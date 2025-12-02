Η Ντορέττα Παπαδημητρίου στόλισε το σπίτι της – Το glam χριστουγεννιάτικο δέντρο που έγινε viral στο Instagram

Φορώντας χριστουγεννιάτικες πιτζάμες, η γνωστή ηθοποιός δημιούργησε μια λαμπερή γιορτινή ατμόσφαιρα στο σπίτι της

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου μπήκε για τα καλά στο κλίμα των Χριστουγέννων και θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Το απόγευμα της Κυριακής 30 Νοεμβρίου, η αγαπημένη ηθοποιός και ραδιοφωνική παραγωγός έφερε το εορταστικό πνεύμα στο σπίτι της και μέσω Instagram παρουσίασε το εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε.

Με άκρως γιορτινή διάθεση, φορώντας τις cozy χριστουγεννιάτικες πιτζάμες της, η Ντορέττα αφιερώθηκε στον στολισμό, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που συνδυάζει κομψότητα, λάμψη και ζεστασιά. Το δέντρο της ήταν στολισμένο με μπάλες σε ασημί και χρυσές αποχρώσεις, αποπνέοντας glam αισθητική και μια ατμόσφαιρα πολυτέλειας.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν τα προσεγμένα διακοσμητικά που επέλεξε: λουλούδια, κλαδιά και λεπτομέρειες που δίνουν όγκο και υφή, ενώ τα άφθονα φωτάκια προσθέτουν μια μαγική λάμψη, ολοκληρώνοντας την εικόνα ενός δέντρου που θα ζήλευε κάθε χριστουγεννιάτικη διακόσμηση.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, η Ντορέττα Παπαδημητρίου μοιράστηκε και την ευχή της για τα φετινά Χριστούγεννα γράφοντας χαρακτηριστικά: «Και του χρόνου με υγεία, αγάπη, τύχη, χαρά και όλα τα καλά!».

Η ανάρτησή της γέμισε σχόλια και likes, καθώς το κοινό της δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την υπέροχη αισθητική και τη ζεστή χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα που δημιούργησε στο σπίτι της.

