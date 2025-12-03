MadWalk 2025 by Three Cents
Living 03.12.2025

Πώς να διατηρήσεις τα αλεξανδρινά σου λαμπερά και εντυπωσιακά όλο το χειμώνα

alexandrino
Ο απόλυτος οδηγός για να απολαμβάνεις τα αλεξανδρινά σου όλο το χειμώνα, με ζωντάνια, χρώμα και εντυπωσιακά φύλλα
Μαρία Χατζηγιάννη

Τα εντυπωσιακά αλεξανδρινά δεν είναι μόνο για τη περίοδο των Χριστουγέννων. Με τα ζωηρά κόκκινα, κρεμ, ροζ ή απαλό βερικοκί φύλλα τους σε σχήμα αστεριού, χαρίζουν χρώμα και ζωντάνια στους εσωτερικούς χώρους καθ’ όλη τη διάρκεια του φθινοπώρου και του χειμώνα. Με τη σωστή φροντίδα, αυτά τα χειμωνιάτικα φυτά μπορούν να διατηρήσουν τη φρεσκάδα και τη λάμψη τους για πολλούς μήνες. Οι ειδικοί του Stars for Europe (SfE) μοιράζονται μαζί σας όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε.

alexandrino_frontida

Διάβασε επίσης: Νομίζεις ότι τον χειμώνα δεν ανθίζει τίποτα; Δες 9 φυτά που γεμίζουν το μπαλκόνι με χρώμα!

Η πρώτη εντύπωση: Διακρίνετε την ποιότητα κατά την αγορά

Δεν είναι όλα τα αλεξανδρινά ίδια. Αν θέλετε να απολαύσετε το φυτό σας για περισσότερο καιρό, δώστε προσοχή στη φρεσκάδα του από την αρχή.

Ένα ποιοτικό αλεξανδρινό έχει πυκνό, υγιές φύλλωμα, μικρά άνθη που μόλις σχηματίζονται στο κέντρο των χρωματιστών φύλλων και δεν παρουσιάζει σημάδια μαρασμού ή απώλειας φύλλων.

Αποφύγετε τα φυτά που έχουν τοποθετηθεί σε σημεία με ρεύματα αέρα, όπως σε πόρτες ή σε εξωτερικούς χώρους καταστημάτων, το κρύο και ο αέρας μπορεί να τα έχουν ήδη επηρεάσει, ακόμα κι αν τα σημάδια δεν είναι ακόμη ορατά.

Μεταφορά: Τυλίξτε το καλά!

Το αλεξανδρινό κατάγεται από το τροπικό Μεξικό, όπου ευδοκιμεί όλο τον χρόνο σε ήπιες θερμοκρασίες. Αν και εδώ ανθίζει τον χειμώνα, παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητο στο κρύο. Θερμοκρασίες κάτω από τους 12°C μπορούν να το βλάψουν, γι’ αυτό φροντίστε να το τυλίξετε καλά κατά τη μεταφορά και να το προστατέψετε από το ψύχος.

Η σύντομη μεταφορά μέχρι το σπίτι, χωρίς παρατεταμένη έκθεση στο κρύο ή παραμονή σε αυτοκίνητο χωρίς θέρμανση, αρκεί για να μην ταλαιπωρηθεί το φυτό σας.

Το ιδανικό σημείο: Φωτεινό, ζεστό και χωρίς ρεύματα αέρα

Τα αλεξανδρινά αγαπούν το φως και τη ζεστασιά. Η ιδανική θερμοκρασία για αυτά κυμαίνεται μεταξύ 15-22°C. Ένα περβάζι παραθύρου είναι ιδανικό, ακόμη και ένα με νότιο προσανατολισμό δεν αποτελεί πρόβλημα τον χειμώνα.
Είναι σημαντικό να προστατεύετε το φυτό από ρεύματα αέρα. Όταν αερίζετε τον χώρο, μετακινήστε το προσωρινά ώστε να μη δεχθεί απότομες μεταβολές θερμοκρασίας.

Αν τοποθετηθεί πολύ κοντά σε σώματα καλοριφέρ ή τζάκια, η υψηλή θερμοκρασία θα επηρεάσει το φυτό με αποτέλεσμα να αρχίσει να ξεραίνεται και να μαραίνεται πρόωρα. Αν το σαλόνι σας είναι πολύ ζεστό, ίσως είναι προτιμότερο να το μεταφέρετε σε ένα φωτεινό αλλά πιο δροσερό σημείο, όπως το υπνοδωμάτιο, το μπάνιο ή τη κουζίνα.

Δεν είναι μόνο η υπερβολική ζέστη που μπορεί να βλάψει το αλεξανδρινό σας, και ορισμένα φρούτα, όπως τα μήλα, οι μπανάνες και οι ντομάτες, το επηρεάζουν αρνητικά. Αυτά τα φρούτα απελευθερώνουν αιθυλένιο, ένα αέριο ωρίμανσης που προκαλεί πρόωρο μαρασμό στα χρωματιστά φύλλα. Γι’ αυτό, αποφύγετε να τοποθετήσετε το φυτό δίπλα σε φρουτιέρες.

alexandrino_front

Διάβασε επίσης: Τι πρέπει να κάνεις τώρα στα φυτά σου για να επιζήσουν στο κρύο του χειμώνα

Προσεκτικό πότισμα

Το υπερβολικό πότισμα είναι ένα από τα πιο συχνά λάθη στη φροντίδα των αλεξανδρινών. Αφήνετε το χώμα να στεγνώσει ελαφρώς ανάμεσα στα ποτίσματα και αποφεύγετε τη δημιουργία λιμναζόντων υδάτων. Ένα καλό τεστ: όταν το χώμα είναι στεγνό σε βάθος 2-3 εκατοστών ή η γλάστρα φαίνεται αισθητά ελαφρύτερη όταν την σηκώνετε, τότε είναι ώρα για πότισμα. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι να ποτίσετε σωστά.

Αν ποτίζετε από πάνω, χρησιμοποιήστε μικρή ποσότητα νερού σε θερμοκρασία δωματίου και βεβαιωθείτε μετά από 15 λεπτά ότι δεν μένει νερό στο πιατάκι ή στο εσωτερικό της γλάστρας. Εναλλακτικά, ρίξτε νερό απευθείας στο πιατάκι, ώστε το φυτό να το απορροφήσει από εκεί. Αφαιρέστε τυχόν περίσσευμα νερού μετά από 15 λεπτά για να αποφύγετε την υπερβολική υγρασία στις ρίζες του. Το πότισμα με βύθισμα είναι ιδανικό για πολύ ξερό χώμα ή για μικροσκοπικά αλεξανδρινά: Βυθίστε ολόκληρη τη γλάστρα σε νερό για λίγο, ώστε το χώμα να απορροφήσει ομοιόμορφα την υγρασία. Στη συνέχεια, αφήστε το φυτό να στραγγίσει καλά πριν το επανατοποθετήσετε στη γλάστρα του.

Πώς να διατηρήσετε το αλεξανδρινό σας όλο τον χειμώνα

Είναι απολύτως φυσιολογικό τα αλεξανδρινά να χάσουν τα χρωματιστά τους φύλλα μετά την ανθοφορία και να μπουν σε μια περίοδο αδράνειας που διαρκεί μέχρι τον Απρίλιο. Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, χρειάζονται ελάχιστο νερό και καθόλου λίπασμα. Ένα φωτεινό αλλά δροσερό σημείο με θερμοκρασίες μεταξύ 15-18°C είναι ιδανικό. Την άνοιξη, κλαδέψτε το φυτό, αφαιρώντας τα παλιά και αδύναμα κλαδιά, και μεταφυτέψτε το σε φρέσκο φυτόχωμα. Ξεκινήστε σταδιακά να αυξάνετε το πότισμα και να προσθέτετε λίπασμα μία φορά την εβδομάδα. Όταν οι νυχτερινές θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 10°C, μπορείτε να μεταφέρετε το αλεξανδρινό σας έξω, σε μπαλκόνι ή αυλή, σε σημείο με λίγη σκιά. Είναι σημαντικό να το ποτίζετε τακτικά αλλά με μέτρο, η υπερβολική υγρασία μπορεί να προκαλέσει σάπισμα.

Μέσα στον Σεπτέμβριο, το φυτό θα χρειαστεί σκοτάδι 12-14 ώρες καθημερινά για 6 έως 8 εβδομάδες για να αποκτήσει ξανά τα χαρακτηριστικά χρωματιστά φύλλα του. Στη συνέχεια, θα αρχίσει να αναπτύσσει τα χαρακτηριστικά κόκκινα, λευκά, ροζ ή άλλα χρωματιστά φύλλα του. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το φυτό δεν πρέπει να εκτίθεται καθόλου σε φως, ούτε καν στην οθόνη μιας τηλεόρασης ή στο φως μιας λάμπας, καθώς ακόμη και μικρές πηγές φωτός μπορούν να διαταράξουν τον κύκλο του και να καθυστερήσουν ή να εμποδίσουν την ανθοφορία.

Αλεξανδρινά ως κομμένα λουλούδια

Τα αλεξανδρινά δεν είναι μόνο πανέμορφα και εύκολα στη φροντίδα ως φυτά γλάστρας, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως εντυπωσιακά, οικονομικά και μακράς διάρκειας κομμένα λουλούδια.

Αν τα φροντίσετε σωστά, τα κομμένα αλεξανδρινά μπορούν να διαρκέσουν έως και δύο εβδομάδες. Το μυστικό είναι να σταματήσετε τη ροή του γαλακτώδους χυμού που βγαίνει από το κοτσάνι αμέσως μετά το κόψιμο.
Αυτό γίνεται βυθίζοντας την κομμένη άκρη του βλαστού για λίγα δευτερόλεπτα σε ζεστό νερό (περίπου 60°C) και στη συνέχεια αμέσως σε κρύο νερό. Στη συνέχεια, φροντίζετε να αλλάζετε το νερό τακτικά, ώστε να παραμένει φρέσκο.

Πηγή: Stars for Europe

Διάβασε επίσης: Plant Parenting: Γιατί η Gen Z μεγαλώνει φυτά σαν να είναι παιδιά της

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

MAD Christmas Αλεξανδρινό φυτά Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
