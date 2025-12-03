MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Νέες κυκλοφορίες 03.12.2025

Η Daphne Lawrence παρουσιάζει το video clip για το τραγούδι «Γάτα» με πρωταγωνίστρια τη γάτα της

H Daphne Lawrence έχει γράψει τους στίχους, ενώ τη μουσική υπογράφουν οι Daphne Lawrence, Ripen & Chico Beatz και κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company
Mad.gr

Η ταλαντούχα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Daphne Lawrence επιστρέφει με ολοκαίνουργιο τραγούδι με τίτλο «Γάτα» και σίγουρα το on repeat εδώ δεν είναι επιλογή, είναι μονόδρομος!

H Daphne Lawrence έχει γράψει τους στίχους, ενώ τη μουσική υπογράφουν οι Daphne Lawrence, Ripen & Chico Beatz και κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company.

Ένα pop anthem με ρυθμό που σε παρασύρει και στίχους που σε ταυτίζουν με το situationship…  αυτό το τραγούδι έρχεται για να γίνει η νέα μας εμμονή!

Μαζί με το single κυκλοφορεί και το video clip το οποίο ξεχωρίζει για την κινηματογραφική του αισθητική και την προσεγμένη σκηνοθεσία από τον Danny Darlas! Η παρουσία της Daphne Lawrence και της γάτας φυσικά, μας βάζουν πλήρως στο concept και αφηγούνται με τον πιο fun τρόπο την ιστορία του τραγουδιού.

Και μη ξεχνάτε ότι η Daphne τα λέει όλα στη γάτα της!

Δείτε εδώ το video clip:

Βρείτε το σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://DaphneLawrence.lnk.to/Gata

