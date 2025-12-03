Ελεωνόρα Ζουγανέλη – «Καμιά Φορά»: το θρυλικό τραγούδι της Μαρινέλλας σε live ηχογράφηση

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη κυκλοφορεί από την Panik Records τη δική της μοναδική ερμηνεία στο πολυαγαπημένο και διαχρονικό «Καμιά Φορά»

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη παρουσιάζει μέσα από το δικό της καλλιτεχνικό πρίσμα και σε ζωντανή ηχογράφηση το «Καμιά Φορά», ένα από τα θρυλικά τραγούδια που έχει ερμηνεύσει η Μαρινέλλα.

Θέλοντας να κάνει ένα δώρο στο κοινό ενόψει των γιορτών, η Ελεωνόρα κυκλοφορεί από την Panik Records τη δική της μοναδική ερμηνεία στο πολυαγαπημένο και διαχρονικό «Καμιά Φορά». Η ηχογράφηση έγινε κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στην Τεχνόπολη δήμου Αθηναίων, πριν από περίπου δύο μήνες, με την οποία ολοκλήρωσε τη φετινή καλοκαιρινή περιοδεία της.

Το «Καμιά Φορά», σε σύνθεση του Γιώργου Χατζηνάσιου και στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη, κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1983 στον δίσκο «Για Σένα Τον Άγνωστο» και αποτελεί μία από τις κλασικές και διαχρονικές επιτυχίες με τις οποίες η Μαρινέλλα έχει «σφραγίσει» το ελληνικό τραγούδι.

Βρείτε το «Καμιά Φορά» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/kamia-fora