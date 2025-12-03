Το soundtrack του Wicked For Good εκτοξεύεται στα charts

Το album με τις ερμηνείες των Cynthia Erivo και Ariana Grande σημειώνει την ισχυρότερη πρεμιέρα soundtrack για το 2025 κατακτώντας 7 λίστες του Billboard

Το soundtrack της ταινίας «Wicked: For Good» έκανε εντυπωσιακή είσοδο στα μουσικά charts, κατακτώντας θέσεις στην πρώτη δεκάδα σε 7 κατατάξεις του Billboard και φτάνοντας στο Νο 1 τόσο στη λίστα Soundtracks όσο και στη λίστα Vinyl Albums. Με πρωταγωνίστριες τις Cynthia Erivo και Ariana Grande, το άλμπουμ συγκέντρωσε 122.000 ισοδύναμες μονάδες άλμπουμ στις Ηνωμένες Πολιτείες την εβδομάδα που έληξε στις 27 Νοεμβρίου σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate. Πρόκειται για την υψηλότερη πρώτη εβδομάδα για soundtrack μέσα στο 2025.

Παράλληλα, το «Wicked: For Good» έκανε πρεμιέρα στο νούμερο 2 του Billboard 200 σημειώνοντας την κορυφαία είσοδο soundtrack στη συγκεκριμένη κατάταξη για το έτος και την υψηλότερη εμφάνιση από την κυκλοφορία του πρώτου «Wicked» που είχε ανέβει επίσης στο νούμερο 2 τον Δεκέμβριο του 2024. Το άλμπουμ τοποθετήθηκε επίσης στο νούμερο 2 των Top Album Sales και Top Current Album Sales ενώ εισήλθε στην πρώτη δεκάδα των Indie Store Album Sales στο νούμερο 4 και των Top Streaming Albums στο νούμερο 6.

Τέσσερα τραγούδια από το soundtrack του «Wicked For Good» εμφανίστηκαν στο Billboard Hot 100. Το «For Good» σε ερμηνεία των Cynthia Erivo και Ariana Grande έκανε είσοδο στο νούμερο 43. Το «No Good Deed» της Cynthia Erivo τοποθετήθηκε στο νούμερο 56. Το «As Long As You’re Mine» των Cynthia Erivo και Jonathan Bailey κατέλαβε το νούμερο 91. Το «The Girl In The Bubble» της Ariana Grande εμφανίστηκε στο νούμερο 100.

Η ταινία «Wicked For Good» έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 21 Νοεμβρίου και έχει συγκεντρώσει πάνω από 393.3 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως σε διάστημα 10 ημερών στο box office. Αποτελεί συνέχεια της πρώτης ταινίας «Wicked» που κυκλοφόρησε το 2024 και είχε αποσπάσει 10 υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ με 2 νίκες για τα κοστούμια και την καλλιτεχνική διεύθυνση.

