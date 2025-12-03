MadWalk 2025 by Three Cents
Sold out και τον Δεκέμβριο η παράσταση Άνθρωποι και Ποντίκια με τον Βασίλη Μπισμπίκη 

Πρωτόγνωρη η αποδοχή από το θεατρόφιλο κοινό και διθυραμβικές κριτικές από τον Τύπο -  ‘Εναρξη προπώλησης για τον Ιανουάριο 2026!
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το «Άνθρωποι και Ποντίκια» του Τζον Στάινμπεκ, σε σκηνοθεσία Βασίλη Μπισμπίκη συνεχίζει να καταγράφει πρωτοφανή αποδοχή, με την παράσταση να είναι ήδη sold out για ολόκληρο τον Δεκέμβριο. Μετά τα συνεχόμενα sold out των προηγούμενων ετών, τα αμέτρητα χειροκροτήματα και τις διθυραμβικές κριτικές του Τύπου, η εμβληματική παραγωγή ανεβαίνει ξανά στον νέο χώρο της Ομάδας Cartel, στο εργοστάσιο «Κλωσταί Πεταλούδα Μουζάκης» στο Αιγάλεω. Η επιστροφή της παράστασης, με παλιούς και νέους συντελεστές, σηματοδοτεί μια δυναμική επανασύνδεση με το θεατρόφιλο κοινό οδηγώντας ήδη στην έναρξη της προπώλησης για τον Ιανουάριο του 2026. Το έργο που σημάδεψε τη σύγχρονη ελληνική σκηνή επανέρχεται εκεί όπου, σύμφωνα με τη φιλοσοφία της ομάδας, γεννιέται το αληθινό θέατρο μέσα στην καρδιά της πόλης, ανάμεσα στους ανθρώπους και μέσα στη βιομηχανική σκόνη και την ωμή πραγματικότητα μακριά από τις συμβατικές θεατρικές σκηνές.

Παράλληλα με την πρωτόγνωρη αποδοχή από το θεατρόφιλο κοινό, η παράσταση απέσπασε στο παρελθόν διθυραμβικές κριτικές από τα ελληνικά αλλά και διεθνή μέσα, όπως ο Guardian, όπου ο εμβληματικός κριτικός θεάτρου Michael Billington αναφέρει μεταξύ άλλων: «Πρόκειται για ένα θέατρο αντικαπιταλιστικής διαμαρτυρίας, παιγμένο με έναν ωμό, άμεσο, σχεδόν σπλαχνικό τρόπο […] Μια παράσταση με τεράστια σωματική ένταση».

Η σκληρή, ωμή, ανθρώπινη παράσταση «Άνθρωποι και Ποντίκια» του Τζον Στάινμπεκ, έρχεται ξανά να ταράξει, να προβληματίσει και να συγκινήσει μέσα από τη ρεαλιστική και βαθιά βιωματική ματιά της Ομάδας Cartel, που καθιέρωσε στην σύγχρονη ελληνική θεατρική σκηνή την τάση του ωμού ρεαλισμού. Το «Άνθρωποι και Ποντίκια» είναι μια ιστορία διαψευσμένων ονείρων, επιβίωσης και συντροφικότητας. Οι ήρωες του είναι άνθρωποι καθημερινοί, εργάτες που παλεύουν για ένα μεροκάματο και κυνηγούν το όνειρο μιας καλύτερης ζωής. Η γλώσσα είναι ωμή, οι χαρακτήρες σκληροί, η σκηνοθεσία τολμηρή.  Στο επίκεντρο του έργου βρίσκονται δύο εργάτες, ο Βασίλης και ο Λένος, που προσπαθούν να σταθούν όρθιοι σε έναν κόσμο που καταρρέει. Διεκδικούν το δικαίωμα σε ένα κομμάτι γης, σε μια σταγόνα αξιοπρέπειας, σε ένα μεροκάματο. Μέσα από τη σχέση τους, αναδύεται η δύναμη της φιλίας, η ελπίδα, και ταυτόχρονα η βία του ρατσισμού, της κοινωνικής περιθωριοποίησης και της οικονομικής εξαθλίωσης.

Οι ήρωες είναι σκληροί γιατί έτσι επιβάλλει η πραγματικότητα, η γλώσσα τους αυθεντική, οι σκηνές ωμές αλλά αληθινές. Η Ομάδα Cartel μεταφέρει το εμβληματικό έργο του Στάινμπεκ από τη Μεγάλη Ύφεση της Αμερικής στη σύγχρονη Αθήνα του περιθωρίου, του μεροκάματου και του αγώνα για επιβίωση.  Ο Βασίλης Μπισμπίκης συνεχίζει να προτείνει μια νέα, τολμηρή σκηνοθετική προσέγγιση που δεν επιδιώκει να εντυπωσιάσει με επιφανειακά μέσα, αλλά να φέρνει το κοινό αντιμέτωπο με την αλήθεια της εποχής μας, μετατρέποντας κάθε παράσταση σε μια βιωματική εμπειρία.

Η ταυτότητα της παράστασης

Άνθρωποι και ποντίκια

του Τζον Στάινμπεκ

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μπισμπίκης

Μετάφραση – ελεύθερη απόδοση: Σοφία Αδαμίδου

Παραγωγή: Ομάδα CARTEL

Παίζουν: Βασίλης Μπισμπίκης, Θοδωρής Σκυφτούλης, Έρρικα Μπίγιου, Στέλιος Τυριακίδης, Αλέξανδρος Κουκιάς, Γιώργος Σιδέρης, Λευτέρης Αγουρίδας, Γιανμάζ Ερντάλ, Ελένη Γεωργακοπούλου, Δαυΐδ Σταμούλος

ΙNFO

Άνθρωποι και ποντίκια

του Τζον Στάινμπεκ

Τεχνοχώρος Cartel

Λ. Κηφισού 41, 12242 Αιγάλεω

(εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας Μουζάκης)

Στάση μετρό Ελαιώνας

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 693 989 8258

Κάθε Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στις 21.00

Διάρκεια: 135 λεπτά (με διάλειμμα)

Τιμές Εισιτηρίων

Γενική είσοδος: 25 ευρώ

Μειωμένο (φοιτητικό, άνω των 65) 18 ευρώ

ΑΜΕΑ 15 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/anthropoi-kai-pontikia και περιορισμένα εισιτήρια στο ταμείο του θεάτρου

