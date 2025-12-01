Ο Callum Turner αναδεικνύεται σε απόλυτο φαβορί για τον ρόλο του James Bond

Η αναζήτηση του διαδόχου του Daniel Craig για τον ρόλο του James Bond λαμβάνει νέα τροπή, καθώς δημοσίευμα της εφημερίδας Telegraph αναφέρει ότι ο Callum Turner είναι πλέον ο ισχυρότερος υποψήφιος για την εμβληματική ενσάρκωση του 007. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι στοιχηματικές εταιρείες τον έχουν τοποθετήσει στην κορυφή της λίστας, πάνω από ονόματα όπως ο Henry Cavill, ο Theo James και ο Harris Dickinson. Ο Callum Turner, ο οποίος έχει ξεχωρίσει μέσα από συμμετοχές του σε παραγωγές όπως τα «Fantastic Beasts», «The Boys in the Boat» και το φιλμ «Eternity» του 2025, θεωρείται πλέον το επικρατέστερο πρόσωπο για την επόμενη φάση του franchise. Η Telegraph επισημαίνει μάλιστα ότι η πρόσφατη παρουσία του μαζί με τη σύντροφό του Dua Lipa σε θέρετρο στον κόλπο Oracabessa, πρώην κτήμα του Ian Fleming, έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις για το κατά πόσο αυτό προμηνύει εξελίξεις.

Την ίδια στιγμή προχωρά ο σχεδιασμός της νέας ταινίας. Η παραγωγή έχει ανατεθεί στα Amazon MGM Studios, τα οποία, μέσω συμφωνίας με τη Barbara Broccoli και τον Michael G. Wilson, απέκτησαν πλέον τον πλήρη δημιουργικό έλεγχο του franchise. Το σενάριο γράφεται από τον Steven Knight, δημιουργό του «Peaky Blinders», ενώ τη σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Denis Villeneuve, που έχει ξεχωρίσει για τις ταινίες «Dune» και «Arrival». Η επιλογή του σκηνοθέτη σε συνδυασμό με το νέο πλαίσιο συνεργασίας των παραγωγών αναμένεται να διαμορφώσει μια διαφορετική δημιουργική κατεύθυνση για τη σειρά ταινιών.

Ο Michael G. Wilson έχει ήδη δηλώσει ότι αποσύρεται σταδιακά από τον ενεργό ρόλο του στο franchise για να επικεντρωθεί σε καλλιτεχνικά και φιλανθρωπικά έργα, ενώ η Barbara Broccoli μεταφέρει την προσοχή της σε άλλα κινηματογραφικά σχέδια. Οι αλλαγές στη δομή της παραγωγής υποδηλώνουν ότι η νέα ταινία του Denis Villeneuve θα σηματοδοτήσει μια πλήρη ανανέωση του σύμπαντος του James Bond.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Callum Turner αναδύεται ως το πρόσωπο που συγκεντρώνει τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των στοιχηματικών εταιρειών αλλά και των μέσων. Αν τελικά επιλεγεί, θα αποτελέσει τον πρώτο James Bond της νέας εποχής υπό την ομπρέλα της Amazon MGM Studios, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για έναν από τους πιο διαχρονικούς και καθοριστικούς χαρακτήρες του παγκόσμιου κινηματογράφου.

