Η Ζωή Ασουμανάκη στο Spill The Tea: Ο χωρισμός, το Big Brother και η επιθυμία για πάνελ

Όσα αποκάλυψε στην εκπομπή που παρουσιάζει ο Ανδρέας Ζωίτσας στο MAD TV

Η σημερινή καλεσμένη στο Spill The Tea που παρουσιάζει ο Ανδρέας Ζωίτσας στο MAD TV είναι η Ζωή Ασουμανάκη.

Στη συνέντευξη, αποκάλυψε ότι στο Big Brother ήταν 100% ο εαυτός της. Δηλώνει πως, μετά το παιχνίδι, δεν διατηρεί επαφή με κανέναν από τους υπόλοιπους παίκτες εκτός από την Φένια. Με αυτό τον τρόπο επιβεβαίωσε τον χωρισμό της με τον πρώην παίκτη Γιώργο Αντωνιάδη.

Επιπλέον, αποκάλυψε πως μόλις βγήκε από το παιχνίδι, την έκανε block ο Ανδρέας Μπαρόλας, ενώ την έκανε unfollow και η πρώην του Γιώργου, Nancy Tawby, με την οποία ο Γιώργος είχε σχέση μέσα στο παιχνίδι.

Η Ζωή είπε ακόμη πως θέλει να δοκιμάσει ως παρουσιάστρια backstage του The Voice και ότι ενδιαφέρεται να συμμετάσχει ως μέλος πάνελ σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Τέλος, αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε: δήλωσε ότι δεν την νοιάζουν και πως δεν πρόκειται να τα αφήσει να την επηρεάσουν.

