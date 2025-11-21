Μαρίλια Μητρούση στο Spill The Tea: Ο φόβος για τα νούμερα τηλεθέασης, τα παιδικά της χρόνια και το ενδεχόμενο ενός γάμου

Στο νέο επεισόδιο της εκπομπής Spill the Tea στο MAD TV, με παρουσιαστή τον Ανδρέα Ζωίτσα, καλεσμένη ήταν η αγαπημένη ηθοποιός Μαρίλια Μητρούση. Η συζήτηση κινήθηκε γύρω από την καριέρα της, τις εμπειρίες της στα social media και προσωπικές στιγμές της ζωής της.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι επηρεάζεται από τα νούμερα τηλεθέασης και της έχει μείνει ψυχολογικό μετά τη σειρά Ταμπού. Παράλληλα, μοιράστηκε με χιούμορ στοιχεία από τα παιδικά της χρόνια, λέγοντας πως μεγάλωσε ως κακομαθημένο παιδί και έπαιρνε τη γιαγιά της τηλέφωνο για να της φτιάξει άλλο φαγητό αν δεν της άρεσε.

Η Μαρίλια Μητρούση αναφέρθηκε επίσης στις δυσκολίες που αντιμετώπισε στον επαγγελματικό της χώρο, αποκαλύπτοντας ότι έχει χάσει δουλειές από ανθρώπους που ασχολούνται με τα social media. Επιπλέον, μίλησε για την επικοινωνία της με τους θαυμαστές της, σημειώνοντας ότι την φλερτάρουν στα social media, αλλά αυτό το διάστημα είναι ερωτευμένη.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για την προσωπική της ζωή, η ηθοποιός σημείωσε πως ήταν φρικτό να βλέπει στα 22 της χρόνια να γράφονται πράγματα για εκείνη και τις σχέσεις της. Κλείνοντας, αποκάλυψε ότι της αρέσει η ιδέα του γάμου, αλλά δεν προγραμματίζει να παντρευτεί σύντομα.

Το νέο επεισόδιο του Spill the Tea έδωσε στους θεατές μια πιο προσωπική εικόνα της Μαρίλιας Μητρούση, συνδυάζοντας χιούμορ, ειλικρίνεια και αληθινές αποκαλύψεις για τη ζωή της τόσο εντός όσο και εκτός οθόνης.

