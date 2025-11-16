Ζώδια 16.11.2025

Αυτά είναι τα ζώδια που θα μπουν σε σχέση πριν τελειώσει το 2025

Το σύμπαν συνομωτεί για... love stories
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Αν ένιωσες ότι το 2025 μέχρι τώρα σου φέρθηκε «στεγνά» στον έρωτα, κράτα γερά γιατί το δεύτερο μισό της χρονιάς έχει άλλα σχέδια μιας και τα άστρα ετοιμάζουν ανατροπές, και για κάποια ζώδια, ο έρωτας έρχεται εκεί που δεν τον περιμένουν.

Νέα ξεκινήματα, μήνυμα από εκείνον/εκείνη που σε ghostαρε, ή ένα φλερτ που γίνεται σχέση, όλα είναι πιθανά!

απιστία ζώδιο
Ας δούμε ποιοι θα κλείσουν τη χρονιά… με +1 στη ζωή τους!

Ταύρος

Ο Ταύρος αφήνει επιτέλους πίσω του τις αμφιβολίες και ανοίγει την καρδιά του. Κάποιος από το φιλικό περιβάλλον ή από τη δουλειά θα του δείξει ότι η σταθερότητα μπορεί να είναι και συναρπαστική. Προβλέπεται σχέση που θα έχει προοπτική και ζεστασιά, όχι απλώς ένα σύντομο φλερτ.

Καρκίνος

Αυτό το καλοκαίρι (και λίγο μετά) ο Καρκίνος παίζει σε ρομαντική ταινία και spoiler: έχει happy end! Η αγκαλιά που περίμενε έρχεται, και μάλιστα από άτομο που μοιράζεται τις ίδιες αξίες. Οι δεσμεύσεις ευνοούνται, και δεν αποκλείεται μέχρι το τέλος του 2025 να μιλάμε για συγκατοίκηση ή αρραβώνα.

Παρθένος

Μετά από μήνες αυτοκριτικής και αναλύσεων, ο Παρθένος αποφασίζει να αφεθεί. Το σύμπαν του φέρνει άτομο που τον κάνει να χαλαρώνει και να γελάει, κάτι εντελώς διαφορετικό απ’ ό,τι είχε στο μυαλό του. Αυτή η σχέση μπορεί να ξεκινήσει φιλικά και να εξελιχθεί στην πιο αληθινή του ιστορία.

ζώδια Οκτώβριος
Αιγόκερως

Η λογική μπαίνει για λίγο στην άκρη, γιατί η καρδιά έχει τον λόγο. Ο Αιγόκερως, που πάντα υπολογίζει τα πάντα, πέφτει με τα μούτρα σε έναν έρωτα που τον κάνει να χαμογελά χωρίς λόγο. Και το καλύτερο; Αυτή τη φορά, το timing είναι ιδανικό.

Ιχθύες

Αν υπάρχει ένα ζώδιο που θα ζήσει το love story of the year, είναι ο Ιχθύς. Μέχρι το τέλος του 2025, η ρομαντική του πλευρά θα βρει το ταίρι που θα την καταλάβει και το πάθος θα γράψει ιστορία. Μην εκπλαγείς αν δεις τον Ιχθύ να ποστάρει το πρώτο κοινό story μέσα στον Δεκέμβρη.

ζώδια χειμώνας

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

16.11.2025

