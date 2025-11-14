Εκπομπές Mad TV 14.11.2025

Ο Νίκος Κοσώνας αποκάλυψε στο «Spill The Tea» το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του

Ο Νίκος Κοσώνας αποκάλυψε στο «Spill The Tea» το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του
Ο ηθοποιός μιλά για τη διαχείριση της καριέρας, τα μουσικά του όνειρα και την οικογένεια
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Στη σημερινή εκπομπή Spill the Tea, που παρουσιάζει ο Ανδρέας Ζωίτσας στο MAD TV, καλεσμένος ήταν ο ηθοποιός Νίκος Κοσώνας, γιος της Δάφνης Μπόκοτα.

Ο Νίκος, που πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του ANT1, «Ο Δικαστής», μίλησε για τη σχέση του με τη μητέρα του, παραδεχόμενος ότι εκείνη ήθελε να έχει το θέατρο ως χόμπι και ότι οι γονείς του υπήρξαν αυστηροί κριτές μαζί του.

Ο Νίκος Κοσώνας αποκάλυψε στο «Spill The Tea» το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του

Διάβασε επίσης: Ο Γιώργος Ασημακόπουλος στο Spill the Tea: Από το λάθος casting στο Survivor μέχρι το χαμένο J2US

Ο ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι τραγουδάει. Όταν ήταν έφηβος και τον άκουγε η μητέρα του να τραγουδάει στο δωμάτιό του, τον παρότρυνε να τα παρατήσει και να ασχοληθεί με κάτι άλλο.

Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, ο Νίκος δήλωσε ότι είναι ερωτευμένος και εκτιμά την ιδιωτικότητα σε αυτόν τον τομέα. Επιπλέον, μοιράστηκε ότι του αρέσει να ρισκάρει και πως έχει ρισκάρει ακόμη και για τον έρωτα, πηγαίνοντας στη Ρώμη για να συναντήσει μια κοπέλα που δεν είχε δει ποτέ από κοντά.

Ο Νίκος Κοσώνας αποκάλυψε στο «Spill The Tea» το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του

Τέλος, αποκάλυψε ότι προετοιμάζεται να βγει και στο θεατρικό σανίδι, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Διάβασε επίσης: Spill The Tea με την Χρύσα Χατζηγεωργίου: Ο χωρισμός, η εμπειρία του Survivor και τα όνειρά της

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
MAD TV Spill The Tea ΕΚΠΟΜΠΕΣ Νίκος Κοσώνας
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Η Κατερίνα Λιόλιου μας ταξιδεύει στα μαγικά τοπία της Πελοποννήσου μέσα από το νέο της video «Σου Έλειψα Ή Όχι;»

Η Κατερίνα Λιόλιου μας ταξιδεύει στα μαγικά τοπία της Πελοποννήσου μέσα από το νέο της video «Σου Έλειψα Ή Όχι;»

14.11.2025
Επόμενο
Grand Hotel: Μια τεράστια ανατροπή έρχεται στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Μια τεράστια ανατροπή έρχεται στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

14.11.2025

Δες επίσης

H Αθηνά Μανουκιάν στο Unplugged Stories: «Η πορεία μου στη μουσική δεν ήταν ποτέ εύκολη, αλλά κάθε δυσκολία με έκανε πιο δυνατή»
Εκπομπές Mad TV

H Αθηνά Μανουκιάν στο Unplugged Stories: «Η πορεία μου στη μουσική δεν ήταν ποτέ εύκολη, αλλά κάθε δυσκολία με έκανε πιο δυνατή»

14.11.2025
Η Υβόννη Ντόστα στο MadWalk TV: «Η κάθε μου συλλογή αφηγείται μια προσωπική ιστορία»
Εκπομπές Mad TV

Η Υβόννη Ντόστα στο MadWalk TV: «Η κάθε μου συλλογή αφηγείται μια προσωπική ιστορία»

14.11.2025
H Ελπίδα Λιβανού στο Talk to MAD: «Έχω δημιουργήσει ρούχο για τη Beyonce όσο ήμουν στο ατελιέ της Iris Van Herpen»
Εκπομπές Mad TV

H Ελπίδα Λιβανού στο Talk to MAD: «Έχω δημιουργήσει ρούχο για τη Beyonce όσο ήμουν στο ατελιέ της Iris Van Herpen»

14.11.2025
Η Μαίρη Στάικου στο Talk to MAD: Από τα blogs στο TikTok και η ζωή πίσω από τις κάμερες
Εκπομπές Mad TV

Η Μαίρη Στάικου στο Talk to MAD: Από τα blogs στο TikTok και η ζωή πίσω από τις κάμερες

13.11.2025
Η Μαρίτα Καθιτζιώτη στο MadWalk TV: Μιλά για το GNTM, το modeling και τα επόμενα βήματα της
Εκπομπές Mad TV

Η Μαρίτα Καθιτζιώτη στο MadWalk TV: Μιλά για το GNTM, το modeling και τα επόμενα βήματα της

13.11.2025
H Αντιγόνη Βιντιάδη στο Talk to MAD: «Θέλω να νιώθει το παιδί μου ότι η μαμά του είναι δυνατή και ανεξάρτητη»
Mad Radio News

H Αντιγόνη Βιντιάδη στο Talk to MAD: «Θέλω να νιώθει το παιδί μου ότι η μαμά του είναι δυνατή και ανεξάρτητη»

12.11.2025
Ο Βρεττός Βρεττάκος στο MadWalk TV: «Στην Ελλάδα οι σχεδιαστές είναι ήρωες»
Εκπομπές Mad TV

Ο Βρεττός Βρεττάκος στο MadWalk TV: «Στην Ελλάδα οι σχεδιαστές είναι ήρωες»

12.11.2025
Ο Αντίνοος Αλμπάνης στο OK!: Τα επαγγελματικά σχέδια, τα guilty pleasures και η φωνή του που μαγνητίζει
Εκπομπές Mad TV

Ο Αντίνοος Αλμπάνης στο OK!: Τα επαγγελματικά σχέδια, τα guilty pleasures και η φωνή του που μαγνητίζει

12.11.2025
Ο Τρύφωνας Νάκης στο Talk to MAD: Από τη φωτογραφία στο interior design και τη Νέα Υόρκη
Εκπομπές Mad TV

Ο Τρύφωνας Νάκης στο Talk to MAD: Από τη φωτογραφία στο interior design και τη Νέα Υόρκη

11.11.2025
Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

Τα πιο «τοξικά» ελληνικά τραγούδια που όμως τα τραγουδάμε σαν ύμνους

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

MadWalk 2025 by Three Cents – Δες όλη τη λίστα με τους καλλιτέχνες και τους σχεδιαστές και πάρε το εισιτήριό σου ΤΩΡΑ

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Ψήφισε ΕΔΩ τον υποψήφιο που θες να περπατήσει στην πασαρέλα του MadWalk 2025 by Three Cents

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Οι 10+1 χαρακτήρες που θα έπρεπε να είχαν κάνει δικό τους κανάλι στο Υoutube

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Από τον κλασσικό «κακό» μέχρι την «αθώα ξανθιά»: Οι ήρωες που δεν λείπουν από καμία ελληνική σειρά

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι βουργουνδί – Δες πως θα υιοθετήσεις την τάση στο σπίτι σου

Μαζί στην κορυφή της ακροαματικότητας ΣΚΑΪ και Sfera και στη νέα μέτρηση!

Μαζί στην κορυφή της ακροαματικότητας ΣΚΑΪ και Sfera και στη νέα μέτρηση!

Έπεσε μαύρο στην “πειρατεία”! Κατέβηκε η παράνομη μετάδοση των αθλητικών μεταδόσεων της Euroleague

Έπεσε μαύρο στην “πειρατεία”! Κατέβηκε η παράνομη μετάδοση των αθλητικών μεταδόσεων της Euroleague

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Νέες χρηματοδοτήσεις ταινιών από την ΕΡΤ

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Ποιοι θα πάνε με Τσίπρα

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό εταίρο

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Οι ΗΠΑ βλέπουν την Ελλάδα ως ενεργειακό εταίρο

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος

Γιατί η πράσινη ενέργεια δεν ρίχνει (ακόμη) τους λογαριασμούς ρεύματος