Celeb News 03.12.2025

Μενεγάκη και Λάτσιος ξανά μαζί σε κοινή φωτογραφία

Η συγκινητική στιγμή της ορκωμοσίας του Άγγελου Λάτσιου στο Πολεμικό Ναυτικό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ο γιος της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου, Άγγελος Λάτσιος, κατετάγη στο Πολεμικό Ναυτικό και στο πλευρό του βρέθηκε ολόκληρη η οικογένειά του. Η γνωστή παρουσιάστρια, μαζί με τον Μάκη Παντζόπουλο και τον πρώην σύζυγό της, Γιάννη Λάτσιο, ταξίδεψαν στον Πόρο για να παρακολουθήσουν την ορκωμοσία του και πόζαραν περήφανοι δίπλα στον ναύτη πια γιο τους.

Η Ελένη Μενεγάκη δημοσίευσε συγκινητικές φωτογραφίες στα social media, δείχνοντας όλη την οικογένεια στο πλευρό του Άγγελου Λάτσιου. Μαζί του βρέθηκαν επίσης ο αδελφός της παρουσιάστριας, Θοδωρής Μισόκαλος, και η γιαγιά του, Ζέτα, με τον σύζυγό της.

Διάβασε επίσης: Ο Άγγελος Λάτσιος ξεκίνησε τη θητεία του – Η πρώτη φωτογραφία με στολή Ναυτικού

Η παρουσιάστρια δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή της βλέποντας τον γιο της με τη στολή του. Στην ανάρτησή της έγραψε χαρακτηριστικά: «Σήμερα ο Άγγελος ορκίστηκε στο ναυτικό κι εγώ ορκιζόμουν να είμαι ψύχραιμη… Τα συναισθήματα όμως σε πλημμυρίζουν… Γέλασα, δάκρυσα, όλα μαζί. Περηφάνεια, συγκίνηση και άπειρη αγάπη! Μονάκριβε μου, σ’ αγαπώ όσο δεν φτάνει ο νους σου! Όλοι σ’ αγαπάμε!».

Στην ορκωμοσία του Άγγελου παρευρέθηκαν και οι δυο γονείς του, με αποτέλεσμα να δούμε μια κοινή selfie της Ελένης Μενεγάκη με τον Γιάννη Λάτσιο και τον γιο τους, Άγγελο. Σε άλλη φωτογραφία, ο Άγγελος ποζάρει αγκαλιά με τον Μάκη Παντζόπουλο, αποδεικνύοντας ότι οι σχέσεις της οικογένειας παραμένουν άριστες και γεμάτες αλληλοστήριξη.

Η παρουσιάστρια έχει αδυναμία σε όλα τα παιδιά της και φροντίζει να διατηρεί ισορροπίες ανάμεσά τους. Από τον γάμο της με τον Γιάννη Λάτσιο έχει αποκτήσει τον Άγγελο, τη Λάουρα και τη Βαλέρια, ενώ με τον Μάκη Παντζόπουλο έχει αποκτήσει τη μικρή Μαρίνα.

Διάβασε επίσης: Ελένη Μενεγάκη: Γενέθλια για τον γιο της, Άγγελο – Του ευχήθηκε με σπάνιες φωτογραφίες από τα παιδικά του χρόνια

« Έσπασε» τα ταμεία το Zootopia 2 – Ιστορικό ρεκόρ με 556 εκατ. δολάρια στο box office

« Έσπασε» τα ταμεία το Zootopia 2 – Ιστορικό ρεκόρ με 556 εκατ. δολάρια στο box office

03.12.2025
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Τα οικογενειακά Χριστούγεννα και η αποκάλυψη για τους γονείς του Γιάννη Καραβασάνη

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Τα οικογενειακά Χριστούγεννα και η αποκάλυψη για τους γονείς του Γιάννη Καραβασάνη

03.12.2025

