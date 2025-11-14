Ο Νίκος Κοσώνας αποκάλυψε στο «Spill The Tea» το νέο κεφάλαιο στην καριέρα του

Ο ηθοποιός μιλά για τη διαχείριση της καριέρας, τα μουσικά του όνειρα και την οικογένεια

Στη σημερινή εκπομπή Spill the Tea, που παρουσιάζει ο Ανδρέας Ζωίτσας στο MAD TV, καλεσμένος ήταν ο ηθοποιός Νίκος Κοσώνας, γιος της Δάφνης Μπόκοτα.

Ο Νίκος, που πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του ANT1, «Ο Δικαστής», μίλησε για τη σχέση του με τη μητέρα του, παραδεχόμενος ότι εκείνη ήθελε να έχει το θέατρο ως χόμπι και ότι οι γονείς του υπήρξαν αυστηροί κριτές μαζί του.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε επίσης ότι τραγουδάει. Όταν ήταν έφηβος και τον άκουγε η μητέρα του να τραγουδάει στο δωμάτιό του, τον παρότρυνε να τα παρατήσει και να ασχοληθεί με κάτι άλλο.

Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, ο Νίκος δήλωσε ότι είναι ερωτευμένος και εκτιμά την ιδιωτικότητα σε αυτόν τον τομέα. Επιπλέον, μοιράστηκε ότι του αρέσει να ρισκάρει και πως έχει ρισκάρει ακόμη και για τον έρωτα, πηγαίνοντας στη Ρώμη για να συναντήσει μια κοπέλα που δεν είχε δει ποτέ από κοντά.

Τέλος, αποκάλυψε ότι προετοιμάζεται να βγει και στο θεατρικό σανίδι, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

