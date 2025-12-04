GNTM: Αποχώρησε ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί – Αυτή είναι η τελική 10άδα

Νέο επεισόδιο του GNTM προβλήθηκε χθες, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου και τέσσερα μοντέλα -η Ειρήνη, ο Γιώργος, ο Ανέστης και η Άννα- ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους στη νέα δοκιμασία, σύμφωνα με την οποία έπρεπε να ποζάρουν ως surfers στη θάλασσα, αποσπώντας τα πιο θετικά σχόλια από την κριτική επιτροπή.

Στο βάθρο λοιπόν της δοκιμασίας, βρέθηκαν: ο Γιώργος, η Ειρήνη και ο Ανέστης, όμως από τους τρεις ξεχώρισε ο Γιώργος, ο οποίος κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις, έχοντας μεταφέρει με αρτιότητα το ζητούμενο της δοκιμασίας, με τον ίδιο να μην μπορεί να κρατήσει το χαμόγελό του.

Αντίθετα, οι πιο αδύναμες προσπάθειες στη δοκιμασία αποχώρησης ανήκαν στη Ραφαηλία και τον Νάρκισσο, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο εξόδου. Τελικά, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε πως η Ραφαηλία παραμένει στο διαγωνισμό, με αποτέλεσμα ο Νάρκισσος, ένα από τα μεγάλα φαβορί, να αποχωρήσει από το ριάλιτι μόδας.

Ο 21χρονος Νάρκισσος, εμφανώς φορτισμένος, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την απόφαση των κριτών των GNTM, σχολιάζοντας: «Δεν γίνεται να μην το πάρω προσωπικά όταν έχω τέσσερα μπράτσα μέσα! Δηλαδή, δεν γίνεται να έχει μείνει ο Κούτρης και να έχω φύγει εγώ. Το θεωρώ απαράδεκτο το να μην είμαι στη δεκάδα, αλλά τι να πω. Αν αυτά τα τέσσερα αγόρια είναι η καλύτερη εκπροσώπηση του μόντελινγκ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, καλώς».

