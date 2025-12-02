MadWalk 2025 by Three Cents
Celeb News 02.12.2025

Ιωάννης Παπαζήσης: Η εξομολόγηση για τον χωρισμό του – «Είμαι ευτυχισμένος χωρισμένος»

Ιωάννης Παπαζήσης Βανέσα Αδαμοπούλου
Όλα όσα είπε ο ηθοποιός για τη σχέση που διατηρεί με την πρώην σύζυγό του, Βανέσα Αδαμοπούλου
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στην εκπομπή «The 2Night Show» βρέθηκε ο Ιωάννης Παπαζήσης όπου, μεταξύ άλλων, μίλησε για τη σχέση που διατηρεί με την πρώην σύζυγό του, Βανέσα Αδαμοπούλου.

«Η Βανέσα ομορφαίνει μέρα με τη μέρα. Είμαι ευτυχισμένος χωρισμένος, και εγώ και η Βανέσα. Μένω ούτε 2 λεπτά από το σπίτι της Βανέσας. Επιδίωξα τελευταία να μείνω απέναντι ακριβώς αλλά έχασα το σπίτι, για να καταλάβεις για τι σχέση μιλάμε. Δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα να μένουμε και στο ίδιο σπίτι.

Ιωάννης Παπαζήσης Βανέσα Αδαμοπούλου
Όλο αυτό οφείλεται καθαρά στην πρώην σύζυγό μου. Έτσι ήταν η σχέση μας, ρε παιδί μου. Πιστεύαμε πάντα στο ταξίδι της ζωής. Πιστεύαμε ότι οι μικρότητες δεν αξίζουνε τίποτα μες στη ζωή. Δηλαδή ακόμα και στις προσωπικές φασαρίες, στην καθημερινότητα, δεν πήγαινε πουθενά. Δηλαδή τελείωνε στο ότι, “να σου πω, είμαστε καλά, είμαστε εδώ, ζούμε”. Δεν έχει τίποτα άλλο αξία. Κι έτσι εξελίχθηκε και αυτό το πράγμα, ότι η σχέση μας ήτανε από εδώ μέχρι εδώ. Ακόμα και αν είναι ο θάνατος αυτός που θα χωρίσει μια σχέση, όλες οι σχέσεις σε αυτή τη ζωή έχουν ημερομηνία λήξης. Όλες», ανέφερε ο ηθοποιός.


Σε άλλο σημείο, ο Ιωάννης Παπαζήσης μίλησε για τις αλλαγές στην καθημερινότητά του και πως ο ίδιος επιλέγει πλέον να μην βγαίνει. «Δεν βγαίνω πια. Μέσα μου κάτι άλλαξε, ρε παιδί μου. Όχι ότι δεν θέλω. Βγαίνω για φαγητά, για κρασάκια, για τέτοια, αλλά κάτι μέσα μου είχε χαθεί με την με την ανθρώπινη επαφή. Κάτι άλλαξε, κάτι χάθηκε. Εμείς δηλαδή αυτής της γενιάς το καταλάβαμε πολύ έντονα, ότι κάπου η φάση… Όχι πολύ έντονα. Εμείς πάθαμε σοκ. Φαντάσου ότι ήμασταν εφτά μέρες την εβδομάδα έξω.


Δεν τα είχαμε εμείς αυτά. Εδώ μιλάμε ότι κάνω χαβαλέ στο Instagram και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ασχολούνται με το Instagram. Εγώ δεν το έχω πάρει ποτέ σοβαρά το θέμα. Δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό. Ακόμα δεν έχω καταλάβει. Το γράφω συνέχεια πολλές φορές. Δεν είμαι το Instagram. Έχω, αλλά δεν είμαι εγώ. Εννοώ ότι δεν είμαι αυτό που ανεβάζω στο Instagram, δεν είμαι εγώ. Δεν είναι η ιδιοσυγκρασία μου και ο εγκέφαλός μου. Είναι μία fake κατάσταση, ώστε να προβάλλω ή ότι είμαι σε κάποια φάση όμορφος ή ότι δώστε μου μία δουλειά, γιατί είμαι έτσι, ή να προβάλλω τη δουλειά μου και να κάνω. Δεν είναι η ιδιοσυγκρασία μου αυτή ως άνθρωπος», κατέληξε ο Ιωάννης Παπαζήσης.


ANT1 the 2night show Βανέσα Αδαμοπούλου Ιωάννης Παπαζήσης
