Οι πιο iconic ατάκες ελληνικών σειρών που λέμε όλοι σε group chat

Κάποιες ελληνικές σειρές δεν φεύγουν ποτέ από τη μνήμη μας. Όσα χρόνια κι αν περάσουν, οι ήρωές τους συνεχίζουν να μας συντροφεύουν και οι ατάκες τους έχουν χαραχτεί τόσο βαθιά στη συλλογική μας μνήμη, που ακόμα και σήμερα τις χρησιμοποιούμε σε group chats, σχολιασμούς και καθημερινές συζητήσεις.

Από τις κωμωδίες των ‘90s μέχρι τα πιο δραματικά σίριαλ της δεκαετίας του 2000, αυτές οι φράσεις έχουν γίνει σχεδόν… second nature για τους φαν τους. Ας δούμε μερικές από τις πιο αξέχαστες.

1. «Τι έγινε ρε παιδιά;» – Οι Απαράδεκτοι

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος, ο σοβαρός και ώριμος της παρέας, είχε τον τρόπο του να αντιδρά σε κάθε αναπάντεχο γεγονός. Η χαρακτηριστική του φράση «Τι έγινε ρε παιδιά;» μαζί με το βλέμμα στην κάμερα έγινε συνώνυμο των στιγμών αμηχανίας ή έκπληξης και ακόμα σήμερα την λέμε όταν κάτι μας ξαφνιάζει.

2. «Τι έγινε Κωστάκη; Σε γουστάρει η χωριάτισσα;» – Το Σημάδι του Έρωτα

Η ατάκα της Τζένης Μπότση έγινε viral από τη δραματική σειρά που προβλήθηκε στο Mega το 1998-1999. Ο Κωστάκης, η Βάνα η χωριάτισσα και ο απαγορευμένος έρωτας της Τζένης δημιούργησαν μια σκηνή που ακόμα αναπαράγεται σε κάθε Κωστάκη που ξέρουμε.

3. «Πλήττω» – Εγκλήματα

Η Σωσώ Παπαδήμα, ως Καίτη Κωνσταντίνου, έφερε μαύρο χιούμορ στην ελληνική τηλεόραση. Το «Πλήττω» ήταν η δήλωση της βαρεμάρας και της μανίας της για εκδίκηση, που χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα κάθε φορά που κάτι μας φαίνεται αδιάφορο ή βαρετό.

4. «Σκύλες της λύσσας» – Κωνσταντίνου και Ελένης

Η Πέγκυ Καρρά, η ηθοποιός που δουλεύει ως σερβιτόρα, έβγαζε το ταλέντο της με την ατάκα «Σκύλες της λύσσας», που ακολουθεί τον πρόλογο «Να σας παίξω λίγο;». Μια φράση που μετατράπηκε σε viral σχόλιο σε group chats ακόμα και χρόνια μετά την προβολή της σειράς.

5. «Άντε καλέ. Κόβεται το σεξ;» – Στο Παρά Πέντε

Η Θεοπούλα εκφράζει με την πιο λαϊκή ειλικρίνεια τη δυσφορία της για τα «κοψίματα» της ζωής στην τρίτη ηλικία, δίνοντας την επική απάντηση στον Σπύρο: «Άντε καλέ, κόβεται το σεξ;», μια ατάκα που χρησιμοποιούμε ακόμα σε χιουμοριστικές συζητήσεις.

6. «Έλα δεν το πιστεύω» – Τι ψυχή θα παραδόσεις μωρή;

Η υπερβολικά αθώα και πιστή Φωφώ, στο συγκλονιστικό σίριαλ των Ρήγα-Αποστόλου, επαναλάμβανε συχνά το «Έλα δεν το πιστεύω», που σήμερα χρησιμοποιείται σαν ατάκα σε κάθε κατάσταση που μας αφήνει άφωνους ή έκπληκτους.

7. «Στόλισα έτσι λίγο για το κακό» – Εγκλήματα

Μια χριστουγεννιάτικη πινελιά από τη Σωσώ, που συνδυάζει μαύρο χιούμορ με γιορτινή διάθεση, και που σε κάθε group chat μεταφράζεται σε ελαφριά ειρωνεία για τους στολισμούς και τα Χριστούγεννα.

8. «Χριστέ μου, τι ντεκαντάνς» – Δύο Ξένοι

Η Ντένη Μαρκορά μας χάρισε την ατάκα που ακόμα την επαναλαμβάνουμε όταν κάτι φαίνεται υπερβολικά δραματικό ή επιτηδευμένο. Μια φράση τόσο χαρακτηριστική που έγινε συνώνυμο κάθε μικρής ή μεγάλης υπερβολής.

9. «Σας παρακαλώ, δεν θα θελα» – Ντόλτσε Βίτα

Η Ασπασία, αποφασισμένη να γίνει μοναχή, μας χάρισε την ατάκα που δηλώνει ευγένεια αλλά και άρνηση. Χρησιμοποιείται ακόμα για να εκφράσουμε με χιούμορ την κατηγορηματική μας αντίθεση.

10. «Ωραία τα παπουτσάκια σου, Πέγκυ μου» – Κωνσταντίνου και Ελένης

Η Ελένη αλλάζει συζήτηση με μια απλή, αθώα παρατήρηση, που έχει πλέον υιοθετηθεί ως χιουμοριστικός τρόπος να αποφεύγουμε άβολες συζητήσεις.

11. «Σπύρο μου, εμείς ευχαριστούμε (όρθια)…» – Στο Παρά Πέντε

Η Θεοπούλα, με το… «ύφος της και τη μπηχτή της», μας έμαθε πώς η ευγένεια μπορεί να γίνει… απολαυστική ειρωνεία, φράση που ακόμα παραμένει απόλυτα διασκεδαστική όταν θέλουμε να πούμε ένα «ευχαριστώ» με στιλ.

Αυτές οι ατάκες αποδεικνύουν ότι κάποιες ελληνικές σειρές έχουν τη δύναμη να μείνουν ανεξίτηλες στο χρόνο. Ακόμα κι αν έχουν περάσει δεκαετίες από την πρώτη τους προβολή, οι διάλογοι και το χιούμορ τους συνεχίζουν να ζουν μέσα μας. Σε group chats, συζητήσεις με φίλους ή απλά όταν θέλουμε να εκφράσουμε μια κατάσταση με έναν διαφορετικό τρόπο, αυτές οι φράσεις δεν χάνουν ποτέ την αξία τους, γιατί οι σειρές αυτές δεν είναι απλά τηλεόραση, είναι κομμάτι της καθημερινής μας κουλτούρας!

