Ο George Clooney «ταράχτηκε» βλέποντας πλάνα από παλιές ταινίες του

Ο σκηνοθέτης Noah Baumbach χρησιμοποιήσε αυθεντικά αποσπάσματα από την πραγματική καριέρα του George Clooney, χωρίς να τον ενημερώσει

Ο George Clooney παραδέχτηκε ότι ένιωσε έντονη ταραχή όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με πλάνα από παλαιότερες ταινίες του στη διάρκεια της πρεμιέρας της νέας του ταινίας «Jay Kelly» στο Λος Άντζελες. Ο 64χρονος ηθοποιός, ο οποίος στην ταινία υποδύεται έναν διάσημο κινηματογραφικό αστέρα με εμφανείς παραλληλισμούς με τη δική του πορεία, δήλωσε στο People ότι η εμπειρία δεν ήταν ούτε αναμενόμενη ούτε εύκολη.

Διάβασε επίσης: Ο George Clooney θα τιμηθεί με το βραβείο Chaplin 2026

Στην καταληκτική σκηνή του φιλμ, ο χαρακτήρας του George Clooney παρακολουθεί ένα αφιερωματικό βίντεο με στιγμές από την κινηματογραφική του διαδρομή. Ο σκηνοθέτης Noah Baumbach επέλεξε να χρησιμοποιήσει αυθεντικά αποσπάσματα από την πραγματική καριέρα του ηθοποιού, χωρίς να τον έχει ενημερώσει εκ των προτέρων. «Η πρώτη φορά που γύρισε τη σκηνή ήταν και η πρώτη φορά που μου την έδειξε» ανέφερε ο George Clooney, επισημαίνοντας ότι το υλικό που βλέπει ο θεατής στην ταινία είναι η πραγματική πρώτη του αντίδραση.

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι η εμπειρία τον εξέπληξε και τον αναστάτωσε. «Αιφνιδιάστηκα και ταράχτηκα» δήλωσε, περιγράφοντας τη δυσκολία του να βλέπει στην οθόνη τέσσερις δεκαετίες αλλαγών, προσωπικών στιγμών και επαγγελματικών μεταμορφώσεων. «Είναι δύσκολο να αντικρίσεις 40 χρόνια στην οθόνη. Δεν είναι εύκολο» σχολίασε.

Η ταινία «Jay Kelly», στην οποία συμμετέχουν επίσης οι Laura Dern, Greta Gerwig, Billy Crudup, Riley Keough και Emily Mortimer, προβάλλεται ήδη στους κινηματογράφους και θα είναι διαθέσιμη στο Netflix στις 5 Δεκεμβρίου.

Διάβασε επίσης: O γιος του George Clooney αρνείται ότι ο πατέρας του ήταν ο Batman και γίνεται viral

Δες κι αυτό…