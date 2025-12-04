MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
TV 04.12.2025

GNTM: Αποχώρησε ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί – Αυτή είναι η τελική 10άδα

GNTM
Ποιοι εντυπωσίασαν και ποιος έφυγε - Όσα έγιναν στο επεισόδιο της 3ης Δεκεμβρίου του GNTM
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Νέο επεισόδιο του GNTM προβλήθηκε χθες, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου και τέσσερα μοντέλα -η Ειρήνη, ο Γιώργος, ο Ανέστης και η Άννα- ξεχώρισαν με τις επιδόσεις τους στη νέα δοκιμασία, σύμφωνα με την οποία έπρεπε να ποζάρουν ως surfers στη θάλασσα, αποσπώντας τα πιο θετικά σχόλια από την κριτική επιτροπή.

Στο βάθρο λοιπόν της δοκιμασίας, βρέθηκαν: ο Γιώργος, η Ειρήνη και ο Ανέστης, όμως από τους τρεις ξεχώρισε ο Γιώργος, ο οποίος κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις, έχοντας μεταφέρει με αρτιότητα το ζητούμενο της δοκιμασίας, με τον ίδιο να μην μπορεί να κρατήσει το χαμόγελό του.

GNTM
https://www.instagram.com/gntmgr/

Διάβασε επίσης: Οι πιο iconic ατάκες ελληνικών σειρών που λέμε όλοι σε group chat

Αντίθετα, οι πιο αδύναμες προσπάθειες στη δοκιμασία αποχώρησης ανήκαν στη Ραφαηλία και τον Νάρκισσο, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τον κίνδυνο εξόδου. Τελικά, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε πως η Ραφαηλία παραμένει στο διαγωνισμό, με αποτέλεσμα ο Νάρκισσος, ένα από τα μεγάλα φαβορί, να αποχωρήσει από το ριάλιτι μόδας.

Ο 21χρονος Νάρκισσος, εμφανώς φορτισμένος, δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την απόφαση των κριτών των GNTM, σχολιάζοντας: «Δεν γίνεται να μην το πάρω προσωπικά όταν έχω τέσσερα μπράτσα μέσα! Δηλαδή, δεν γίνεται να έχει μείνει ο Κούτρης και να έχω φύγει εγώ. Το θεωρώ απαράδεκτο το να μην είμαι στη δεκάδα, αλλά τι να πω. Αν αυτά τα τέσσερα αγόρια είναι η καλύτερη εκπροσώπηση του μόντελινγκ στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, καλώς».

Διάβασε επίσης: ΑΝΤ1: Πρόωρο τέλος για ακόμα μια σειρά λόγω χαμηλής τηλεθέασης

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
GNTM GNTM 6 Star tv ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Οι πιο iconic ατάκες ελληνικών σειρών που λέμε όλοι σε group chat

Οι πιο iconic ατάκες ελληνικών σειρών που λέμε όλοι σε group chat

04.12.2025
Επόμενο
Κατεβάζουν ρολά τα θέατρα στις 5 Δεκέμβρη – Ποιες παραστάσεις αναβάλλονται λόγω της απεργίας

Κατεβάζουν ρολά τα θέατρα στις 5 Δεκέμβρη – Ποιες παραστάσεις αναβάλλονται λόγω της απεργίας

04.12.2025

Δες επίσης

Η Μαρία Μπακοδήμου επιστρέφει δυναμικά στην τηλεόραση με 2 μεγάλα projects
TV

Η Μαρία Μπακοδήμου επιστρέφει δυναμικά στην τηλεόραση με 2 μεγάλα projects

04.12.2025
ΔΕΗ XMAS WEST PARK ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ
City Guide

ΔΕΗ XMAS WEST PARK ΣΤΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ

04.12.2025
Με διπλό ρόλο στον ΣΚΑΪ ο Γιώργος Λιανός – Τα πρότζεκτ που αναλαμβάνει
TV

Με διπλό ρόλο στον ΣΚΑΪ ο Γιώργος Λιανός – Τα πρότζεκτ που αναλαμβάνει

04.12.2025
Παρά Πέντε: Η ανακοίνωση του Mega για όσα θα δούμε στο reunion – Νέες σκηνές και περιπέτειες
TV

Παρά Πέντε: Η ανακοίνωση του Mega για όσα θα δούμε στο reunion – Νέες σκηνές και περιπέτειες

04.12.2025
Οι πιο iconic ατάκες ελληνικών σειρών που λέμε όλοι σε group chat
TV

Οι πιο iconic ατάκες ελληνικών σειρών που λέμε όλοι σε group chat

04.12.2025
Χάρης Ρώμας: Όλη η αλήθεια για την φωτογραφία από τα γυρίσματα του «Κωνσταντίνου και Ελένης»
TV

Χάρης Ρώμας: Όλη η αλήθεια για την φωτογραφία από τα γυρίσματα του «Κωνσταντίνου και Ελένης»

03.12.2025
ΑΝΤ1: Πρόωρο τέλος για ακόμα μια σειρά λόγω χαμηλής τηλεθέασης
TV

ΑΝΤ1: Πρόωρο τέλος για ακόμα μια σειρά λόγω χαμηλής τηλεθέασης

03.12.2025
Παγκόσμια προβολή για την Πάρο μέσα από τη σειρά «Malice»
Corporate News

Παγκόσμια προβολή για την Πάρο μέσα από τη σειρά «Malice»

03.12.2025
Πόσα χρήματα θα δώσει το ΕΚΚΟΜΕΔ στις σειρές που μεταδίδονται
TV

Πόσα χρήματα θα δώσει το ΕΚΚΟΜΕΔ στις σειρές που μεταδίδονται

02.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Open… συνεργασία με Mega

Open… συνεργασία με Mega

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Νέο σήμα κινδύνου: Γιατί ο καρκίνος χτυπά τις νεαρές ηλικίες

Νέο σήμα κινδύνου: Γιατί ο καρκίνος χτυπά τις νεαρές ηλικίες