MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Μουσικά Νέα 03.12.2025

Bloody Hawk: Κορυφαίος rap artist της χρονιάς στην Ελλάδα για το 2025!

Bloody Hawk: Κορυφαίος rap artist της χρονιάς στην Ελλάδα για το 2025!
Ο Bloody Hawk καταφέρνει για ακόμα μία φορά να βρεθεί στην κορυφή
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο Bloody Hawk είναι ο Νο.1 rapper στο Spotify για το 2025! Σε ένα κόσμο που αλλάζει συνεχώς, ο Bloody Hawk παραμένει ένα από τα πιο σταθερά σημεία αναφοράς της rap μουσικής σκηνής.

Ο Bloody Hawk έχει καταφέρει να μετατραπεί σε μία από τις πιο επιδραστικές φωνές της γενιάς του, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια streams και γεμίζοντας τα μεγαλύτερα stages. Με tracks που σπάνε τα charts, ο Bloody Hawk καταφέρνει για ακόμα μία φορά να βρεθεί στην κορυφή!

Bloody Hawk: Κορυφαίος rap artist της χρονιάς στην Ελλάδα για το 2025!

Διάβασε επίσης: Spotify Wrapped: Κορυφαίος καλλιτέχνης του 2025 ο TOQUEL

Ο Bloody Hawk δεν βρίσκεται απλώς στην κορυφή των προτιμήσεων αλλά στην καρδιά των ανθρώπων που ταυτίζονται με την μουσική και την ειλικρίνεια του. Τα albums & τα singles του δεν έχουν κερδίσει μόνο την αγάπη του κόσμου αλλά και τις υψηλότερες θέσεις σε playlists και digital charts!

Bloody Hawk: Κορυφαίος rap artist της χρονιάς στην Ελλάδα για το 2025!

Το τελευταίο του πολυπλατινένιο album «Φθηνά Tricks 3» κατάφερε να ορίσει τη σκηνή της ελληνικής rap, καθώς σε μόλις 3 ημέρες από την κυκλοφορία του, το album κατέκτησε την 6η θέση στα Debut Albums του Spotify έχοντας σημειώσει εκατομμύρια streams!

Διάβασε επίσης: Ελεωνόρα Ζουγανέλη – «Καμιά Φορά»: το θρυλικό τραγούδι της Μαρινέλλας σε live ηχογράφηση

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Bloody Hawk spotify Spotify Wrapped ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Spotify Wrapped: Κορυφαίος καλλιτέχνης του 2025 ο TOQUEL

Spotify Wrapped: Κορυφαίος καλλιτέχνης του 2025 ο TOQUEL

03.12.2025
Επόμενο
MadWalk 2025 by Three Cents: H Evangelia αποκαλύπτει τη δική της playlist για κάθε περίσταση

MadWalk 2025 by Three Cents: H Evangelia αποκαλύπτει τη δική της playlist για κάθε περίσταση

03.12.2025

Δες επίσης

Eurovision: Υποψήφιος του ελληνικού τελικού καταδικάστηκε σε 6 χρόνια φυλάκισης
Μουσικά Νέα

Eurovision: Υποψήφιος του ελληνικού τελικού καταδικάστηκε σε 6 χρόνια φυλάκισης

03.12.2025
Η Jennifer Lopez κάνει comeback και ανεβάζει τη θερμοκρασία με «καυτό» video
Μουσικά Νέα

Η Jennifer Lopez κάνει comeback και ανεβάζει τη θερμοκρασία με «καυτό» video

03.12.2025
Το Spotify Wrapped 2025 είναι εδώ και τα social media «καίνε» από stories
Μουσικά Νέα

Το Spotify Wrapped 2025 είναι εδώ και τα social media «καίνε» από stories

03.12.2025
Spotify Wrapped: Κορυφαίος καλλιτέχνης του 2025 ο TOQUEL
Μουσικά Νέα

Spotify Wrapped: Κορυφαίος καλλιτέχνης του 2025 ο TOQUEL

03.12.2025
Απρόοπτο στον αέρα ραδιοφωνικής συνέντευξης με την Κατερίνα Λιόλιου και τον… γάτο της
Μουσικά Νέα

Απρόοπτο στον αέρα ραδιοφωνικής συνέντευξης με την Κατερίνα Λιόλιου και τον… γάτο της

03.12.2025
Η Sabrina Carpenter ζητά από τον Λευκό Οίκο να μην χρησιμοποιεί τη μουσική της
Μουσικά Νέα

Η Sabrina Carpenter ζητά από τον Λευκό Οίκο να μην χρησιμοποιεί τη μουσική της

03.12.2025
Το soundtrack του Wicked For Good εκτοξεύεται στα charts
Μουσικά Νέα

Το soundtrack του Wicked For Good εκτοξεύεται στα charts

03.12.2025
Κωνσταντίνος Αργυρός: Από τις sold out συναυλίες στην πολιτική σκηνή – Η επαφή με στελέχη της ΝΔ
Celeb News

Κωνσταντίνος Αργυρός: Από τις sold out συναυλίες στην πολιτική σκηνή – Η επαφή με στελέχη της ΝΔ

03.12.2025
Ελεωνόρα Ζουγανέλη – «Καμιά Φορά»: το θρυλικό τραγούδι της Μαρινέλλας σε live ηχογράφηση
Μουσική

Ελεωνόρα Ζουγανέλη – «Καμιά Φορά»: το θρυλικό τραγούδι της Μαρινέλλας σε live ηχογράφηση

03.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Open… συνεργασία με Mega

Open… συνεργασία με Mega

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Νέο σήμα κινδύνου: Γιατί ο καρκίνος χτυπά τις νεαρές ηλικίες

Νέο σήμα κινδύνου: Γιατί ο καρκίνος χτυπά τις νεαρές ηλικίες