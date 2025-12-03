Ο Dominic McLaughlin μιλά για την εμπειρία του ως νέος Harry Potter

Ο Dominic McLaughlin, ο ηθοποιός που θα ενσαρκώσει τον Harry Potter στη νέα τηλεοπτική μεταφορά της δημοφιλούς σειράς βιβλίων για λογαριασμό της HBO, αποκάλυψε ότι έλαβε ένα προσωπικό γράμμα υποστήριξης από τον Daniel Radcliffe. Ο Daniel Radcliffe, ο οποίος ταυτίστηκε με τον ρόλο του μάγου μέσα από τις 8 ταινίες της Warner Bros., είχε δηλώσει τον Νοέμβριο ότι έγραψε γράμμα στον νέο πρωταγωνιστή όταν ανακοινώθηκε το όνομά του.

Μιλώντας στο BBC και στην εκπομπή «Saturday Mash Up Live», ο Dominic McLaughlin περιέγραψε την εμπειρία ως κάτι που τον ξεπέρασε. Όπως είπε «Ήταν τρελό. Ο πατέρας μου με σκούντησε να μπω στο τρένο και μου έδωσε το γράμμα. Το διάβασα και όταν έφτασα στο τέλος έγραφε Dan R. Ήθελα να πανηγυρίσω αλλά έπρεπε να είμαι ψύχραιμος γιατί ήμουν στο τρένο». Ο νεαρός ηθοποιός πρόσθεσε ότι τα γυρίσματα της σειράς εξελίσσονται εξαιρετικά και ότι έχει ήδη δημιουργήσει στενές φιλίες με τους συμπρωταγωνιστές του.

Ο Daniel Radcliffe είχε αναφέρει στο «Good Morning America» ότι έγραψε στον Dominic McLaughlin και έλαβε μια «πολύ γλυκιά απάντηση». Ο ίδιος τόνισε ότι δεν θέλει να επισκιάσει τους νεαρούς ηθοποιούς της νέας γενιάς αλλά να τους στηρίξει. Όπως είπε «Δεν θέλω να είμαι μια σκιά στη ζωή αυτών των παιδιών αλλά ήθελα να του γράψω και να του πω πως ελπίζω να περάσει υπέροχα και ακόμη καλύτερα από εμένα. Εγώ πέρασα φανταστικά αλλά του εύχομαι να περάσει ακόμη καλύτερα». Πρόσθεσε ότι κάθε φορά που βλέπει φωτογραφίες του καστ «θέλει απλώς να τα αγκαλιάσει» καθώς του φαίνονται «τόσο μικρά» και ταυτόχρονα συγκινείται που θυμάται τον εαυτό του στην ίδια ηλικία.

Αντίστοιχα συναισθήματα εξέφρασε και ο Rupert Grint, ο οποίος μίλησε στο BBC αποκαλύπτοντας ότι έστειλε δικό του γράμμα στον Alastair Stour, τον ηθοποιό που θα ενσαρκώσει τον Ron Weasley. Ο Rupert Grint ανέφερε «Του έγραψα πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα για να του παραδώσω τη σκυτάλη. Του ευχήθηκα καλή επιτυχία. Είχα τόσο μεγάλη χαρά μπαίνοντας σε αυτό τον κόσμο και ελπίζω να ζήσει την ίδια εμπειρία. Είναι περίεργο να βλέπεις τον κύκλο να επαναλαμβάνεται και είμαι πραγματικά περίεργος να δω πώς θα είναι». Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι υπάρχει «λίγη ομοιότητα» με τον Alastair Stour και εξέφρασε ενθουσιασμό για το ότι η σειρά θα αποτελέσει «κάτι εντελώς νέο».

Η Arabella Stanton, η οποία θα υποδυθεί την Hermione Granger, συμπληρώνει την τριάδα πρωταγωνιστών του νέου «Harry Potter» της HBO, το οποίο αναμένεται να προβληθεί το 2027 σε HBO και HBO Max. Το reboot φιλοδοξεί να αποτελέσει πιστή προσαρμογή της σειράς βιβλίων της J K Rowling, με κάθε σεζόν αφιερωμένη σε ένα βιβλίο και με ένα ολοκαίνουργιο καστ που φαίνεται ήδη να κερδίζει τη στήριξη εκείνων που έγραψαν την κινηματογραφική ιστορία της μαγικής αυτής saga.

