Beauty 01.12.2025

Από ιερό σύμβολο σε σύγχρονο must-have: Η πορεία του βερνικιού νυχιών μέσα στα χρόνια

nixia_prasina
Η συναρπαστική ιστορία του βερνικιού νυχιών, από τις αρχαίες τελετουργίες μέχρι τα σύγχρονα gel και ημιμόνιμα
Μαρία Χατζηγιάννη

Πιθανότατα το εφαρμόζεις σχεδόν μηχανικά, είτε πρόκειται για κλασικό, ημιμόνιμο ή gel, χωρίς να αναρωτιέσαι ποτέ από πού προέρχεται. Το βερνίκι νυχιών έχει γίνει τόσο αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής ρουτίνας ομορφιάς, που μοιάζει σαν να υπήρχε πάντα. Κι όμως, η ιστορία του ξεκινά πολύ νωρίτερα απ’ όσο φαντάζεσαι, γύρω στο 3000 π.Χ., όταν το χρώμα στα νύχια μπορούσε ακόμη και να καθορίσει την κοινωνική τάξη.

Σήμερα, αποτελεί ένα προσιτό, άμεσο και διαθέσιμο παντού προϊόν. Όμως το ταξίδι του μέχρι να φτάσει στο νεσεσέρ του 2025 δεν ήταν ούτε γραμμικό ούτε απλό. Γέννησε πειραματισμούς, ευφυείς ιδέες, χημικές ανακαλύψεις και, φυσικά, μερικές ιστορικές προσωπικότητες που καθόρισαν το πώς βλέπουμε το μανικιούρ σήμερα.

nixia
https://www.instagram.com/paintedbyjools/

Αρχαίες ρίζες

Η πρώτη «έκδοση» του βερνικιού νυχιών εμφανίζεται στην Ινδία, όπου χρησιμοποιούνταν για να χρωματίζει τις άκρες των δαχτύλων, μια διαδεδομένη αισθητική τελετουργία της εποχής. Την ίδια περίοδο στην Κίνα, το χρώμα στα νύχια αποκτά ταξικό χαρακτήρα. Οι άρχουσες δυναστείες φορούσαν έντονο κόκκινο και μαύρο, ενώ οι χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις περιορίζονταν σε πιο ανοιχτούς τόνους. Τα υλικά; Ένα μείγμα από γόμμα αραβική, κερί μέλισσας, ασπράδι αυγού και ζελατίνη.

Στην Αίγυπτο, το χρώμα στα νύχια ήταν ένδειξη ισχύος. Η Κλεοπάτρα προτιμούσε δραματικούς τόνους, συνδεδεμένους με την εξουσία και το κύρος, κι αυτή η επιλογή θεωρείται από τις πρώτες αναφορές στο χρώμα ως προσωπική δήλωση ταυτότητας. Έτσι, κάθε αρχαίος πολιτισμός έβαζε το δικό του αποτύπωμα σε μια συνήθεια που διατηρείται μέχρι σήμερα.

kafe_nixia
https://www.instagram.com/dorotaatkaczyk/

Ο ερχομός του σύγχρονου βερνικιού

Το βερνίκι νυχιών με τη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα γεννήθηκε ουσιαστικά τον 20ό αιώνα. Και η έμπνευση προήλθε από την αυτοκινητοβιομηχανία. Οι λακαρισμένες επιφάνειες των πρώτων αυτοκινήτων οδήγησαν σε πειραματισμούς με φόρμουλες που μπορούσαν να στεγνώσουν γρήγορα και να προσφέρουν λάμψη.

Το 1911, ο Αμερικανός χημικός Northam Warren ίδρυσε την Cutex, η οποία αρχικά ειδικευόταν στην περιποίηση επωνυχίων. Λίγο αργότερα όμως δημιούργησε το πρώτο υγρό, μοντέρνο βερνίκι, αυτό που θεωρείται πρόγονος όλων των σημερινών φορμουλών. Η εταιρεία, που πλέον συνδέεται κυρίως με το ασετόν, καθόρισε το μέλλον της κατηγορίας μετατρέποντας το βερνίκι από χειροποίητο μείγμα σε βιομηχανικό καλλυντικό.

Το 1932, ο Charles Revson, ιδρυτής της Revlon, τελειοποιεί τη σύνθεση προσθέτοντας αδιαφανείς χρωστικές, μετατρέποντας το βερνίκι σε πραγματικό αντικείμενο πόθου. Από εκεί και πέρα, ο δρόμος προς τις πιο εξελιγμένες φόρμουλες άνοιξε.

mple_nixia
https://www.instagram.com/catshatenailpolish/

Από τα gel στα ημιμόνιμα

Ίσως η πιο απρόσμενη στιγμή στην ιστορία του nail industry προήλθε από έναν οδοντίατρο. Ο Frederick Slack, στη δεκαετία του ’50, έσπασε ένα νύχι και το «επισκεύασε» με την ίδια ακρυλική ρητίνη που χρησιμοποιούσε για οδοντικές γέφυρες. Αυτό το ατύχημα οδήγησε στην τεχνολογία του gel και έθεσε τα θεμέλια για τα τεχνητά νύχια.

Το ημιμόνιμο βερνίκι έκανε την εμφάνισή του στις αρχές του 2000, κερδίζοντας αμέσως το κοινό με τη λάμψη και τη διάρκεια του. Έγινε σχεδόν αυτονόητο μέρος της ρουτίνας περιποίησης, τόσο για επαγγελματίες όσο και για όσες το εφαρμόζουν στο σπίτι.

mpornto_nixia
https://www.instagram.com/lyssalouise.nailartist/

Οι νέοι κανόνες

Το βερνίκι νυχιών αποτελεί πια «απαραίτητο» στοιχείο για τις περισσότερες γυναίκες. Πρόσφατα, ωστόσο, προκλήθηκε αναστάτωση λόγω των νέων κανονισμών της ΕΕ για τα προϊόντα που περιέχουν TPO, με τον φόβο ότι το ημιμόνιμο ίσως απαγορευτεί. Η πραγματικότητα είναι λιγότερο δραματική, καθώς πλώς εισάγονται νέες φόρμουλες χωρίς τη συγκεκριμένη ουσία, ώστε να διασφαλιστεί μεγαλύτερη ασφάλεια για καταναλωτές και επαγγελματίες.

Το beauty industry δεν σταματά να εξελίσσεται. Και όπως απέδειξε η πορεία του βερνικιού νυχιών από την Αρχαία Αίγυπτο μέχρι το 2025, κάθε νέα εποχή φέρνει μια ακόμη πιο εξελιγμένη, πιο δημιουργική, πιο ασφαλή εκδοχή του χρώματος που αγαπάμε να φοράμε.

