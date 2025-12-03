Chanel: Ο Matthieu Blazy «κατεβάζει» το catwalk στο μετρό της Νέας Υόρκης

Ο Matthieu Blazy μετατρέπει το μετρό σε haute couture πασαρέλα, φέρνοντας τη μόδα στο πιο πολυσύχναστο και ζωντανό σημείο της Νέας Υόρκης

Ο οίκος Chanel κατέβασε την καρδιά της Νέας Υόρκης στο υπόγειο του μετρό, και μαζί ανέβασε τον πήχη του σύγχρονου fashion storytelling. Για τη φετινή Métiers d’Art συλλογή, την πρώτη υπό τη δημιουργική διεύθυνση του Matthieu Blazy, το brand επέστρεψε δυναμικά στη μητρόπολη που ξέρει να ανασαίνει μαζί με τη μόδα. Στην εγκαταλελειμμένη αποβάθρα του Bowery, ο Blazy έστησε μια κινηματογραφική εμπειρία που θύμιζε σκηνικό ταινίας. Ήχοι συρμών, επιβάτες-μοντέλα, καλεσμένοι που επιβιβάζονται στο «C» train της Chanel και μια ατμόσφαιρα που ένωνε την παριζιάνικη κομψότητα με το ακατέργαστο νεοϋορκέζικο edge.

Από τον A$AP Rocky και τη Margaret Qualley μέχρι την Tilda Swinton, την Kristen Stewart και την Solange, το front row ήταν ένα στιγμιότυπο σύγχρονων iconic προσωπικοτήτων. Η βροχή πάνω από το Bowery, οι υπόγειες διαδρομές και η επιτηδευμένη αίσθηση του «τυχαίου», έκαναν το σκηνικό να μοιάζει με ένα μυστικό fashion σύμπαν, ένα λουξ παραμύθι στημένο μέσα στον πιο καθημερινό χώρο της πόλης, το μετρό.

Το μετρό ως πασαρέλα και η Νέα Υόρκη ως ηρωίδα της συλλογής

Το show άνοιξε με τα μοντέλα να ξεπροβάλλουν μέσα από τις πόρτες πραγματικού συρμού, όπως ένας συνηθισμένος επιβάτης που ξεκινά το πρωινό commute. Η έμπνευση του σχεδιαστή ήταν ξεκάθαρη: το μετρό ως το πιο δημοφιλές σημείο συνάντησης της πόλης, εκεί όπου συνυπάρχουν χωρίς ιεραρχίες φοιτητές, εργάτες, executives, dreamers, μουσικοί και fashion insiders. Με αυτή τη λογική, η συλλογή απέκτησε έναν έντονα χαρακτήρα προσωποκεντρικό, σχεδόν σαν γκαλερί πραγματικών χαρακτήρων που θα συναντούσες σε μια τυχαία διαδρομή από Times Square προς Lower East Side.

Η έμπνευση κινήθηκε ανάμεσα σε ‘70s journalistes και ‘80s powerwomen, με αναφορές στη Gabrielle Chanel του 1931, όταν ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη για να σχεδιάσει κοστούμια για τον κινηματογράφο. Στις σύγχρονες περσόνες, ο Blazy ενέταξε από παιδιά και φοιτητές έως ηγετικές προσωπικότητες και ακόμα και έναν Spiderman-επιβάτη που του είχε καρφωθεί στο μυαλό από τις δικές του διαδρομές με το μετρό την εποχή που δούλευε στη Νέα Υόρκη με τον Calvin Klein και τον Raf Simons.

Στο runway είδαμε μια ευρεία παλέτα εποχών και υφών. Από ’20s beehive χτενίσματα μέχρι ’80s power suiting, διάσπαρτο με animal prints εμπνευσμένα από την ίδια τη Gabrielle Chanel. Το tweed εμφανίστηκε σε νέα μορφή με leopard μοτίβα, μεταξωτές δημιουργίες που μιμούνταν την υφή του Astrakhan και μια συγκλονιστική tweed επανερμηνεία της αφίσας του φιλμ «Tonight or Never», για το οποίο η Chanel είχε υπογράψει τα κοστούμια.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά looks ήταν το «Chanel Clark Kent» με το graphic knit κρυμμένο κάτω από oversized καρό blazer, ένα παιγνιώδες νεύμα στην ποπ κουλτούρα που συναντά την haute couture. Εντυπωσιακή ήταν και μια φούστα από κρόσια που σχημάτιζαν τους ανεστραμμένους ουρανοξύστες της Νέας Υόρκης.

Η συλλογή Métiers d’Art 2026 του Matthieu Blazy ήταν μια ωδή στη Νέα Υόρκη, στην κινηματογραφική ματιά και στη δύναμη των χαρακτήρων που γεμίζουν τις πόλεις και τις στιγμές μας. Με ισορροπία μεταξύ χειροποίητης τεχνογνωσίας και urban παιχνιδιάρικης διάθεσης, ο οίκος Chanel έδειξε, ξανά, πως η μόδα είναι storytelling και ότι ένα set στο μετρό μπορεί να γίνει το πιο απροσδόκητο runway της χρονιάς.

