Ελένη Μενεγάκη: Γενέθλια για τον γιο της, Άγγελο – Του ευχήθηκε με σπάνιες φωτογραφίες από τα παιδικά του χρόνια

Ο Άγγελος, ο μεγαλύτερος γιος της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου, έκλεισε χθες, 30 Δεκεμβρίου τα 23 του χρόνια. Η χθεσινή ημέρα είχε ιδιαίτερη σημασία για την παρουσιάστρια, η οποία, συγκινημένη από το πόσο έχει μεγαλώσει ο πρωτότοκός της, θέλησε να του ευχηθεί δημόσια.

Με αφορμή τα γενέθλιά του, η Ελένη ανέβασε στο Instagram σπάνιες φωτογραφίες από τα παιδικά χρόνια του Άγγελου και του έστειλε ένα σύντομο αλλά γεμάτο αγάπη μήνυμα:

«Χαρούμενα 23α γενέθλια Άγγελέ μου @aggelos_latsios. Σε αγαπώ πολύ».

Οι διαδικτυακοί φίλοι της Ελένης Μενεγάκη έσπευσαν να αφήσουν τις δικές τους ευχές για τον γιο της, ειδικά τώρα που ο Άγγελος έχει πρόσφατα παρουσιαστεί στο Πολεμικό Ναυτικό για να ξεκινήσει τη στρατιωτική του θητεία.

