωνικές- Και νέα αλλαγή στο σχεδιασμό της Κυβέρνησης

Ρυθμιστής του… καλοκαιριού η FIFA! Ζημία από τον αποκλεισμό της Εθνικής Ποδοσφαίρου

Ρυθμιστής του… καλοκαιριού η FIFA! Ζημία από τον αποκλεισμό της Εθνικής Ποδοσφαίρου

ΑΙΧΜΕΣ: Σχέδιο για ντοκιμαντέρ Τσίπρα στο Netflix…

ΑΙΧΜΕΣ: Σχέδιο για ντοκιμαντέρ Τσίπρα στο Netflix…

Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Ξορκίζει τις διπλές κάλπες ο Μητσοτάκης

Ξορκίζει τις διπλές κάλπες ο Μητσοτάκης

Περιοδοντίτιδα: Πώς σχετίζεται με συστηματικά νοσήματα και άνοια

Περιοδοντίτιδα: Πώς σχετίζεται με συστηματικά νοσήματα και άνοια