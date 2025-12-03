MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Celeb News 03.12.2025

Αναστάσιος Ράμμος: Το σύμφωνο συμβίωσης με τη σύντροφό του και το όνομα που θα δώσουν στο παιδί τους

Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του τραγουδιστή με την εγκυμονούσα αγαπημένη του
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στην παρουσίαση του νέου δίσκου του Αναστάσιου Ράμμου, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, η κάμερα του Happy Day κατέγραψε μια ιδιαίτερη στιγμή για τον δημοφιλή τραγουδιστή.

Ο Αναστάσιος Ράμμος έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του, η οποία διανύει τον 9ο μήνα της εγκυμοσύνης της. «Μπήκαμε σήμερα στον 9ο μήνα. Δηλαδή μπήκαμε στον μήνα μας, οπότε σύντομα περιμένουμε τη γέννα», δήλωσε ο τραγουδιστής.

Διάβασε επίσης: Η Σίσσυ Χρηστίδου σε μια κατάθεση ψυχής: Το δύσκολο διαζύγιο, ο νέος έρωτας και η δικαστική διαμάχη με τον Μαραντίνη

Σχετικά με το φύλο του μωρού, ο Αναστάσιος Ράμμος αποκάλυψε ότι η Κατερίνα Ζαρίφη είχε «προδώσει» την είδηση: «Είναι κοριτσάκι. Η Κατερίνα Ζαρίφη θα είναι κουμπάρα, θα βαφτίσει», είπε γελώντας. Ο τραγουδιστής αποκάλυψε επίσης ότι έχει υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης με τη σύντροφό του και ότι η κόρη τους θα πάρει το όνομα της μητέρας του, Παναγιώτας, με χαϊδευτικό όνομα Νάγια.


«Κάναμε σύμφωνο συμβίωσης. Θα ονομάσουμε τη μικρή Παναγιώτα και θα τη φωνάζουμε Νάγια. Ο γάμος θα γίνει όταν το αποφασίσει η σύζυγος, πιθανότατα με γαμοβάφτιση προς το καλοκαίρι», συμπλήρωσε ο Αναστάσιος Ράμμος.

Διάβασε επίσης: Ιωάννης Παπαζήσης: Η εξομολόγηση για τον χωρισμό του – «Είμαι ευτυχισμένος χωρισμένος»

