Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Η τοποθέτηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου είναι μια από τις πιο σημαντικές αποφάσεις όταν στολίζουμε το σπίτι για τις γιορτές. Δεν αρκεί να διαλέξετε ένα όμορφο δέντρο και όμορφα στολίδια καθώς η σωστή θέση είναι καθοριστική για την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την αισθητική του σπιτιού σας.

Συχνά επικεντρωνόμαστε στα «σωστά» σημεία, όπως το σαλόνι ή την είσοδο, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να γνωρίζουμε πού δεν πρέπει ποτέ να μπει το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Η λανθασμένη τοποθέτηση μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους ή να καταστρέψει τη γιορτινή ατμόσφαιρα.

1. Κοντά σε θερμαντικά σώματα και καλοριφέρ

Η πιο βασική και κρίσιμη προειδοποίηση αφορά τα θερμαντικά σώματα. Το δέντρο κοντά σε καλοριφέρ, θερμάστρες ή τζάκια μπορεί να πάρει φωτιά, ιδιαίτερα αν είναι φυσικό ή ξηρό. Ακόμη και τα ηλεκτρικά φωτάκια μπορούν να γίνουν επικίνδυνα αν υπερθερμανθούν.

Tip: Κρατήστε τουλάχιστον 1 μέτρο απόσταση από κάθε πηγή θερμότητας.

2. Κοντά σε σημεία με έντονη κυκλοφορία

Τοποθετώντας το δέντρο σε μέρη όπου περνάνε συνεχώς άνθρωποι ή κατοικίδια, όπως διάδρομοι, μπροστά από πόρτες ή σε στενά περάσματα, δημιουργεί κινδύνους ατυχήματος. Ένα δέντρο που κουνιέται ή πέφτει μπορεί να σπάσει στολίδια ή να τραυματίσει κάποιον.

Tip: Αν ο χώρος είναι μικρός, επιλέξτε ένα γωνιακό δέντρο ή ένα πιο μικρό, σταθερό δέντρο.

3. Κοντά σε εύθραυστα αντικείμενα

Μην τοποθετείτε το δέντρο δίπλα σε γυάλινες βιτρίνες, μεγάλα κάδρα ή συλλογές αντικειμένων που μπορεί να σπάσουν αν το δέντρο πέσει ή αν ακουμπήσει κανείς. Τα παιδιά και τα κατοικίδια συχνά τραβούν στολίδια, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές.

Tip: Δημιουργήστε μια ζώνη ασφαλείας γύρω από το δέντρο με μαξιλάρια ή προστατευτικά.

4. Μπροστά από παράθυρα με έντονη ηλιοφάνεια

Η έντονη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να ξεραίνει το φυσικό δέντρο πολύ γρήγορα ή να προκαλέσει ξεθώριασμα στα στολίδια. Επίσης, η πολύ φωτεινή γωνία μπορεί να κάνει το δέντρο λιγότερο ορατό από τους εσωτερικούς χώρους.

Tip: Αν θέλετε να φαίνεται από έξω, βάλτε το σε παράθυρο με κουρτίνα ή ημιδιάφανο προστατευτικό, όχι σε πλήρη έκθεση στον ήλιο.

5. Κοντά σε ηλεκτρικές πρίζες και καλώδια χωρίς επίβλεψη

Τα φωτάκια του δέντρου χρειάζονται προσοχή. Τοποθετώντας το δέντρο σε σημεία με ακατάστατα καλώδια ή χωρίς εύκολη πρόσβαση σε πρίζες, αυξάνεται ο κίνδυνος βραχυκυκλώματος ή υπερθέρμανσης.

Tip: Χρησιμοποιήστε καλώδια ασφαλείας και μη φορτώνετε πολύπριζα.

6. Μέρη με υπερβολική υγρασία ή ρεύματα αέρα

Τα παράθυρα που ανοίγουν συνεχώς, οι μπαλκονόπορτες ή οι χώροι κοντά σε υγρασία μπορούν να επηρεάσουν το φυσικό δέντρο ή τα στολίδια, προκαλώντας ξεράνσεις ή φθορές στα στολίδια.

Tip: Επιλέξτε σταθερό, στεγνό χώρο, χωρίς ρεύματα και υγρασία.

Η τοποθέτηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου δεν είναι απλά θέμα αισθητικής, είναι θέμα ασφάλειας και λειτουργικότητας. Αποφύγετε θερμαντικά σώματα, πολυσύχναστους χώρους, εύθραυστα αντικείμενα, έντονη ηλιοφάνεια, ακατάστατα καλώδια και υγρούς ή αεριζόμενους χώρους. Με αυτά τα απλά βήματα, θα απολαύσετε το γιορτινό δέντρο σας με ηρεμία και ασφάλεια, χωρίς απρόοπτα.

