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Μουσικά Νέα 26.06.2026

«Ασέβεια προς την Rihanna»: Σάλος προκλήθηκε μετά από σχόλιο του ASAP Rocky στη σκηνή

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Αντιδράσεις προκάλεσε σχόλιο του ASAP Rocky για τη Rihanna σε συναυλία του στο Phoenix κατά τη διάρκεια του «Don’t Be Dumb Tour»
Ειρήνη Στόφυλα

Σάλος έχει προκληθεί γύρω από τον ASAP Rocky,μετά από σχόλιο που έκανε επί σκηνής σε συναυλία στο Phoenix, Arizona, στο πλαίσιο της περιοδείας του «Don’t Be Dumb Tour». Το περιστατικό έγινε γρήγορα viral, με αρκετούς χρήστες στα social media να αντιδρούν έντονα και να στρέφονται ακόμη και προς τη σύντροφό του, Rihanna, ζητώντας δημόσια να τον χωρίσει.

https://www.instagram.com/asaprocky/
https://www.instagram.com/asaprocky/

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, ο 37χρονος ράπερ απευθύνθηκε σε γυναίκες του κοινού λέγοντας: «Δόξα τω Θεώ που δεν με γνωρίζατε όταν ήμουν ελεύθερος, γιατί θα σας είχα γαμ***** άγρια».

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Το βίντεο από τη συναυλία κυκλοφόρησε στο TikTok, όπου φαίνεται το κοινό να γελά και να αντιδρά με χειροκροτήματα, ωστόσο στα social media η συζήτηση πήρε άλλη τροπή. Πολλοί χρήστες χαρακτήρισαν το σχόλιο προσβλητικό τόσο για τις θαυμάστριες όσο και για τη Rihanna, με την οποία ο ASAP Rocky έχει αποκτήσει τρία παιδιά. Μάλιστα, αρκετοί σημείωσαν ότι η τραγουδίστρια έχει βρεθεί σε πολλούς σταθμούς της περιοδείας, γεγονός που έκανε τις αντιδράσεις ακόμη πιο έντονες.

@simbaoffperc

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♬ original sound – Rawrr

Σχόλια όπως: «Rihanna, αν δεν τον αφήσεις… συνεχώς της δείχνει ασέβεια» και «Είναι τόσο αηδιαστικό και δείχνει ασέβεια προς τη Rihanna» κατέκλυσαν το X (Twitter) και τα σχόλια κάτω από σχετικά βίντεο.

Υπήρξαν ωστόσο και υποστηρικτές του ράπερ, οι οποίοι υποστήριξαν ότι το σχόλιο ειπώθηκε σε χιουμοριστικό πλαίσιο και ότι οι αντιδράσεις είναι υπερβολικές. Μέχρι στιγμής, η Rihanna δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια.

Η περιοδεία του ASAP Rocky συνεχίζεται κανονικά, με επόμενο σταθμό το San Francisco, όπου αναμένεται μεγάλη προσέλευση κοινού.

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Asap Rocky RIHANNA Viral ΣΥΝΑΥΛΙΑ
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