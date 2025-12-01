Δωρεά στην επιστήμη ο εγκέφαλος του Bruce Willis μετά τον θάνατό του

Ο Bruce Willis, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους πρωταγωνιστές του αμερικανικού κινηματογράφου, έχει αποσυρθεί από τη δημόσια ζωή και την υποκριτική από το 2022, μετά τη διάγνωσή του με αφασία. Έναν χρόνο αργότερα, οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι η πάθηση είχε εξελιχθεί σε μετωποκροταφική άνοια, μια εκφυλιστική νόσο που επηρεάζει κρίσιμες περιοχές του εγκεφάλου και για την οποία μέχρι σήμερα δεν υπάρχει θεραπεία.

Διάβασε επίσης: Emma Heming Willis: Η δύσκολη απόφαση που πήρε για τον Bruce Willis και η ζωή με την άνοια

Σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, η οικογένεια του ηθοποιού, με προεξέχουσα τη σύζυγό του Emma Heming Willis, επέλεξε να κάνει ένα βήμα που δίνει ελπίδα για το μέλλον. Στο βιβλίο της με τίτλο «The Unexpected Journey», η Emma Heming Willis αποκαλύπτει ότι η οικογένεια έχει ήδη αποφασίσει πως, μετά τον θάνατο του ηθοποιού, ο εγκέφαλός του θα δωριστεί στην επιστήμη για να πραγματοποιηθεί περαιτέρω ιατρική έρευνα.

Στο βιβλίο αναφέρεται ότι η απόφαση πάρθηκε με γνώμονα την ανάγκη να βοηθήσουν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα τη μετωποκροταφική άνοια και τις βιολογικές διεργασίες που επιταχύνουν την εξέλιξή της. Όπως γράφει η Emma Heming Willis, η δωρεά θα επιτρέψει στους ειδικούς να μελετήσουν πιθανές αλλαγές στις πρωτεΐνες, στη νευρωνική λειτουργία και στη δομή του εγκεφάλου, με στόχο τη μελλοντική ανάπτυξη πιο αποτελεσματικών θεραπειών.

Η οικογένεια του ηθοποιού, στην οποία συμμετέχουν επίσης η Demi Moore και οι τρεις ενήλικες κόρες του από τον πρώτο του γάμο, αντιμετωπίζει ενωμένη την απαιτητική καθημερινότητα της νόσου. Όπως σημειώνεται στο βιβλίο, η υγεία του Bruce Willis έχει επιδεινωθεί, ωστόσο η οικογένεια έχει υιοθετήσει μια στάση αποδοχής και στήριξης, προσπαθώντας να διαφυλάξει την αξιοπρέπειά του και την ηρεμία του περιβάλλοντός του.

Η απόφαση να δωριστεί ο εγκέφαλος του Bruce Willis στην επιστήμη έρχεται ως μια πράξη βαθιάς αγάπης, ευθύνης και ελπίδας. Όπως σημειώνει η Emma Heming Willis στο βιβλίο «The Unexpected Journey», «η μεγαλύτερη μας επιθυμία είναι ο πόνος μας να συμβάλει σε μια εξέλιξη που θα βοηθήσει άλλες οικογένειες στο μέλλον».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Bruce Willis κατακτά και πάλι το κοινό… με ένα hula hoop

Δες κι αυτό…