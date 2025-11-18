Ζώδια 18.11.2025

Selfie Lovers: Τα 3+1 ζώδια που έχουν εμμονή με τις φωτογραφίες

selfies ζώδια
Οι selfies δεν είναι απλώς φωτογραφίες για αυτά τα ζώδια, είναι τρόπος έκφρασης και παιχνίδι
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στον κόσμο των social media, όλοι έχουμε συναντήσει ανθρώπους –και ζώδια– που δεν χάνουν ευκαιρία για selfies. Κάποιοι το κάνουν συχνά, κάποιοι… έχουν σχεδόν εμμονή!

Αν ανήκεις σε αυτούς που δεν μπορούν να αντισταθούν στη λήψη φωτογραφιών, ίσως η τύχη σου συνδέεται με τα άστρα. Δες λοιπόν ποια είναι τα 3+1 ζώδια που αγαπούν τις selfies περισσότερο από κάθε άλλον.

selfies ζώδια
Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Αυτά τα 5 ζώδια θα δουν μεγάλες επαγγελματικές ευκαιρίες το 2026

1. Λέων – Ο απόλυτος πρωταγωνιστής

Ο Λέων αγαπά να βρίσκεται στο επίκεντρο και οι selfies είναι η καλύτερη ευκαιρία να δείξει την εμφάνιση και τη λάμψη του. Κάθε φωτογραφία του Λέοντα μοιάζει να βγήκε από επαγγελματικό στούντιο, ακόμη και αν τραβήχτηκε με κινητό στο σαλόνι!

2. Ζυγός – Ο ακαταμάχητος γοητευτικός

Ο Ζυγός ξέρει πώς να φαίνεται καλά στις φωτογραφίες και λατρεύει να μοιράζεται την εικόνα του με τους φίλους του. Οι selfies του είναι πάντα κομψές, καλοσχεδιασμένες και με τη σωστή γωνία.

selfies ζώδια
Pinterest.com

3. Τοξότης – Ο περιπετειώδης φωτογράφος

Ο Τοξότης αγαπά την περιπέτεια και οι selfies είναι ο τρόπος του να «κρατήσει» τις στιγμές. Όπου κι αν πάει, φροντίζει να βγάζει φωτογραφίες με φόντο τοπία, ταξίδια ή αστείες καταστάσεις που συναντά στον δρόμο.

selfies ζώδια
Pinterest.com

4. Δίδυμος – Ο ασταμάτητος social butterfly

Οι Δίδυμοι δεν μπορούν να σταματήσουν! Πάντα δοκιμάζουν νέες πόζες, φίλτρα και εκφράσεις. Οι selfies τους είναι συχνά αστείες, παιχνιδιάρικες και γεμάτες ενέργεια. Για αυτούς, κάθε φωτογραφία είναι ευκαιρία για επικοινωνία και διασκέδαση.

selfies ζώδια
Pinterest.com

Οι selfies δεν είναι απλώς φωτογραφίες για τα παραπάνω ζώδια, είναι τρόπος έκφρασης, παιχνίδι και… μικρή δόση μαγείας των social media! Αν ανήκεις σε αυτά, μάλλον καταλαβαίνεις γιατί η κάμερα δεν σταματά ποτέ να σου τραβάει την προσοχή.

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: Αυτά είναι τα ζώδια που θα μπουν σε σχέση πριν τελειώσει το 2025

Δες κι αυτό… 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
selfies ζώδια ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η λέξη του 2025 από το Cambridge Dictionary αντικατοπτρίζει τις σύγχρονες ψηφιακές συνήθειες

Η λέξη του 2025 από το Cambridge Dictionary αντικατοπτρίζει τις σύγχρονες ψηφιακές συνήθειες

18.11.2025
Επόμενο
Η Γκάια Μερκούρη στο MadWalk TV: Μιλά για την δημιουργικότητα, την κοινωνική ευθύνη και την έμπνευση

Η Γκάια Μερκούρη στο MadWalk TV: Μιλά για την δημιουργικότητα, την κοινωνική ευθύνη και την έμπνευση

19.11.2025

Δες επίσης

Κάνεις Secret Santa με την παρέα σου; 5 ιδέες για φθηνά, έξυπνα και αστεία δώρα
Life

Κάνεις Secret Santa με την παρέα σου; 5 ιδέες για φθηνά, έξυπνα και αστεία δώρα

18.11.2025
Το καρό είναι το deco trend που θα κάνει το σπίτι σου να μοιάζει σαν να έχει βγει από παραμύθι
Life

Το καρό είναι το deco trend που θα κάνει το σπίτι σου να μοιάζει σαν να έχει βγει από παραμύθι

18.11.2025
6 ιδέες για μανικιούρ που σε βάζουν από τώρα στο χριστουγεννιάτικο mood
Beauty

6 ιδέες για μανικιούρ που σε βάζουν από τώρα στο χριστουγεννιάτικο mood

18.11.2025
Το preppy πουλόβερ επιστρέφει! Αυτές είναι οι τάσεις που θα δούμε τον φετινό χειμώνα
Fashion

Το preppy πουλόβερ επιστρέφει! Αυτές είναι οι τάσεις που θα δούμε τον φετινό χειμώνα

18.11.2025
Αυτοί είναι οι 2 μεγάλοι νικητές από το Model Casting Call by Colgate
Life

Αυτοί είναι οι 2 μεγάλοι νικητές από το Model Casting Call by Colgate

18.11.2025
Met Gala 2026: Το σώμα μεταμορφώνεται σε ζωντανή τέχνη στη φετινή έκθεση
Fashion

Met Gala 2026: Το σώμα μεταμορφώνεται σε ζωντανή τέχνη στη φετινή έκθεση

18.11.2025
Βασίλης Ζούλιας, Περικλής Κονδυλάτος και Josephine: Ωδή  στην κομψότητα και pop λάμψη στο MadWalk 2025 by Three Cents
Life

Βασίλης Ζούλιας, Περικλής Κονδυλάτος και Josephine: Ωδή  στην κομψότητα και pop λάμψη στο MadWalk 2025 by Three Cents

18.11.2025
Η καρό φούστα θα κάνει να ξεχάσεις το αγαπημένο σου τζιν αυτόν τον χειμώνα
Fashion

Η καρό φούστα θα κάνει να ξεχάσεις το αγαπημένο σου τζιν αυτόν τον χειμώνα

18.11.2025
Με αυτή τη χειμερινή skincare ρουτίνα το δέρμα σου θα σου πει «ευχαριστώ»
Beauty

Με αυτή τη χειμερινή skincare ρουτίνα το δέρμα σου θα σου πει «ευχαριστώ»

18.11.2025
Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

Οι ελληνικές ταινίες που θα έπρεπε να ξαναγυριστούν με σημερινό κάστινγκ και Gen Z χιούμορ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Παρά Πέντε: Νέα backstage στιγμιότυπα από τα γυρίσματα του μεγάλου Reunion

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

7 πράγματα που πρέπει να έχει κάθε σπίτι τον χειμώνα (και όλοι ξεχνάμε)

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

Bella Hadid: Μιλά για τη μάχη με τη νόσο του Lyme με μια φωτογραφία «γροθιά στο στομάχι»

ΑΙΧΜΕΣ: Αλλαγές στην ηγεσία διεθνούς ελληνικού ομίλου ΜΜΕ

ΑΙΧΜΕΣ: Αλλαγές στην ηγεσία διεθνούς ελληνικού ομίλου ΜΜΕ

Ξανασκέφτονται τις περιφερειακές και τις ραδιοφωνικές άδειες στην Κυβέρνηση

Ξανασκέφτονται τις περιφερειακές και τις ραδιοφωνικές άδειες στην Κυβέρνηση

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Νέο… σόου της ακρίβειας είχαμε τον Οκτώβριο

Νέο… σόου της ακρίβειας είχαμε τον Οκτώβριο

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Ψήνεται ανασχηματισμός για τις αρχές της νέας χρονιάς, παρά τις διαψεύσεις

Ψήνεται ανασχηματισμός για τις αρχές της νέας χρονιάς, παρά τις διαψεύσεις