MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Screen News 01.12.2025

Ο George Clooney «ταράχτηκε» βλέποντας πλάνα από παλιές ταινίες του

Ο σκηνοθέτης Noah Baumbach χρησιμοποιήσε αυθεντικά αποσπάσματα από την πραγματική καριέρα του George Clooney, χωρίς να τον ενημερώσει
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο George Clooney παραδέχτηκε ότι ένιωσε έντονη ταραχή όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με πλάνα από παλαιότερες ταινίες του στη διάρκεια της πρεμιέρας της νέας του ταινίας «Jay Kelly» στο Λος Άντζελες. Ο 64χρονος ηθοποιός, ο οποίος στην ταινία υποδύεται έναν διάσημο κινηματογραφικό αστέρα με εμφανείς παραλληλισμούς με τη δική του πορεία, δήλωσε στο People ότι η εμπειρία δεν ήταν ούτε αναμενόμενη ούτε εύκολη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο George Clooney θα τιμηθεί με το βραβείο Chaplin 2026

Στην καταληκτική σκηνή του φιλμ, ο χαρακτήρας του George Clooney παρακολουθεί ένα αφιερωματικό βίντεο με στιγμές από την κινηματογραφική του διαδρομή. Ο σκηνοθέτης Noah Baumbach επέλεξε να χρησιμοποιήσει αυθεντικά αποσπάσματα από την πραγματική καριέρα του ηθοποιού, χωρίς να τον έχει ενημερώσει εκ των προτέρων. «Η πρώτη φορά που γύρισε τη σκηνή ήταν και η πρώτη φορά που μου την έδειξε» ανέφερε ο George Clooney, επισημαίνοντας ότι το υλικό που βλέπει ο θεατής στην ταινία είναι η πραγματική πρώτη του αντίδραση.

Ο Billy Crudup, η Laura Dern, ο Noah Baumbach και ο Adam Sandler στην πρεμιέρα της τανίας Jay Kelly στο Φετιβάλ της Βενετίας. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι η εμπειρία τον εξέπληξε και τον αναστάτωσε. «Αιφνιδιάστηκα και ταράχτηκα» δήλωσε, περιγράφοντας τη δυσκολία του να βλέπει στην οθόνη τέσσερις δεκαετίες αλλαγών, προσωπικών στιγμών και επαγγελματικών μεταμορφώσεων. «Είναι δύσκολο να αντικρίσεις 40 χρόνια στην οθόνη. Δεν είναι εύκολο» σχολίασε.

Η ταινία «Jay Kelly», στην οποία συμμετέχουν επίσης οι Laura Dern, Greta Gerwig, Billy Crudup, Riley Keough και Emily Mortimer, προβάλλεται ήδη στους κινηματογράφους και θα είναι διαθέσιμη στο Netflix στις 5 Δεκεμβρίου.

Διάβασε επίσης: O γιος του George Clooney αρνείται ότι ο πατέρας του ήταν ο Batman και γίνεται viral

Δες κι αυτό…

 

 

 

 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
GEORGE CLOONEY Jay Kelly netflix Noah Baumbach καριέρα ΤΑΙΝΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ballet sneakers: To φουτουριστικό fashion υβρίδιο που θα θες να εντάξεις στην γκαρνταρόμπα σου

Ballet sneakers: To φουτουριστικό fashion υβρίδιο που θα θες να εντάξεις στην γκαρνταρόμπα σου

01.12.2025
Επόμενο
Από ιερό σύμβολο σε σύγχρονο must-have: Η πορεία του βερνικιού νυχιών μέσα στα χρόνια

Από ιερό σύμβολο σε σύγχρονο must-have: Η πορεία του βερνικιού νυχιών μέσα στα χρόνια

01.12.2025

Δες επίσης

Ο Callum Turner αναδεικνύεται σε απόλυτο φαβορί για τον ρόλο του James Bond
Cinema

Ο Callum Turner αναδεικνύεται σε απόλυτο φαβορί για τον ρόλο του James Bond

01.12.2025
Stranger Things: Τα αστρονομικά ποσά που παίρνει κάθε μέλος του cast – Ποιος είναι πρώτος και ποιος τελευταίος στη λίστα
Cinema

Stranger Things: Τα αστρονομικά ποσά που παίρνει κάθε μέλος του cast – Ποιος είναι πρώτος και ποιος τελευταίος στη λίστα

01.12.2025
Από το τότε στο τώρα: Η μεταμόρφωση του cast του Stranger Things μέσα σε μια δεκαετία
Cinema

Από το τότε στο τώρα: Η μεταμόρφωση του cast του Stranger Things μέσα σε μια δεκαετία

30.11.2025
Stranger Things: Η Millie Bobby Brown αποκάλυψε την αγαπημένη της σεζόν – Ποια έβαλε τελευταία στη κατάταξη
Cinema

Stranger Things: Η Millie Bobby Brown αποκάλυψε την αγαπημένη της σεζόν – Ποια έβαλε τελευταία στη κατάταξη

29.11.2025
10 ταινίες που θα σε βάλουν κατευθείαν σε χριστουγεννιάτικο mood
Cinema

10 ταινίες που θα σε βάλουν κατευθείαν σε χριστουγεννιάτικο mood

29.11.2025
«Έσπασε» ταμεία το Zootopia 2 – Εκτοξεύτηκε στο box office με 39,5 εκατ. δολάρια
Cinema

«Έσπασε» ταμεία το Zootopia 2 – Εκτοξεύτηκε στο box office με 39,5 εκατ. δολάρια

29.11.2025
Tinsel Town: Ο Robbie Williams γεμάτος υπερηφάνεια στο ντεμπούτο της κόρης στην υποκριτική
Cinema

Tinsel Town: Ο Robbie Williams γεμάτος υπερηφάνεια στο ντεμπούτο της κόρης στην υποκριτική

29.11.2025
Η σειρά ντοκιμαντέρ The Beatles Anthology αποκαλύπτει το ανθρώπινο πρόσωπο των Σκαθαριών
Cinema

Η σειρά ντοκιμαντέρ The Beatles Anthology αποκαλύπτει το ανθρώπινο πρόσωπο των Σκαθαριών

28.11.2025
Ο Quentin Tarantino αποκαλύπτει τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα και «θάβει» το The Hunger Games
Cinema

Ο Quentin Tarantino αποκαλύπτει τις καλύτερες ταινίες του 21ου αιώνα και «θάβει» το The Hunger Games

28.11.2025
Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Πρώτα οι περιφερειακές άδειες, μετά οι ραδιοφωνικές- Και νέα αλλαγή στο σχεδιασμό της Κυβέρνησης

Πρώτα οι περιφερειακές άδειες, μετά οι ραδιοφωνικές- Και νέα αλλαγή στο σχεδιασμό της Κυβέρνησης

Ρυθμιστής του… καλοκαιριού η FIFA! Ζημία από τον αποκλεισμό της Εθνικής Ποδοσφαίρου

Ρυθμιστής του… καλοκαιριού η FIFA! Ζημία από τον αποκλεισμό της Εθνικής Ποδοσφαίρου

ΑΙΧΜΕΣ: Σχέδιο για ντοκιμαντέρ Τσίπρα στο Netflix…

ΑΙΧΜΕΣ: Σχέδιο για ντοκιμαντέρ Τσίπρα στο Netflix…

Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Διαβάστε στο «ΠΑΡΟΝ»: Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Ξορκίζει τις διπλές κάλπες ο Μητσοτάκης

Ξορκίζει τις διπλές κάλπες ο Μητσοτάκης

Περιοδοντίτιδα: Πώς σχετίζεται με συστηματικά νοσήματα και άνοια

Περιοδοντίτιδα: Πώς σχετίζεται με συστηματικά νοσήματα και άνοια