Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad TV News 20.07.2026

Ο Λευτέρης Κρίκης στο OK!: «Προετοιμάζω το πρώτο μου ολοκληρωμένο άλμπουμ»

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Λευτέρης Κρίκης μιλά στο OK! για το νέο του hit «Επιλογές», το επερχόμενο άλμπουμ του και την πορεία του στη μουσική
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Λευτέρης Κρίκης ετοιμάζει το πρώτο του ολοκληρωμένο άλμπουμ, το οποίο θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο.
  • Το νέο του τραγούδι «Επιλογές» συνδυάζει χορευτικό ρυθμό με στίχους που περιγράφει ως «μαχαίρι στην καρδιά».
  • Συνεχίζει τις live εμφανίσεις του στο «Vogue» και προγραμματίζει καλοκαιρινή περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
  • Περιγράφει τον εαυτό του ως «αυστηρό, τελειομανή, ανήσυχο» και αναφέρει τον Σταμάτη Γονίδη ως έμπνευσή του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στην αγαπημένη ενότητα «Themis is Calling» της εκπομπής «ΟΚ!», ο Θέμης Γεωργαντάς πραγματοποίησε μια από τις πιο ενδιαφέρουσες και αυθόρμητες τηλεφωνικές κλήσεις, φιλοξενώντας έναν από τους πιο ταχέως ανερχόμενους καλλιτέχνες της νέας γενιάς, τον Λευτέρη Κρίκη. Η συζήτηση κινήθηκε σε πολύ θετικό κλίμα, με τον τραγουδιστή να αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τα επαγγελματικά του βήματα, αλλά και να αποκαλύπτεται μέσα από ένα γρήγορο παιχνίδι ερωτήσεων, δείχνοντας την ανθρώπινη πλευρά του.

lefteris_krikis_ok
https://www.instagram.com/lefteris_krikis/

Ο Λευτέρης Κρίκης, ο οποίος έχει καταφέρει το τελευταίο διάστημα να απασχολήσει έντονα τη μουσική επικαιρότητα, εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενος για την πορεία του. Όπως χαρακτηριστικά παραδέχτηκε στον Θέμη Γεωργαντά, ο δρόμος μέχρι το σήμερα δεν ήταν εύκολος, καθώς η διαδρομή του ξεκίνησε από την επαρχία, πέρασε από τη Θεσσαλονίκη και κατέληξε στην Αθήνα, έπειτα από πολλά χρόνια προσπάθειας. Είναι φανερό ότι ο καλλιτέχνης απολαμβάνει αυτή την περίοδο της αναγνώρισης, βλέποντας τους κόπους του να αποδίδουν καρπούς και να ακούγεται το όνομά του ολοένα και πιο έντονα.

Ο Γιώργος Ντάβος στο OK!: «Πήγα σε κάστινγκ για μηχανόβιος και κατέληξα σε βρετανική σειρά»

Τα νέα μουσικά βήματα και η αναμονή για το πρώτο άλμπουμ

Η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην ξεκινήσει από τα φρέσκα μουσικά νέα, καθώς ο Λευτέρης Κρίκης έχει μόλις κυκλοφορήσει το νέο του τραγούδι με τίτλο «Επιλογές». Πρόκειται για ένα κομμάτι που συνδυάζει ιδανικά το ρυθμό που σε παρασέρνει να χορέψεις, με στίχους που ο ίδιος περιγράφει ως «μαχαίρι στην καρδιά». Ο τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι αυτός ο συνδυασμός είναι ο τρόπος του να εκφράζεται, ενώ για άλλη μια φορά εμπιστεύτηκε τον Κωνσταντίνο Παντζή για τη μουσική επιμέλεια, με τον οποίο περνούν ατέλειωτες ώρες στο στούντιο.

lefteris_krikis_ok
https://www.instagram.com/lefteris_krikis/

Όσον αφορά το άμεσο μέλλον, η αποκάλυψη ήταν μεγάλη: «Θα ακολουθήσει άλμπουμ τον Σεπτέμβρη. Θα είναι το πρώτο μου ολοκληρωμένο άλμπουμ», εξομολογήθηκε ο καλλιτέχνης, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για αυτή τη σημαντική στιγμή στην καριέρα του. Οι αμέτρητες ώρες δουλειάς στο στούντιο έχουν έναν και μοναδικό στόχο: να παραδοθεί στο κοινό ένα άρτιο αποτέλεσμα, κάτι που ο ίδιος περιμένει με μεγάλη ανυπομονησία.

Η νυχτερινή διασκέδαση και η καθημερινότητα

Παράλληλα με τη δισκογραφία, ο Λευτέρης Κρίκης συνεχίζει τις live εμφανίσεις του στο «Vogue», μοιράζοντας τη σκηνή με τη Λένα Ζευγαρά και τον Γιώργο Λιβάνη, ένα σχήμα που έχει κερδίσει το κοινό. Όπως ανέφερε, οι εμφανίσεις θα συνεχιστούν κανονικά, ενώ για τον Αύγουστο προγραμματίζεται καλοκαιρινή περιοδεία σε πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας, με την επιστροφή του σχήματος να αναμένεται μετά το πέρας του καλοκαιριού.

Πέρα από τα φώτα της δημοσιότητας, ο Λευτέρης Κρίκης απολαμβάνει τις χαλαρές στιγμές του στο σπίτι, δηλώνοντας λάτρης του PlayStation. Σε ένα γρήγορο παιχνίδι ερωτήσεων, ο τραγουδιστής αποκάλυψε πτυχές του χαρακτήρα του και της καθημερινότητάς του. Περιέγραψε τον εαυτό του με 3 λέξεις ως «αυστηρό, τελειομανή, ανήσυχο», ενώ δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι έχει κάνει «ghosting» σε σχέσεις του στο παρελθόν. Όταν ρωτήθηκε για τα «πιπεράτα» διλήμματα, έδειξε απόλυτη σιγουριά και σεβασμό, επιλέγοντας τον Σταμάτη Γονίδη έναντι του Νότη Σφακιανάκη, εξηγώντας πως ο πρώτος ήταν ο λόγος που τον ενέπνευσε να γίνει τραγουδιστής. «Είναι ο άνθρωπος που με έκανε να πω ότι θα γίνω τραγουδιστής. Η φωνή του, είχα πάθει σοκ δηλαδή», εξομολογήθηκε κλείνοντας τη συζήτηση, αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις.

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

OK Themis is calling Θέμης Γεωργαντάς Λευτέρης Κρίκης
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι Γιαγκίνηδες στο Unplugged Stories: «Είμαστε μια γενιά που ψάχνει αλήθειες, όχι Μεσσίες»

Οι Γιαγκίνηδες στο Unplugged Stories: «Είμαστε μια γενιά που ψάχνει αλήθειες, όχι Μεσσίες»

20.07.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Οι Γιαγκίνηδες στο Unplugged Stories: «Είμαστε μια γενιά που ψάχνει αλήθειες, όχι Μεσσίες»
Mad TV News

Οι Γιαγκίνηδες στο Unplugged Stories: «Είμαστε μια γενιά που ψάχνει αλήθειες, όχι Μεσσίες»

20.07.2026
«MAD Έχεις Άστρο»: Τι προβλέπει ο AstroJason για την εβδομάδα 20/07 – 26/07
Life

«MAD Έχεις Άστρο»: Τι προβλέπει ο AstroJason για την εβδομάδα 20/07 – 26/07

20.07.2026
HOT DAYS? COLD JOKES: Το Mad απαντά στον καύσωνα με τα πιο κρύα αστεία του καλοκαιριού
Mad TV News

HOT DAYS? COLD JOKES: Το Mad απαντά στον καύσωνα με τα πιο κρύα αστεία του καλοκαιριού

20.07.2026
Ο Νίκος Μέλλος στο Spill the Tea: «Δεν είμαι ήρωας, απλώς είχα την τύχη να έχω δίπλα μου τους κατάλληλους ανθρώπους»
Mad TV News

Ο Νίκος Μέλλος στο Spill the Tea: «Δεν είμαι ήρωας, απλώς είχα την τύχη να έχω δίπλα μου τους κατάλληλους ανθρώπους»

17.07.2026
Ο Παναγιώτης Καρακάσης στο Talk to Mad: «Είμαι ο makeup artist που θα σου πει να μην βαφτείς»
Mad TV News

Ο Παναγιώτης Καρακάσης στο Talk to Mad: «Είμαι ο makeup artist που θα σου πει να μην βαφτείς»

17.07.2026
O Χρήστος Τσιλόπουλος στο Talk to Mad: «Δεν το είχα καν φανταστεί, αλλά η Νατάσα Θεοδωρίδου είναι η αγαπημένη μου συνεργασία»
Mad TV News

O Χρήστος Τσιλόπουλος στο Talk to Mad: «Δεν το είχα καν φανταστεί, αλλά η Νατάσα Θεοδωρίδου είναι η αγαπημένη μου συνεργασία»

15.07.2026
Η Μαρία Κόφου στο Talk to Mad: «Το solo traveling μου έμαθε να παίρνω αποφάσεις έξω από το comfort zone μου»
Mad TV News

Η Μαρία Κόφου στο Talk to Mad: «Το solo traveling μου έμαθε να παίρνω αποφάσεις έξω από το comfort zone μου»

15.07.2026
Ο Γιάννης Αθανασόπουλος στο Fitness O’ Clock: «Τραυματίστηκα σε αγώνα, αλλά μετέτρεψα το εμπόδιο σε μια νέα πρόκληση»
Mad TV News

Ο Γιάννης Αθανασόπουλος στο Fitness O’ Clock: «Τραυματίστηκα σε αγώνα, αλλά μετέτρεψα το εμπόδιο σε μια νέα πρόκληση»

15.07.2026
Η Evangelia στο Unplugged Stories: «Θέλω να τραγουδήσω στα ελληνικά στη σκηνή των Grammys και να κάνω τη γιαγιά μου περήφανη»
Mad TV News

Η Evangelia στο Unplugged Stories: «Θέλω να τραγουδήσω στα ελληνικά στη σκηνή των Grammys και να κάνω τη γιαγιά μου περήφανη»

15.07.2026
Έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο; Τέλεια! Το micro travel trend είναι η νέα καλοκαιρινή εμμονή

Έχεις μόνο ένα Σαββατοκύριακο; Τέλεια! Το micro travel trend είναι η νέα καλοκαιρινή εμμονή

Μην πετάξεις τον βασιλικό σου επειδή μαράθηκε – Το καλοκαιρινό hack που μπορεί να τον «αναστήσει»

Μην πετάξεις τον βασιλικό σου επειδή μαράθηκε – Το καλοκαιρινό hack που μπορεί να τον «αναστήσει»

Μην αφήσεις ποτέ αυτά τα 8 αντικείμενα στο αυτοκίνητο όταν έχει καύσωνα

Μην αφήσεις ποτέ αυτά τα 8 αντικείμενα στο αυτοκίνητο όταν έχει καύσωνα

Το καλοκαίρι φέρνει έρωτες ή αποστάσεις; Η τάση «Summer Shading» που έχει γίνει viral στις σχέσεις

Το καλοκαίρι φέρνει έρωτες ή αποστάσεις; Η τάση «Summer Shading» που έχει γίνει viral στις σχέσεις

Καλοκαίρι χωρίς «bad hair days»: Τα 7 μυστικά που θα νικήσουν την υγρασία

Καλοκαίρι χωρίς «bad hair days»: Τα 7 μυστικά που θα νικήσουν την υγρασία

Τι να φας στον καύσωνα όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40°C

Τι να φας στον καύσωνα όταν η θερμοκρασία ξεπερνά τους 40°C

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

Πλατφόρμα ταινιών από την Tanweer! Ξεκινάει πιλοτικά το Tanweer Club, με ταινίες σε όλη την υφήλιο

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

ΑΙΧΜΕΣ: Επιδότηση και για την κλοπή των ειδήσεων;

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Αποφασίζουν στις 20 Ιουλίου για τις κινήσεις της Strawstream με τα τέσσερα αθλητικά κανάλια

Γιατί η κυβέρνηση τρέχει να πληρώσει τους δανειστές νωρίτερα;

Γιατί η κυβέρνηση τρέχει να πληρώσει τους δανειστές νωρίτερα;

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΘΗΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΦΘΗΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ξεχάστε τα γνωστά: Ανακαλύψτε τους κρυμμένους θησαυρούς της χώρας για αυθεντικές διακοπές

Ξεχάστε τα γνωστά: Ανακαλύψτε τους κρυμμένους θησαυρούς της χώρας για αυθεντικές διακοπές