«Ασέβεια προς την Rihanna»: Σάλος προκλήθηκε μετά από σχόλιο του ASAP Rocky στη σκηνή

Αντιδράσεις προκάλεσε σχόλιο του ASAP Rocky για τη Rihanna σε συναυλία του στο Phoenix κατά τη διάρκεια του «Don’t Be Dumb Tour»

Σάλος έχει προκληθεί γύρω από τον ASAP Rocky,μετά από σχόλιο που έκανε επί σκηνής σε συναυλία στο Phoenix, Arizona, στο πλαίσιο της περιοδείας του «Don’t Be Dumb Tour». Το περιστατικό έγινε γρήγορα viral, με αρκετούς χρήστες στα social media να αντιδρούν έντονα και να στρέφονται ακόμη και προς τη σύντροφό του, Rihanna, ζητώντας δημόσια να τον χωρίσει.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο 37χρονος ράπερ απευθύνθηκε σε γυναίκες του κοινού λέγοντας: «Δόξα τω Θεώ που δεν με γνωρίζατε όταν ήμουν ελεύθερος, γιατί θα σας είχα γαμ***** άγρια».

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Το βίντεο από τη συναυλία κυκλοφόρησε στο TikTok, όπου φαίνεται το κοινό να γελά και να αντιδρά με χειροκροτήματα, ωστόσο στα social media η συζήτηση πήρε άλλη τροπή. Πολλοί χρήστες χαρακτήρισαν το σχόλιο προσβλητικό τόσο για τις θαυμάστριες όσο και για τη Rihanna, με την οποία ο ASAP Rocky έχει αποκτήσει τρία παιδιά. Μάλιστα, αρκετοί σημείωσαν ότι η τραγουδίστρια έχει βρεθεί σε πολλούς σταθμούς της περιοδείας, γεγονός που έκανε τις αντιδράσεις ακόμη πιο έντονες.

Σχόλια όπως: «Rihanna, αν δεν τον αφήσεις… συνεχώς της δείχνει ασέβεια» και «Είναι τόσο αηδιαστικό και δείχνει ασέβεια προς τη Rihanna» κατέκλυσαν το X (Twitter) και τα σχόλια κάτω από σχετικά βίντεο.

A$AP Rocky praises women in Arizona during his concert: “Thank god y’all didn’t know me when I was single cause I would have f**ked the sh*t out of you.” pic.twitter.com/Y93tkYkUAl — Pop Crave (@PopCrave) June 25, 2026

Υπήρξαν ωστόσο και υποστηρικτές του ράπερ, οι οποίοι υποστήριξαν ότι το σχόλιο ειπώθηκε σε χιουμοριστικό πλαίσιο και ότι οι αντιδράσεις είναι υπερβολικές. Μέχρι στιγμής, η Rihanna δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια.

You a fucking billionaire and this the type shit your man is saying at the tour you prob funded you already gotta pretend to like the music in the crowd like free her fr https://t.co/I1nOvGRatB — Mir (@cherieamira) June 25, 2026

Η περιοδεία του ASAP Rocky συνεχίζεται κανονικά, με επόμενο σταθμό το San Francisco, όπου αναμένεται μεγάλη προσέλευση κοινού.