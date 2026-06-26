Κωνσταντίνος Αργυρός: Το νέο album «Καμπάνες» φέρνει τον ήχο του Αιγαίου σε όλο τον κόσμο

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός παρουσιάζει το νέο album «Καμπάνες», ένα μουσικό αφιέρωμα στον ήχο του Αιγαίου και την ελληνική παράδοση

Με μια ματιά Το νέο album «Καμπάνες» του Κωνσταντίνου Αργυρού είναι αφιέρωμα στον ήχο του Αιγαίου.

Το album μεταφέρει την ελληνική παράδοση και ψυχή διεθνώς, συστήνοντας την σε νεότερες και ξένες γενιές.

Περιλαμβάνει νέα τραγούδια, παραδοσιακές εκτελέσεις και εμβληματικά νησιώτικα με σύγχρονη προσέγγιση.

Το album κυκλοφορεί διεθνώς σε streaming, βινύλιο και CD, προβάλλοντας τον ελληνικό πολιτισμό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός παρουσιάζει το νέο album «Καμπάνες», μία δισκογραφική δουλειά, αφιέρωμα στον ήχο του Αιγαίου και μεταφέρει την ελληνική παράδοση και ψυχή σε ολόκληρο τον κόσμο μέσα από τη διεθνή κυκλοφορία του.

Με αφετηρία το ομώνυμο και ήδη κυκλοφορημένο τραγούδι «Καμπάνες», ένα νησιώτικο του σήμερα που έχει αγαπηθεί πολύ από το κοινό κι ακούγεται δυνατά, ο πολυεπιτυχημένος και καλλιτεχνικά αεικίνητος Κωνσταντίνος Αργυρός συστήνει την ελληνική παραδοσιακή μουσική στις νεότερες γενιές και ταυτόχρονα μυεί το διεθνές κοινό στη δύναμη, το συναίσθημα και τη διαχρονικότητά της.

Το album «Καμπάνες» περιλαμβάνει το επίσης καινούργιο «Τα νησιώτικα παιδιά», αφιερωμένο στη μνήμη των θρυλικών Βαγγέλη και Στέλιου Περπινιάδη, μια παραδοσιακή version της τεράστιας επιτυχίας «Ελεύθερος» και 16 από τα πιο εμβληματικά και διαχρονικά νησιώτικα τραγούδια δοσμένα με σύγχρονη προσέγγιση, την ξεχωριστή καλλιτεχνική ταυτότητα του Κωνσταντίνου Αργυρού και σεβασμό στην ιστορία τους.

Σε σημείωμά του, ο Κωνσταντίνος Αργυρός αφιερώνει το album σε όλους όσοι κράτησαν την αιγαιοπελαγίτικη μουσική ζωντανή στο πέρασμα του χρόνου παραδίδοντάς την στις επόμενες γενιές και, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «κάπου στο Αιγαίο ακούγεται μια καμπάνα. Ο ήχος της ταξιδεύει πάνω από τη θάλασσα και κουβαλά μαζί του ιστορίες, μνήμες και τραγούδια μιας ολόκληρης ζωής… Η καμπάνα στα ελληνικά νησιά είναι κάλεσμα. Είναι ο ήχος που φέρνει τους ανθρώπους κοντά. Ο ήχος που ενώνει το παρελθόν με το μέλλον».

Τo album «Καμπάνες» είναι διαθέσιμο στις streaming υπηρεσίες, καθώς και σε διπλό βινύλιο και CD, από την Pedagon Records, το δισκογραφικό label που έχει δημιουργήσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε συνεργασία με την Panik Records και κυκλοφορεί από την 10K Projects, μέλος της παγκόσμιας Warner Music, αποτελώντας ένα μουσικό εγχείρημα που φέρνει τον ελληνικό πολιτισμό στο διεθνές ακροατήριο.