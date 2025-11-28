MadWalk 2025 by Three Cents
MadWalk 2025 by Three Cents
Εκπομπές Mad TV 28.11.2025

Η Ζωή Ασουμανάκη στο Spill The Tea: Ο χωρισμός, το Big Brother και η επιθυμία για πάνελ

Όσα αποκάλυψε στην εκπομπή που παρουσιάζει ο Ανδρέας Ζωίτσας στο MAD TV
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η σημερινή καλεσμένη στο Spill The Tea που παρουσιάζει ο Ανδρέας Ζωίτσας στο MAD TV είναι η Ζωή Ασουμανάκη.

Στη συνέντευξη, αποκάλυψε ότι στο Big Brother ήταν 100% ο εαυτός της. Δηλώνει πως, μετά το παιχνίδι, δεν διατηρεί επαφή με κανέναν από τους υπόλοιπους παίκτες εκτός από την Φένια. Με αυτό τον τρόπο επιβεβαίωσε τον χωρισμό της με τον πρώην παίκτη Γιώργο Αντωνιάδη.

Διάβασε επίσης: Μαρίλια Μητρούση στο Spill The Tea: Ο φόβος για τα νούμερα τηλεθέασης, τα παιδικά της χρόνια και το ενδεχόμενο ενός γάμου

Επιπλέον, αποκάλυψε πως μόλις βγήκε από το παιχνίδι, την έκανε block ο Ανδρέας Μπαρόλας, ενώ την έκανε unfollow και η πρώην του Γιώργου, Nancy Tawby, με την οποία ο Γιώργος είχε σχέση μέσα στο παιχνίδι.

Η Ζωή είπε ακόμη πως θέλει να δοκιμάσει ως παρουσιάστρια backstage του The Voice και ότι ενδιαφέρεται να συμμετάσχει ως μέλος πάνελ σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Τέλος, αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε: δήλωσε ότι δεν την νοιάζουν και πως δεν πρόκειται να τα αφήσει να την επηρεάσουν.

Διάβασε επίσης: Ο Νίκος Κοσώνας αποκάλυψε στο «Spill The Tea» το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
MAD TV Spill The Tea ΕΚΠΟΜΠΕΣ Ζωή Ασουμανάκη
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Martin Brandenburger ανακοίνωσε επενδύσεις άνω των 200 εκατ. ευρώ και το Lidl House στην Αθήνα το 2026

Ο Martin Brandenburger ανακοίνωσε επενδύσεις άνω των 200 εκατ. ευρώ και το Lidl House στην Αθήνα το 2026

28.11.2025

Δες επίσης

Η Σόφη Τζαλαλή στο Talk to MAD: «Θέλω να κάνω ένα μεγάλο event Pilates με ζωντανό DJ set»
Εκπομπές Mad TV

Η Σόφη Τζαλαλή στο Talk to MAD: «Θέλω να κάνω ένα μεγάλο event Pilates με ζωντανό DJ set»

28.11.2025
H Evangelia στο MadWalk TV: «Λατρεύω το τραγούδι μου για τον εθνικό τελικό της Eurovision και ανυπομονώ να το μοιραστώ»
Εκπομπές Mad TV

H Evangelia στο MadWalk TV: «Λατρεύω το τραγούδι μου για τον εθνικό τελικό της Eurovision και ανυπομονώ να το μοιραστώ»

25.11.2025
Διαmadάκια: Τα μηνύματα που θα έστελναν οι περαστικοί στον μελλοντικό τους εαυτό
Εκπομπές Mad TV

Διαmadάκια: Τα μηνύματα που θα έστελναν οι περαστικοί στον μελλοντικό τους εαυτό

25.11.2025
Η Βικτώρια Χαλυβοπούλου στο Talk to MAD: «Η μόδα για μένα είναι ζεστασιά και προσωπική έκφραση»
Εκπομπές Mad TV

Η Βικτώρια Χαλυβοπούλου στο Talk to MAD: «Η μόδα για μένα είναι ζεστασιά και προσωπική έκφραση»

25.11.2025
Ο Γιώργος Λιβάνης στο Mad for Greekz: «Η μουσική είναι η ζωή μου και η οικογένεια η δύναμή μου»
Εκπομπές Mad TV

Ο Γιώργος Λιβάνης στο Mad for Greekz: «Η μουσική είναι η ζωή μου και η οικογένεια η δύναμή μου»

25.11.2025
Η Ορσαλία Παρθένη στο MadWalk TV: «Το δύσκολο είναι να μένεις πιστός στο DNA του brand που αναλαμβάνεις και να το κάνεις δικό σου»
Εκπομπές Mad TV

Η Ορσαλία Παρθένη στο MadWalk TV: «Το δύσκολο είναι να μένεις πιστός στο DNA του brand που αναλαμβάνεις και να το κάνεις δικό σου»

24.11.2025
H Μελίνα Ασλανίδου στο ΟΚ!: «Ετοιμάζω νέα τραγούδια και δεν σταματώ ούτε στιγμή»
Εκπομπές Mad TV

H Μελίνα Ασλανίδου στο ΟΚ!: «Ετοιμάζω νέα τραγούδια και δεν σταματώ ούτε στιγμή»

24.11.2025
H Ευτυχία Χαραλαμπάκη στο Talk to MAD: Το νέο πρόσωπο του MAD
Εκπομπές Mad TV

H Ευτυχία Χαραλαμπάκη στο Talk to MAD: Το νέο πρόσωπο του MAD

24.11.2025
O Ηλίας Μπόγδανος στο MadWalk TV: «Η Eurovision είναι μεγάλη πρόκληση – Θέλω το τέλειο τραγούδι»
Εκπομπές Mad TV

O Ηλίας Μπόγδανος στο MadWalk TV: «Η Eurovision είναι μεγάλη πρόκληση – Θέλω το τέλειο τραγούδι»

23.11.2025
Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Αποκλειστική συνέντευξη της Loreen στο Mad.gr: Από ντροπαλή έφηβη, «Βασίλισσα» της μουσικής στην Ευρώπη

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Συγκίνησε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Λύκειο Ελληνίδων στο MadWalk 2025 by Three Cents

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

Η Βίκυ Καγιά άνοιξε το MadWalk by Three Cents χορεύοντας με τον Σάκη Ρουβά

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

H Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στα MadWalk 2025 by Three Cents μαζί με τη Σίλια Κριθαριώτη

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Σαν αέρινο γλυπτό η Loreen στο closing act του MadWalk 2025 by Three Cents 

Και μητρώο πολιτικών διαφημίσεων!

Και μητρώο πολιτικών διαφημίσεων!

Συλλήψεις, μαύρο τηλεοπτικό σήμα, δικαστήρια και πρόστιμα για την τηλεοπτική “πειρατεία”

Συλλήψεις, μαύρο τηλεοπτικό σήμα, δικαστήρια και πρόστιμα για την τηλεοπτική “πειρατεία”

ΑΙΧΜΕΣ: Ανεξάρτητη Αρχή …”θαυμάτων”

ΑΙΧΜΕΣ: Ανεξάρτητη Αρχή …”θαυμάτων”

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τιτανομαχία σε ελληνικό έδαφος

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Τα έσπασε και με τους εφοπλιστές

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας

Περίοπτη θέση στον σχεδιασμό της Chevron καταλαμβάνουν οι περιοχές της χώρας μας