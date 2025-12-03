Η Σίσσυ Χρηστίδου σε μια κατάθεση ψυχής: Το δύσκολο διαζύγιο, ο νέος έρωτας και η δικαστική διαμάχη με τον Μαραντίνη

Η Σίσσυ Χρηστίδου παραχώρησε μια σπάνια συνέντευξη στο podcast του Ανέστη Ευαγγελόπουλου στο YouTube, ανοίγοντας για πρώτη φορά θέματα που για χρόνια απέφευγε να συζητήσει.

Η παρουσιάστρια συγκεκριμένα έκανε προσωπικές αποκαλύψεις για τη ζωή της μετά το διαζύγιο με τον Θοδωρή Μαραντίνη, τη σχέση της με τα παιδιά της και τις ψυχικές δυσκολίες της τελευταίας πενταετίας.

Η απόφασή της για τη δημιουργία νέας οικογένειας

Η πρώτη μεγάλη εξομολόγηση αφορούσε τη στάση της απέναντι στη δημιουργία νέας οικογένειας: «Αποφάσισα ότι εγώ δεν θέλω με αυτή την έννοια που μπορεί να λέει ο κόσμος “να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου”… με αυτό τον τρόπο δεν θέλω να την ξαναφτιάξω, γιατί τη θεωρώ έτσι όπως είναι φτιαγμένη. Έχω αποφασίσει από την αρχή που χώρισα, ότι δεν θέλω να φτιάξω καινούργια οικογένεια με έναν άλλον άντρα. Δηλαδή δεν θέλω ένας άντρας να έρθει μέσα στο σπίτι με τα παιδιά μου. Να συζήσω, να ξαναπαντρευτώ, να κοιμάμαι στο κρεβάτι με έναν άλλον άντρα και τα παιδιά μου να είναι στο διπλανό δωμάτιο… Δεν το κατακρίνω, αλλά αυτό είναι μία δική μου απόφαση, πολύ απόλυτη. Απέναντι σε αυτή την απόφαση, λοιπόν, που αφορά το κομμάτι των παιδιών μου μέχρι τα παιδιά μου να φύγουν από το σπίτι, έτσι… Κάποια στιγμή θα φύγουν. Μετά… ό,τι θες. Μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα. Οπότε την οικογένειά μου τη θεωρώ ολοκληρωμένη έτσι όπως είναι και δεν θέλω να αλλάξει αυτό το μοντέλο. Άρα στο πλαίσιο αυτό, είναι δύσκολο ένας άνθρωπος να το δεχτεί, δηλαδή όταν μπει ένας άνθρωπος στη ζωή σου, μετά θέλει να μπει σε όλη τη ζωή σου. Οπότε είναι πολύ συγκεκριμένες οι συνθήκες».

Για το αν έχει ερωτευτεί ξανά

Όταν ρωτήθηκε κατά την διάρκεια της συνέντευξης αν έχει ξαναερωτευτεί, η Σίσσυ Χρηστίδου απάντησε: «Δεν θα σου απαντήσω αν έχω ερωτευτεί ξανά. Έχω σημαντικότερα προβλήματα Ανέστη μου, απ’ το να αντιμετωπίσω τον έρωτα αυτή τη στιγμή. Ρε παιδί μου, ότι το περιβάλλον και η οικογένειά μου είναι πλήρης και στο δικό μου μυαλό, μπορεί επειδή μεγάλωσα σε μία πολύ δεμένη οικογένεια και πολύ ενωμένη και μέσα στο δικό μου μυαλό, δεν υπήρχε καν η πιθανότητα του διαζυγίου. Δηλαδή, δεν μπορώ να στο εξηγήσω. Όταν παντρεύτηκα με αυτόν τον άνθρωπο έκανα παιδιά, είπα τέλος, αυτό είναι. Δεν υπήρχε σενάριο, δεν υπήρχε Plan B».

Ο χωρισμός ως μονόδρομος

Η παρουσιάστρια εξήγησε πως η απόφαση του διαζυγίου ήταν αναπόφευκτη: «Η συστολή που είχα δεν αφορούσε τους γονείς μου, αφορούσε την απόφαση που είχα από τον πυρήνα μου, ότι η οικογένεια μένει δεμένη μέχρι το τέλος. Αλλά για να χωρίσω εγώ, δεν γινόταν να μη χωρίσω. Θα στο θέσω έτσι. Δηλαδή ήταν μονόδρομος. Είμαι ένας άνθρωπος που πιστεύω ότι για τις σχέσεις παλεύεις, για τις σχέσεις αγωνίζεσαι, βάζεις πολύ νερό στο κρασί σου, μέχρι να νερώσει τελείως. Κάνεις τα πάντα. Δηλαδή θα υπερασπιζόμουν το γάμο μου και το έκανα με όλο μου το είναι. Πραγματικά δεν μπορούσε να γίνει τίποτα άλλο»

Για το πότε θα παρουσίαζε ξανά έναν σύντροφο στα παιδιά της δήλωσε: «Αν δεν φτάσει μία σχέση στα παιδιά μου, δεν μπορώ να την επικοινωνήσω στο podcast, στην τηλεόραση, σε μία συνέντευξη. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι τίποτα δεν έχει φτάσει στα παιδιά μου. Για να φτάσει κάτι στα παιδιά μου θα πρέπει να είναι πολύ σοβαρό… Δεν ξέρω κι αν υπάρχει χώρος για να συμβεί κάτι τέτοιο. Σε αυτό το κομμάτι είμαι πολύ συντηρητική, το παραδέχομαι».

Η δύσκολη πενταετία

Η Σίσσυ αναφέρθηκε στη δύσκολη πενταετία: «Νιώθω πολύ περιτριγυρισμένη από αγάπη γενικώς… Καταρχάς είμαι ακόμα σε σοκ, αισθάνομαι. Οπότε είμαι σε σοκ από τα τελευταία χρόνια. Θέλω να πω το διαζύγιό μου, τα δικαστήρια, ο θάνατος της μαμάς μου. Είναι ένα πολύ μεγάλο πακέτο… Κλάταρα ψυχολογικά πολλές φορές. Αντιλήφθηκα ότι είμαι πολύ πιο δυνατή από όσο ήξερα»

Και για τη ζωή της σήμερα: «Είμαι πολύ ικανοποιημένη από τη ζωή μου. Είμαι χαρούμενη, είμαι γεμάτη και νιώθω πλήρης. Για να μπει ένας άνθρωπος μέσα σε αυτήν, θα πρέπει να την κάνει καλύτερη… Θα πρέπει να είναι ένας άνθρωπος πολύ δουλεμένος. Γιατί εγώ έχω κάνει πολλή δουλειά».

Το διαζύγιο με τον Θοδωρή Μαραντίνη

Η ίδια ξεκαθάρισε: «Δεν υπήρχαν χρόνια που ήταν βελούδινο το διαζύγιο, υπήρχαν λίγοι μήνες. Τα πρώτα ασφαλιστικά μέτρα τα έλαβα έξι μήνες μετά το διαζύγιο… Αυτό δεν το έφερα εγώ στο φως, ούτε εγώ το πήγα στις δικαστικές αίθουσες. Κι εγώ πίστευα ότι είναι βελούδινο το διαζύγιο, ήταν συναινετικό και όλα τακτοποιήθηκαν… αλλά δεν μπορώ να το κάνω μόνη μου».

Για την προστασία των παιδιών είπε: «Από την άλλη, γι’ αυτό το λόγο πηγαίνουν σε αγγλικό σχολείο… είναι αρκετά προστατευμένο το περιβάλλον τους».

Το οικονομικό λάθος που οαραδέχεται

Η Σίσσυ υπήρξε πολύ ειλικρινής στη συνέντευξή της όσον αφορά τη διαχείριση των οικονομικών: «Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη στο επίπεδο της αφέλειας… Δεν θα έφευγα τελείως από την οικονομική διαχείριση των χρημάτων μου… Συναίνεσα απόλυτα σε αυτό… Τώρα δεν θα το έκανα αυτό. Δεν είχαμε να μοιράσουμε τίποτα όταν χωρίσαμε, παραιτήθηκα από την κοινή μας περιουσία. Στα δικαστήρια έχω βρεθεί μόνο για να εκπροσωπήσω τα παιδιά μου, όχι τον εαυτό μου. Με τον πρώην άντρα μου δεν μιλάμε καθόλου πια, δεν έχουμε επικοινωνία… Είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικά θυμωμένος μαζί μου. Δεν με πλήγωσε κάτι που έχει ειπωθεί, με πλήγωσε η διαδικασία να φτάσουμε στα δικαστήρια. Όταν δύο άνθρωποι έχουν μοιραστεί μια ζωή και έχουν κάνει δύο παιδιά δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, μου φαίνεται τρομερά πληγωτικό. Ήξερε ο πρώην σύζυγός μου ότι είχα τον φόβο των δικαστηρίων, της δημοσιότητας. Πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό οδηγηθήκαμε εκεί για αυτό, ήταν μια δική του απόφαση. Φοβόμουν όντως και καλά έκανα, γιατί είδαμε την έκταση που πήρε. Όμως δεν φοβάμαι πια. Όταν σταμάτησα να φοβάμαι, με βοήθησε η δικαιοσύνη, κατάλαβα πως ό,τι και να ειπωθεί, η δικαιοσύνη κρίνει. Ήταν πάντα για το καλύτερο των παιδιών. Σταμάτησα να φοβάμαι και την έκθεση, υπάρχουν τόσες γυναίκες που το περνάνε αυτό. Δεν θα βάλω πίσω τη μάχη για τα παιδιά μου, ώστε να προστατέψω τη δική μου εικόνα».

Μάλιστα, η Σίσσυ Χρηστίδου παραδέχτηκε ότι είχε μια μικρή ελπίδα πως μετά τη συνέντευξη του πρώην συζύγου της ίσως άνοιγε μια πόρτα συνεννόησης, αλλά αυτό δεν συνέβη: «Κι εγώ όταν είδα τη συνέντευξη απέκτησα μία ελπίδα, ότι μπορεί να απαντήσει σε ένα mail και να συνεννοηθούμε. Είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικά θυμωμένος μαζί μου. Έχω καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα. Παλιά υποχωρούσα πολύ, δεν είμαι πια αυτός ο άνθρωπος, οπότε αυτό μπορεί να ξυπνάει θυμό και δεν είχε αντιμετωπίσει αυτή την πλευρά».

