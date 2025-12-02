MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Celeb News 02.12.2025

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου στόλισε το σπίτι της – Το glam χριστουγεννιάτικο δέντρο που έγινε viral στο Instagram

Ντορέττα Παπαδημητρίου Χριστούγεννα
Φορώντας χριστουγεννιάτικες πιτζάμες, η γνωστή ηθοποιός δημιούργησε μια λαμπερή γιορτινή ατμόσφαιρα στο σπίτι της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου μπήκε για τα καλά στο κλίμα των Χριστουγέννων και θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Το απόγευμα της Κυριακής 30 Νοεμβρίου, η αγαπημένη ηθοποιός και ραδιοφωνική παραγωγός έφερε το εορταστικό πνεύμα στο σπίτι της και μέσω Instagram παρουσίασε το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε.

Με άκρως γιορτινή διάθεση, φορώντας τις cozy χριστουγεννιάτικες πιτζάμες της, η Ντορέττα αφιερώθηκε στον στολισμό, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που συνδυάζει κομψότητα, λάμψη και ζεστασιά. Το δέντρο της ήταν στολισμένο με μπάλες σε ασημί και χρυσές αποχρώσεις, αποπνέοντας glam αισθητική και μια ατμόσφαιρα πολυτέλειας.

Ντορέττα Παπαδημητρίου Χριστούγεννα
https://www.instagram.com/dorettapapadimitriou_official/

Διάβασε επίσης: Ευθύμης Ζησάκης: Τα πρώτα του γενέθλια ως μπαμπάς – Έκλεισε τα 40 αγκαλιά με τον γιο του

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν τα προσεγμένα διακοσμητικά που επέλεξε: λουλούδια, κλαδιά και λεπτομέρειες που δίνουν όγκο και υφή, ενώ τα άφθονα φωτάκια προσθέτουν μια μαγική λάμψη, ολοκληρώνοντας την εικόνα ενός δέντρου που θα ζήλευε κάθε χριστουγεννιάτικη διακόσμηση.

Ντορέττα Παπαδημητρίου
https://www.instagram.com/dorettapapadimitriou_official/

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ντορέττα Παπαδημητρίου μοιράστηκε και την ευχή της για τα φετινά Χριστούγεννα γράφοντας χαρακτηριστικά: «Και του χρόνου με υγεία, αγάπη, τύχη, χαρά και όλα τα καλά!».

Η ανάρτησή της γέμισε σχόλια και likes, καθώς το κοινό της δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την υπέροχη αισθητική και τη ζεστή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα που δημιούργησε στο σπίτι της.

Διάβασε επίσης: Αθηνά Οικονομάκου: Το υπέρλαμπρο χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε με την κόρη της και τον Μπρούνο Τσερέλα

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
MAD Christmas δέντρο Ντορέττα Παπαδημητρίου Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Melania Trump παρουσιάζει τον χριστουγεννιάτικο Λευκό Οίκο με τα 51 δέντρα και το Lego πορτρέτο του προέδρου

Η Melania Trump παρουσιάζει τον χριστουγεννιάτικο Λευκό Οίκο με τα 51 δέντρα και το Lego πορτρέτο του προέδρου

02.12.2025
Επόμενο
Κατερίνα Καινούργιου: Η αποκάλυψη για τη βάφτιση της κόρης της – Το μέρος που την έχει τάξει

Κατερίνα Καινούργιου: Η αποκάλυψη για τη βάφτιση της κόρης της – Το μέρος που την έχει τάξει

02.12.2025

Δες επίσης

Ο Χρήστος Μάστορας αφιέρωσε on stage τραγούδι στη Γαρυφαλλιά Καληφώνη μπροστά στη μητέρα του
Celeb News

Ο Χρήστος Μάστορας αφιέρωσε on stage τραγούδι στη Γαρυφαλλιά Καληφώνη μπροστά στη μητέρα του

02.12.2025
Νίκος Οικονομόπουλος: Η σπάνια εξομολόγηση για τις κρίσεις πανικού – «Φτάνω στο μικρόφωνο και τρέμω»
Celeb News

Νίκος Οικονομόπουλος: Η σπάνια εξομολόγηση για τις κρίσεις πανικού – «Φτάνω στο μικρόφωνο και τρέμω»

02.12.2025
Γιάννης Τσορτέκης-Έλενα Μαυρίδου: Η πρώτη κοινή τους εμφάνιση ως ζευγάρι – «Είναι γιορτινή ημέρα»
Celeb News

Γιάννης Τσορτέκης-Έλενα Μαυρίδου: Η πρώτη κοινή τους εμφάνιση ως ζευγάρι – «Είναι γιορτινή ημέρα»

02.12.2025
Σίσσυ Χρηστίδου: Η απάντηση για τις αντιδράσεις γύρω από την εμφάνισή της – «Είμαι ακόμα σε σοκ»
Celeb News

Σίσσυ Χρηστίδου: Η απάντηση για τις αντιδράσεις γύρω από την εμφάνισή της – «Είμαι ακόμα σε σοκ»

02.12.2025
Κωνσταντίνος Αργυρός: Ο γιος του φόρεσε μπλούζα με το όνομά του – Το τρυφερό στιγμιότυπο στο Instagram
Celeb News

Κωνσταντίνος Αργυρός: Ο γιος του φόρεσε μπλούζα με το όνομά του – Το τρυφερό στιγμιότυπο στο Instagram

02.12.2025
H Ellie Goulding και η Sienna Miller αποκάλυψαν τις εγκυμοσύνες τους στα Fashion Awards 2025
Celeb News

H Ellie Goulding και η Sienna Miller αποκάλυψαν τις εγκυμοσύνες τους στα Fashion Awards 2025

02.12.2025
Κατερίνα Καινούργιου: Η αποκάλυψη για τη βάφτιση της κόρης της – Το μέρος που την έχει τάξει
Celeb News

Κατερίνα Καινούργιου: Η αποκάλυψη για τη βάφτιση της κόρης της – Το μέρος που την έχει τάξει

02.12.2025
Η Melania Trump παρουσιάζει τον χριστουγεννιάτικο Λευκό Οίκο με τα 51 δέντρα και το Lego πορτρέτο του προέδρου
Celeb News

Η Melania Trump παρουσιάζει τον χριστουγεννιάτικο Λευκό Οίκο με τα 51 δέντρα και το Lego πορτρέτο του προέδρου

02.12.2025
Η Kate Hudson κακομαθαίνει τον εαυτό της και παροτρύνει να κάνεις το ίδιο
Celeb News

Η Kate Hudson κακομαθαίνει τον εαυτό της και παροτρύνει να κάνεις το ίδιο

02.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Open… συνεργασία με Mega

Open… συνεργασία με Mega

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Μπήκε και το φθινόπωρο στον τουριστικό χάρτη

Μπήκε και το φθινόπωρο στον τουριστικό χάρτη

Η φαρμακευτική κάνναβη ανοίγει νέους δρόμους στη θεραπεία των νευροανοσολογικών νοσημάτων

Η φαρμακευτική κάνναβη ανοίγει νέους δρόμους στη θεραπεία των νευροανοσολογικών νοσημάτων