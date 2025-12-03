MadWalk 2025 by Three Cents
Θέατρο 03.12.2025

Η θρυλική Λόλα ανεβαίνει στο σανίδι του Παλλάς για 20 παραστάσεις

Από τις 30 Ιανουαρίου 2026, η θρυλική ηρωίδα της Τρούμπας, η Λόλα, ζωντανεύει ξανά με πάθος και ένταση, με τους Έλλη Τρίγγου, Γιάννη Στάνκογλου, Γιώργο Γάλλο
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Λόλα της Τρούμπας, Η Λόλα του καμπαρέ, Η Λόλα του καπνού, Η Λόλα του πάθους, Η Λόλα της μουσικής, Η Λόλα της συγκίνησης. Η Λόλα της ζωής ανεβαίνει για πρώτη φορά στο θεατρικό σανίδι. Ο Πολιτιστικός Οργανισμός Λυκόφως παρουσιάζει τη «Λόλα» για πρώτη φορά στο θέατρο, στη σκηνή του Παλλάς. Η Λυκόφως εξασφάλισε τα δικαιώματα της εμβληματικής κινηματογραφικής ταινίας «Λόλα» και φέρνει για πρώτη φορά στη θεατρική σκηνή και στο ιστορικό θέατρο Παλλάς την ιστορία που καθόρισε μια ολόκληρη εποχή. Από τις 30 Ιανουαρίου 2026, και για 20 μόνο παραστάσεις, η θρυλική ηρωίδα της Τρούμπας, η Λόλα, ζωντανεύει ξανά με πάθος και ένταση, σε μια παράσταση που θα καθηλώσει το κοινό.

Τότε… το φιλμ που άφησε εποχή

Στο εμβληματικό φιλμ νουάρ του Ντίνου Δημόπουλου, με σενάριο του Ηλία Λυμπερόπουλου, μια πλειάδα πρωταγωνιστών όρισε μια ολόκληρη εποχή: Τζένη Καρέζη, Νίκος Κούρκουλος, Παντελής Ζερβός, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος. Σ’ ένα παράθυρο, η Βίκυ Μοσχολιού τραγουδά «Του ήλιου χάθηκε το φως» σε μιά από τις πιο εμβληματικές σεκάνς του ελληνικού κινηματογράφου – κι από εκείνη τη στιγμή, τίποτα δεν θα είναι πια ίδιο.

Η «Λόλα» έκοψε 313.822 εισιτήρια στην πρώτη προβολή της, έγινε θρύλος και παραμένει, 60 χρόνια μετά, ένα από τα πιο ατμοσφαιρικά φιλμ του ελληνικού κινηματογράφου.

Σήμερα… η Λόλα επιστρέφει στη σκηνή

Έξι δεκαετίες μετά, η θρυλική ηρωίδα της Τρούμπας ετοιμάζεται να  για πρώτη φορά να πατήσει στο θεατρικό σανίδι. Η «Λόλα» ανεβαίνει στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, σε θεατρική διασκευή και σκηνοθεσία του Χρήστου Σουγάρη, με μια νέα γενιά πρωταγωνιστών που δίνει πνοή στο διαχρονικό νουάρ. Η Έλλη Τρίγγου, ο Γιάννης Στάνκογλου και ο Γιώργος Γάλλος ηγούνται ενός εξαιρετικού συνόλου ηθοποιών, που αφηγείται μια ιστορία γεμάτη πάθος, ζήλια, προδοσία και αγάπη – μια ιστορία για τη γυναίκα που προσπαθεί να κρατηθεί όρθια μέσα στο χάος.

Η Λόλα δεν ονειρεύεται τη φυγή. Ονειρεύεται να επιβιώσει. Στο πλευρό της σε αυτόν τον αγώνα για την επιβίωση, ο Άρης – ο μεγάλος της έρωτας, ένας άντρας που κουβαλά τις πληγές και τα λάθη του παρελθόντος – κι ανάμεσά τους, ο σκοτεινός κόσμος της Τρούμπας, όπου οι αποφάσεις γράφονται με αίμα κι η αγάπη είναι τόσο επικίνδυνη όσο κι ένα μαχαίρι στο σκοτάδι. Οι δύο ερωτευμένοι, ως άλλοι Όρφεας και Ευριδίκη, πασχίζουν να δραπετεύσουν από τον Άδη του υπόσκοσμου, στον οποίο έχουν εδώ και χρόνια βυθιστεί. Η νύχτα όμως δεν συγχωρεί!

Ταυτότητα της παράστασης

Λόλα

του Ηλία Λυμπερόπουλου

Διασκευή/Σκηνοθεσία : Χρήστος Σουγάρης

Με τους: Έλλη Τρίγγου, Γιάννη Στάνκογλου, Γιώργο Γάλλο

Πρωταγωνιστούν: Μαρίζα Τσάρη, Κωνσταντίνος Σειραδάκης, Δημήτρης Μπήτος, Τάσος Σωτηράκης, Κώστας Ξυκομηνός, Κλεοπάτρα Μάρκου, Στέφανος Μουαγκιέ, Πανάγος Ιωακείμ,  Έλενα Βακάλη, Χάρης Γεωργιάδης, Πάνος Κούγιας, Νεφέλη Παπαναστασοπούλου, Ιωάννης Τζεδάκης, Δημήτρης Δημάκης, Γιάννης Ίτσιος, Έλσα Λουμπαρδιά

Και ο Νίκος Αρβανίτης στο ρόλο του Δεσμοφύλακα

ΙNFO

Λόλα

του Ηλία Λυμπερόπουλου

Από τις 30 Ιανουαρίου 2026

για 20 μόνο παραστάσεις

Θέατρο Παλλάς

Βουκουρεστίου 3-5

Τηλ: 210.32.13.100

