TV 04.12.2025

Η Μαρία Μπακοδήμου επιστρέφει δυναμικά στην τηλεόραση με 2 μεγάλα projects

Το «διπλό comeback» της παρουσιάστριας στην τηλεόραση
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Μαρία Μπακοδήμου επιστρέφει στο προσκήνιο της ελληνικής τηλεόρασης, αναλαμβάνοντας τη σκυτάλη του διάσημου τηλεπαιχνιδιού «Πιο Αδύναμος Κρίκος», που είχε γνωρίσει τεράστια επιτυχία με παρουσιάστρια την Έλενα Ακρίτα. Το Open απέκτησε τα δικαιώματα του format από το BBC για 150 επεισόδια, με την παραγωγή να αναλαμβάνει η Barking Well Media του Νίκου Κοκλώνη.

Οι προετοιμασίες για τα γυρίσματα προχωρούν εντατικά, με το σκηνικό να στήνεται ήδη, ώστε η πρεμιέρα να πραγματοποιηθεί μέσα στον Ιανουάριο. Η παρουσία της Μπακοδήμου αναμένεται να φέρει φρεσκάδα και δυναμική, επαναφέροντας το αγαπημένο concept στην επικαιρότητα με μια σύγχρονη αισθητική.

Διάβασε επίσης: GNTM: Αποχώρησε ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί – Αυτή είναι η τελική 10άδα

Παράλληλα με τον «Πιο Αδύναμο Κρίκο», η Μαρία Μπακοδήμου επιστρέφει και στην κριτική επιτροπή του «J2US», από όπου είχε αποχωρήσει για τον ΣΚΑΪ. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μαρίνο Βυθούλκα, η παρουσιάστρια θα αναλάβει τη θέση της Δέσποινας Βανδή, ενώ σταθερός παρουσιαστής παραμένει ο Νίκος Κοκλώνης. Το μουσικό show προετοιμάζεται κι αυτό για πρεμιέρα μέσα από το Open.


Με δύο σημαντικά τηλεοπτικά projects να τρέχουν ταυτόχρονα, η Μαρία Μπακοδήμου κάνει ένα «διπλό comeback», εδραιώνοντας την ισχυρή της παρουσία στην ελληνική τηλεοπτική σκηνή. Το Open επενδύει στην εμπειρία, τη γοητεία και την αναγνωρισιμότητα της παρουσιάστριας, προσδοκώντας υψηλή τηλεθέαση και δυναμικό ενδιαφέρον από το κοινό.

Διάβασε επίσης: Οι πιο iconic ατάκες ελληνικών σειρών που λέμε όλοι σε group chat

J2US ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΟΔΗΜΟΥ Ο πιο αδύναμος κρίκος ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΣ
Xριστουγεννιάτικο shopping στην πόλη; 6 metallic sneakers για τα πιο στιλάτα casual outfits

Xριστουγεννιάτικο shopping στην πόλη; 6 metallic sneakers για τα πιο στιλάτα casual outfits

04.12.2025

