Η Angelina Jolie μεταμορφώνεται σε αδίστακτη γκάνγκστερ στην ταινία Sunny

Η Angelina Jolie ξεκινά γυρίσματα υπό τη σκηνοθεσία της Eva Sørhaug σε μια βίαιη ιστορία επιβίωσης το σενάριο της οποίας υπογράφει ο William Day Frank

Η Angelina Jolie έχει ξεκινήσει επίσημα την παραγωγή της νέας ταινίας «Sunny», ενός σκοτεινού θρίλερ που σκηνοθετεί η Eva Sørhaug. Η ταινία παρακολουθεί μια γυναίκα γκάνγκστερ η οποία προσπαθεί να προστατεύσει τους γιους της αλλά και την ίδια από έναν βίαιο βαρόνο ναρκωτικών. Μετά από ένα καταστροφικό περιστατικό, βρίσκεται αντιμέτωπη με τον χρόνο καθώς διαθέτει μόνο λίγες ώρες για να εξασφαλίσει τη σωτηρία της οικογένειάς της.

Το σενάριο έχει γράψει ο William Day Frank, βασισμένο σε ιστορία που δημιούργησε ο ίδιος σε συνεργασία με την Eva Sørhaug. Ο παραγωγός της ταινίας, Mark Fasano, χαρακτήρισε την Angelina Jolie «μια εκρηκτική δύναμη» σημειώνοντας ότι «ο κόσμος θα αιφνιδιαστεί από αυτό που φέρνει σε έναν τόσο απαιτητικό ρόλο». Συμπλήρωσε πως «ο βίαιος κόσμος που έχτισαν η Eva και η Angelina είναι απόλυτα γειωμένος στην ανάγκη επιβίωσης και στην οικογένεια, με μια μητέρα που κάνει τα πάντα για να προστατεύσει τους δύο γιους της».

Η Angelina Jolie, η οποία πρόσφατα απέσπασε υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα και Critics Choice Award για την ερμηνεία της ως Maria Callas στην ταινία του Pablo Larraín «Maria», έχει μπροστά της μια σειρά από σημαντικά κινηματογραφικά πρότζεκτ. Ανάμεσά τους βρίσκονται το «Couture» της Alice Winocour, το «Anxious People» του Marc Forster και το «The Initiative», ένα κατασκοπευτικό θρίλερ που τη φέρνει ξανά σε συνεργασία με τον Doug Liman.

Η σκηνοθέτις Eva Sørhaug, γνωστή από το ψυχολογικό θρίλερ «90 Minutes» που προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Τορόντο, έχει υπογράψει επίσης επεισόδια των σειρών «Tokyo Vice», «Yellowjackets» και «Talamasca The Secret Order». Με το «Sunny», η Angelina Jolie επιστρέφει σε έναν δραματικό που φαίνεται να εμβαθύνει στον κόσμο της βίας, της μητρότητας και της ανθρώπινης αντοχής, αποτελώντας μια από τις πιο αναμενόμενες ταινίες της χρονιάς.

