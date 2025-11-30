MadWalk 2025 by Three Cents
Ζώδια 30.11.2025

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Το top 5 των ζωδίων που η τύχη… δεν αγαπά ιδιαίτερα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Κάποιοι άνθρωποι έχουν μόνιμα τον άνεμο με το μέρος τους κι άλλοι νιώθουν πως κάθε φορά που πάνε να σταθούν στα πόδια τους, κάτι συμβαίνει και τους τραβάει το χαλί. Στην αστρολογία, υπάρχουν ορισμένα ζώδια που συχνά μπλέκουν σε μικρές αναποδιές, ατυχίες, και παρεξηγήσεις που τους δοκιμάζουν καθημερινά.

Όχι επειδή είναι πραγματικά γρουσούζικα, αλλά επειδή το σύμπαν τους πετάει πιο συχνά… περίεργες δοκιμασίες. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά τα πέντε ζώδια που η τύχη τους κάνει πότε παιχνίδια και πότε νερά:

Καρκίνος – Η ευαισθησία που τραβάει… όλα τα δράματα

Όταν ο Καρκίνος νιώθει ότι κάτι πάει να μην πάει καλά, συνήθως… έχει δίκιο. Είτε χάνουν προθεσμίες, είτε μπλέκονται σε συναισθηματικές παρεξηγήσεις, έχουν έναν μαγικό τρόπο να τραβούν μικρές ατυχίες.

Παρθένος – Ο άνθρωπος που η λεπτομέρεια πάντα κάτι θα του χαλάσει

Προσέχουν τα πάντα, αλλά πάντα κάτι θα ξεφύγει. Μια λάθος πληροφορία, ένα χαμένο έγγραφο, ένα απρόοπτο. Η Παρθένος έχει την τάση να αγχώνεται τόσο, που το σύμπαν… την πειράζει λίγο παραπάνω.

Αιγόκερως – Όταν η ατυχία χτυπάει την πόρτα την πιο λάθος στιγμή

Οι Αιγόκεροι συνήθως πάνε καλά, μέχρι που κάτι εντελώς άκυρο εμφανίζεται και τους χαλάει όλο το πλάνο. Από ακυρώσεις μέχρι καθυστερήσεις, η τύχη δοκιμάζει συχνά την υπομονή τους.

Ιχθύες – Το ζώδιο που παρασύρεται και την πατάει

Οι Ιχθύες είναι φουλ καλοπροαίρετοι, αλλά αυτό συχνά τους οδηγεί σε λάθος εμπιστοσύνες, περίεργες συμπτώσεις ή μυστηριώδεις ατυχίες που μοιάζουν βγαλμένες από σενάριο.

Σκορπιός – Η ενέργειά του προσελκύει ό,τι πιο περίεργο

Αν υπάρχει ένα ζώδιο που ζει έντονα, αυτό είναι ο Σκορπιός. Και μαζί με την ένταση, συνήθως έρχονται και απρόοπτα. Από απροσδόκητα γεγονότα μέχρι παράξενες ανατροπές, ο Σκορπιός έχει μια σχέση… πάθους με την τύχη.

