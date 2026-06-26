Rolling Stones και Robert Smith ενώνουν δυνάμεις στο «Divine intervention»

Οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν τα νέα τραγούδια «Divine intervention» και «Jealous lover», με συμμετοχή του Robert Smith των The Cure

Με μια ματιά Οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν τα νέα τραγούδια «Divine intervention» και «Jealous lover».

Ο Robert Smith των The Cure συμμετέχει στο τραγούδι «Divine intervention» παίζοντας κιθάρα.

Το «Divine intervention» έχει blues rock ήχο, θυμίζοντας τη δεκαετία του 1970.

Το «Jealous lover» κινείται σε soul και disco ρυθμούς και έχει βίντεο με την Anya Taylor-Joy. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι Rolling Stones επέστρεψαν με διπλή μουσική κυκλοφορία, παρουσιάζοντας τα νέα τραγούδια «Divine intervention» και «Jealous lover», δίνοντας μια πρώτη δυνατή γεύση από το επερχόμενο άλμπουμ «Foreign Tongues».

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το «Divine intervention», καθώς συμμετέχει ο Robert Smith, τραγουδιστής των The Cure. Ο διάσημος μουσικός παίζει κιθάρα στο τραγούδι, το οποίο αποτελεί ένα από τα δύο κομμάτια του νέου δίσκου στα οποία έχει συμβάλει.

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Το τραγούδι κινείται σε έναν χαρακτηριστικό blues rock ήχο, παραπέμποντας στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και διατηρώντας τη γνώριμη αισθητική που έχει συνδέσει το συγκρότημα με εκείνη την εποχή.

Την ίδια στιγμή, οι Rolling Stones κυκλοφόρησαν και το «Jealous lover», ένα τραγούδι που συνοδεύεται από επίσημο μουσικό βίντεο με πρωταγωνίστρια την ηθοποιό Anya Taylor-Joy.

Μουσικά, το «Jealous lover» κινείται σε πιο soul και disco μονοπάτια, θυμίζοντας την ατμόσφαιρα που είχαν δημιουργήσει παλαιότερες επιτυχίες των Rolling Stones, όπως τα «Fool to cry», «Emotional rescue» και «Miss you».

Το συγκεκριμένο single αποτελεί τη νεότερη κυκλοφορία από το άλμπουμ Foreign Tongues, το οποίο αναμένεται το επόμενο διάστημα. Είχαν προηγηθεί νωρίτερα μέσα στη χρονιά τα τραγούδια «In the stars» και «Rough And twisted», που είχαν ανοίξει τον δρόμο για τη νέα δισκογραφική δουλειά του θρυλικού συγκροτήματος.