Celeb News 03.12.2025

Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Τα οικογενειακά Χριστούγεννα και η αποκάλυψη για τους γονείς του Γιάννη Καραβασάνη

Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Όλα όσα είπε για τον αγαπημένο της αλλά και το φετινό GNTM
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου βρέθηκε καλεσμένη την Τετάρτη 3/12 στην εκπομπή Breakfast at Star και μίλησε για προσωπικά και επαγγελματικά θέματα, με έμφαση στις γιορτές, τον αρραβωνιαστικό της Γιάννη Καραβασάνη και το φετινό GNTM που πλησιάζει στον τελικό.

Σχετικά με τα οικογενειακά σχέδια για τα Χριστούγεννα, η Ηλιάνα εξομολογήθηκε: «Θα πάμε και στην οικογένεια για τα Χριστούγεννα. Θα μοιράσουμε το χρόνο ανάμεσα σε οικογένεια και δουλειά. Τα πεθερικά μου, η οικογένεια του Γιάννη, είναι στο Βόλο, εμένα είναι στην Πάτρα. Οικογενειακά να φάμε, κουτσομπολιό στο σαλόνι, έτσι ζεστά. Πάντα έτσι το κάναμε». Η παρουσιάστρια τόνισε τη σημασία των οικογενειακών στιγμών και της ζεστασιάς που συνοδεύει τις γιορτές, ενώ αναφέρθηκε στην επιθυμία της να τις περάσει μαζί με τον άνθρωπο που της έχει ξανά κάνει πρόταση γάμου.

Όσον αφορά το φετινό GNTM, η Ηλιάνα τόνισε ότι το παιχνίδι έχει γίνει πιο σοβαρό καθώς πλησιάζει ο τελικός: «Αισθάνομαι ότι όσο πλησιάζει ο τελικός, από εκεί που είχαμε τους καλύτερους θέλουμε τον καλύτερο του καλύτερου και της καλύτερης. Τα πράγματα έχουν σοβαρέψει πάρα πολύ. Υπάρχουν περισσότερα παιδιά από ένα που έχουμε δώσει ευκαιρίες. Όλα τα παιδιά έχουν δυνατότητες, υπάρχουν όμως που έχουν περισσότερες».

Αναφορικά με τη σχέση της με τους διαγωνιζόμενους, εξήγησε: «Το παιχνίδι είναι ανταγωνιστικό. Έξω στη δουλειά υπάρχει αυτός ο ευγενής ανταγωνισμός για το ποιος θα πάρει τη δουλειά. Στο GNTM με γνωρίζουν και με ακούν όταν τους συμβουλεύω. Έχω διαφορετική σχέση με τον καθένα. Η δουλειά είναι άλλο πράγμα. Είμαι επαγγελματίας αλλά όταν κλείνει η κάμερα είμαι άνθρωπος».


Η Ηλιάνα ανέφερε ότι η φετινή χρονιά της δίνει την ευκαιρία να αναπτύξει μια πιο προσωπική σχέση με τα παιδιά, παραμένοντας επαγγελματική αλλά και υποστηρικτική: «Με τα παιδιά δεν υπήρχε η συνθήκη να μην δεχτούν να έρθω κοντά. Είναι πολύ καλά παιδιά και συζητάμε και τα καλά και τα κακά. Δεν θα ήθελα να υπάρχει επόμενο σε κάτι, θα ήθελα να υπάρχει καλύτερη Ηλιάνα μέσα από το παιχνίδι. Να βάλω κάτω και τα δικά μου λάθη».

Κλείνοντας, υπογράμμισε τη σημασία της επικοινωνίας και της επαγγελματικής ανάπτυξης των παικτών: «Το έχω βρει αυτό το πρόσωπο σε πολλά παιδιά. Υπάρχουν παιδιά που όντως θέλουν αυτή τη δουλειά και διψάνε. Έχουν αλλάξει επαγγελματικά αλλά έχουν μείνει πιστοί στον χαρακτήρα τους. Σε αυτό το GNTM έχω ακόμη επικοινωνία με τα παιδιά, είναι πάρα πολύ χαρούμενοι και βλέπουν την ευκαιρία που τους έχει δοθεί μέσα από το παιχνίδι».

GNTM 6 Γιάννης Καραβασάνης Ηλιάνα Παπαγεωργίου
