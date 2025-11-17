Η Lady Gaga αποκάλυψε πώς αντιμετώπισε της κάκιστες κριτικές του Joker: Folie à Deux

Η Lady Gaga μετάτρεψε το κύμα αρνητικής κριτικής σε δημιουργική σπίθα και σχολιάζει με αποστομωτικό χιούμορ την πιο αμφιλεγόμενη στιγμή της καριέρας της.

Η Lady Gaga σε πρόσφατη συνέντευξή της στο Rolling Stone, η Gaga μίλησε ανοιχτά για την καταιγίδα αρνητικών σχολίων που συνόδευσε την κυκλοφορία της ταινίας «Joker: Folie à Deux», στην οποία πρωταγωνιστεί ως Harley Quinn δίπλα στον Joaquin Phoenix.

Το πολυαναμενόμενο σίκουελ του «Joker» του 2019 βρέθηκε στο επίκεντρο έντονης κριτικής από τα πρώτα κιόλας δημοσιεύματα. Οι κριτικοί επιτέθηκαν στην ταινία για τον τρόπο με τον οποίο επεδίωξε να παντρέψει το δράμα με στοιχεία μιούζικαλ. Παρά τις θετικές αναφορές για την ερμηνεία της Lady Gaga, το συνολικό αποτέλεσμα απέσπασε ιδιαίτερα σκληρές κριτικές και η εισπρακτική πορεία δεν πλησίασε τις τεράστιες επιδόσεις της πρώτης ταινίας.

Όμως, όπως αποδεικνύεται, η Lady Gaga όχι μόνο δεν πτοήθηκε, αλλά αντιμετώπισε το κύμα αρνητικών σχολίων με τρόπο που ξάφνιασε ακόμα και τους δικούς της συνεργάτες. «Όταν ξεκίνησε όλο αυτό, απλώς άρχισα να γελάω», είπε χαρακτηριστικά στη συνέντευξη. «Είχε γίνει τόσο ακραίο, τόσο υπερβολικό, που δεν μπορούσα παρά να το δω με χιούμορ».

Πέρα όμως από το χιούμορ, η τραγουδίστρια και ηθοποιός αξιοποίησε τα αρνητικά αυτά σχόλια ως πρώτη ύλη στη δημιουργία του νέου της έργου. Η αρνητικότητα γύρω από το «Joker: Folie à Deux» αποτέλεσε τη βάση της καλλιτεχνικής κατεύθυνσης του άλμπουμ «Mayhem», και ιδιαίτερα του μουσικού βίντεο «Disease». «Ήμουν σε φάση απόλυτης καλλιτεχνικής αντίδρασης. Ήθελα να μετατρέψω όλη αυτή την ενέργεια σε κάτι δικό μου. Ήθελα να δείξω ποια είμαι και τι σημαίνει αυτός ο αγώνας», τονίζει.

Το «Mayhem», το οποίο την επανέφερε δυναμικά στην κορυφή της ποπ μουσικής, είναι πλέον υποψήφιο για Grammy στην κατηγορία Άλμπουμ της Χρονιάς, απόδειξη πως η Lady Gaga ξέρει να μετατρέπει και την πιο δύσκολη περίσταση σε δημιουργική ανάταση.

