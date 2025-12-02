MadWalk 2025 by Three Cents
Διατροφή 02.12.2025

Αν θες λαμπερό glow up, το matcha δεν πρέπει να λείπει από τη διατροφή σου

Από ενέργεια χωρίς άγχος μέχρι πιο λαμπερή επιδερμίδα, αυτοί είναι οι λόγοι που το matcha είναι η νέα μυστική συνταγή ομορφιάς
Μαρία Χατζηγιάννη

Η έντονη πράσινη απόχρωση του matcha δεν είναι απλώς εφέ για το Instagram, είναι ένδειξη ενός συστατικού γεμάτου πολύτιμα θρεπτικά στοιχεία. Η δημοτικότητά του παραμένει εκρηκτική, στοTikTok το hashtag #matcha έχει ξεπεράσει τα 160 εκατομμύρια προβολές, ενώ influencers σε όλο τον κόσμο συνεχίζουν να το προτείνουν ως την πιο «καθαρή» και ισορροπημένη εναλλακτική στον καφέ. Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμη και το πρώην μοντέλο της Victoria’s Secret, η Sanne Vloet δημιούργησε τη δική της μάρκα matcha, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στη μανία γύρω από το πράσινο τσάι σε σκόνη.

Και ο λόγος είναι ξεκάθαρος! Το matcha δεν είναι ένα ακόμη wellness trend, αλλά μια πλούσια πηγή κατεχινών, βιταμίνης C, L-theanine και χλωροφύλλης. Αν και περιέχει καφεΐνη, χάρη στη L-theanine προσφέρει καθαρή ενέργεια χωρίς τρέμουλο ή αύξηση κορτιζόλης, ενώ οι αντιοξειδωτικές του ιδιότητες έχουν καταγραφεί σε πλήθος επιστημονικών μελετών. Σύμφωνα με μία πρόσφατη ανασκόπηση, η υψηλή συγκέντρωση κατεχινών δίνει στο matcha οφέλη για τη συνολική υγεία, με δυνατότητα πρόληψης φλεγμονών και στήριξης των φυσικών μηχανισμών του οργανισμού.

Κι επειδή οτιδήποτε βελτιώνει τον οργανισμό εκ των έσω αντικατοπτρίζεται και στην εξωτερική εμφάνιση, παρακάτω θα βρεις μερικά από τα πιο ενδιαφέροντα, και λιγότερο γνωστά, beauty benefits του matcha, είτε καταναλώνεται είτε εφαρμόζεται τοπικά.

Υγιέστερο τριχωτό και ενισχυμένη ανάπτυξη μαλλιών

Η ορμονική τριχόπτωση, που συνδέεται με τεστοστερόνη και DHT, φαίνεται πως μπορεί να επηρεαστεί θετικά από την κατεχίνη EGCG του πράσινου τσαγιού. Έρευνες δείχνουν ότι το EGCG μπορεί να αναστείλει τη δράση αυτών των ορμονών, επιβραδύνοντας την απώλεια μαλλιών. Παράλληλα, ο συγκεκριμένος αντιοξειδωτικός παράγοντας έχει φανεί πως ενισχύει τα τριχοθυλάκια και προστατεύει τα κύτταρα της τρίχας, συμβάλλοντας σε πιο γεμάτη και δυνατή ανάπτυξη.

Καθαρότερο, πιο ισορροπημένο δέρμα

Το EGCG δεν ξεχωρίζει μόνο για τις αντιοξειδωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του, έχει και έντονη αντιβακτηριδιακή δράση, κάτι που το καθιστά πολύτιμο στη βελτίωση της ακμής. Σύμφωνα με μελέτες, μπορεί να μειώσει την περίσσεια σμήγματος και να περιορίσει τους φραγμένους πόρους, δύο βασικούς παράγοντες της ακμιδικής φλεγμονής.

Η χλωροφύλλη, ακόμη ένα ισχυρό συστατικό του matcha, συμβάλλει στην αναζωογόνηση της επιδερμίδας. Μειώνει την ερυθρότητα, περιορίζει τα βακτήρια και συμβάλλει στη λείανση της υφής.

Μείωση ρυτίδων και προστασία από τη φωτογήρανση

Το matcha είναι από τις πλουσιότερες φυσικές πηγές αντιοξειδωτικών, ιδιαίτερα των πολυφαινολών. Αυτές λειτουργούν σαν «ασπίδα» απέναντι στις ελεύθερες ρίζες, τους βασικούς υπεύθυνους για φθορά στα κύτταρα, λεπτές γραμμές και ρυτίδες.

Μια μελέτη έδειξε ότι οι πολυφαινόλες του πράσινου τσαγιού μπορούν να προστατεύσουν το δέρμα από αλλοιώσεις που προκαλούνται από την UVB ακτινοβολία, συμπεριλαμβανομένης της φωτογήρανσης. Άλλη έρευνα κατέληξε ότι ο συνδυασμός κατανάλωσης και τοπικής εφαρμογής πράσινου τσαγιού βελτιώνει σημαντικά την ελαστικότητα και συνοχή της επιδερμίδας.

Η χλωροφύλλη, όταν εφαρμόζεται τοπικά, φαίνεται επίσης να μειώνει τις βλάβες από τον ήλιο. Και φυσικά, η υψηλή περιεκτικότητα του matcha σε βιταμίνη C το καθιστά ενισχυτικό της παραγωγής κολλαγόνου.

Λιγότερη κυτταρίτιδα και πρηξίματα

Δεν υπάρχει μαγική λύση για την κυτταρίτιδα, αλλά η καφεΐνη, η βασική αλκαλοειδής ένωση στα φύλλα τσαγιού, έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματική στη μείωσή της. Σύμφωνα με επιστημονική ανασκόπηση, η τοπική εφαρμογή καφεΐνης μπορεί να αναστείλει τη συσσώρευση λίπους στον υποδόριο ιστό και να μειώσει τον αριθμό των λιποκυττάρων.

