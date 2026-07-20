Ο Λευτέρης Κρίκης στο OK!: «Προετοιμάζω το πρώτο μου ολοκληρωμένο άλμπουμ»

Ο Λευτέρης Κρίκης μιλά στο OK! για το νέο του hit «Επιλογές», το επερχόμενο άλμπουμ του και την πορεία του στη μουσική

Με μια ματιά Ο Λευτέρης Κρίκης ετοιμάζει το πρώτο του ολοκληρωμένο άλμπουμ, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο.

Το νέο του τραγούδι «Επιλογές» συνδυάζει χορευτικό ρυθμό με στίχους που περιγράφει ως «μαχαίρι στην καρδιά».

Συνεχίζει τις live εμφανίσεις του στο «Vogue» και προγραμματίζει καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.

Περιγράφει τον εαυτό του ως «αυστηρό, τελειομανή, ανήσυχο» και αναφέρει τον Σταμάτη Γονίδη ως έμπνευσή του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στην αγαπημένη ενότητα «Themis is Calling» της εκπομπής «ΟΚ!», ο Θέμης Γεωργαντάς πραγματοποίησε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες και αυθόρμητες τηλεφωνικές κλήσεις, φιλοξενώντας έναν από τους πιο ταχέως ανερχόμενους καλλιτέχνες της νέας γενιάς, τον Λευτέρη Κρίκη. Η συζήτηση κινήθηκε σε πολύ θετικό κλίμα, με τον τραγουδιστή να αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τα επαγγελματικά του βήματα, αλλά και να αποκαλύπτεται μέσα από ένα γρήγορο παιχνίδι ερωτήσεων, δείχνοντας την ανθρώπινη πλευρά του.

Ο Λευτέρης Κρίκης, ο οποίος έχει καταφέρει το τελευταίο διάστημα να απασχολήσει έντονα τη μουσική επικαιρότητα, εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενος για την πορεία του. Όπως χαρακτηριστικά παραδέχτηκε στον Θέμη Γεωργαντά, ο δρόμος μέχρι το σήμερα δεν ήταν εύκολος, καθώς η διαδρομή του ξεκίνησε από την επαρχία, πέρασε από τη Θεσσαλονίκη και κατέληξε στην Αθήνα, έπειτα από πολλά χρόνια προσπάθειας. Είναι φανερό ότι ο καλλιτέχνης απολαμβάνει αυτή την περίοδο της αναγνώρισης, βλέποντας τους κόπους του να αποδίδουν καρπούς και να ακούγεται το όνομά του ολοένα και πιο έντονα.

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Τα νέα μουσικά βήματα και η αναμονή για το πρώτο άλμπουμ

Η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην ξεκινήσει από τα φρέσκα μουσικά νέα, καθώς ο Λευτέρης Κρίκης έχει μόλις κυκλοφορήσει το νέο του τραγούδι με τίτλο «Επιλογές». Πρόκειται για ένα κομμάτι που συνδυάζει ιδανικά το ρυθμό που σε παρασέρνει να χορέψεις, με στίχους που ο ίδιος περιγράφει ως «μαχαίρι στην καρδιά». Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι αυτός ο συνδυασμός είναι ο τρόπος του να εκφράζεται, ενώ για άλλη μια φορά εμπιστεύτηκε τον Κωνσταντίνο Παντζή για τη μουσική επιμέλεια, με τον οποίο περνούν ατέλειωτες ώρες στο στούντιο.

Όσον αφορά το άμεσο μέλλον, η αποκάλυψη ήταν μεγάλη: «Θα ακολουθήσει άλμπουμ τον Σεπτέμβρη. Θα είναι το πρώτο μου ολοκληρωμένο άλμπουμ», εξομολογήθηκε ο καλλιτέχνης, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για αυτή τη σημαντική στιγμή στην καριέρα του. Οι αμέτρητες ώρες δουλειάς στο στούντιο έχουν έναν και μοναδικό στόχο: να παραδοθεί στο κοινό ένα άρτιο αποτέλεσμα, κάτι που ο ίδιος περιμένει με μεγάλη ανυπομονησία.

Η νυχτερινή διασκέδαση και η καθημερινότητα

Παράλληλα με τη δισκογραφία, ο Λευτέρης Κρίκης συνεχίζει τις live εμφανίσεις του στο «Vogue», μοιράζοντας τη σκηνή με τη Λένα Ζευγαρά και τον Γιώργο Λιβάνη, ένα σχήμα που έχει κερδίσει το κοινό. Όπως ανέφερε, οι εμφανίσεις θα συνεχιστούν κανονικά, ενώ για τον Αύγουστο προγραμματίζεται καλοκαιρινή περιοδεία σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας, με την επιστροφή του σχήματος να αναμένεται μετά το πέρας του καλοκαιριού.

Πέρα από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Λευτέρης Κρίκης απολαμβάνει τις χαλαρές στιγμές του στο σπίτι, δηλώνοντας λάτρης του PlayStation. Σε ένα γρήγορο παιχνίδι ερωτήσεων, ο τραγουδιστής αποκάλυψε πτυχές του χαρακτήρα του και της καθημερινότητάς του. Περιέγραψε τον εαυτό του με 3 λέξεις ως «αυστηρό, τελειομανή, ανήσυχο», ενώ δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι έχει κάνει «ghosting» σε σχέσεις του στο παρελθόν. Όταν ρωτήθηκε για τα «πιπεράτα» διλήμματα, έδειξε απόλυτη σιγουριά και σεβασμό, επιλέγοντας τον Σταμάτη Γονίδη έναντι του Νότη Σφακιανάκη, εξηγώντας πως ο πρώτος ήταν ο λόγος που τον ενέπνευσε να γίνει τραγουδιστής. «Είναι ο άνθρωπος που με έκανε να πω ότι θα γίνω τραγουδιστής. Η φωνή του, είχα πάθει σοκ δηλαδή», εξομολογήθηκε κλείνοντας τη συζήτηση, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις.