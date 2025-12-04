Κατεβάζουν ρολά τα θέατρα στις 5 Δεκέμβρη – Ποιες παραστάσεις αναβάλλονται λόγω της απεργίας

Απεργούν οι ηθοποιοί την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου και πολλά θέατρα θα «κατεβάσουν ρολά». Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, οι ηθοποιοί διεκδικούν την υπογραφή και εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης, όπως είχε αποφασιστεί σε γενική συνέλευση. Οι ηθοποιοί υπογραμμίζουν πως «δεν ανεχόμαστε άλλο να κάνουμε μήνες πρόβες χωρίς να τις πληρωνόμαστε και να βγάζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ στο όνομα μας». Επίσης, καλούν τους παραγωγούς να κλείσουν την προπώληση ώστε να αποφευχθεί η ταλαιπωρία του κοινού στα θέατρα που απεργούν. Επιπροσθέτως, καλούν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Βουκουρεστίου στις 19.00.

Τα θέατρα που απεργούν

θέατρο EMBASSY: Η κόμισσα της Φάμπρικας

θέατρο ΚΝΩΣΣΟΣ: ο Εχθρός του λαού

θέατρο ΤΕΧΝΗΣ : Το Τρίτο Στεφάνι

θέατρο ΤΕΧΝΗΣ (παιδικό) ο κος Βρομύλος

θέατρο ΑΛΜΑ: Festen

θέατρο ΠΑΛΛΑΣ: Αλεξάνδρεια

Αμφι-θέατρο Σπύρου Ευαγγελάτου: Γιοι και κόρες

Ελληνικός Κόσμος (ΘΕΑΤΡΟΝ): Το μεγάλο μας Τσίρκο

Ελληνικός Κόσμος (ΘΕΑΤΡΟΝ): Ούτε μπρος ,ούτε πίσω

θέατρο ΑΚΡΟΠΟΛ: Η μητέρα του σκύλου

θέατρο ΑΛΕΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ: Στο Τσακ

θέατρο ΑΠΟΘΗΚΗ: Στην εξοχή

θέατρο ΑΛΑΜΠΡΑ:2:22 A Ghost Story

θέατρο ΑΝΕΣΙΣ: Τελευταία έξοδος

θέατρο ΑΝΕΣΙΣ: Τζόνι Μπλε

θέατρο ΒΕΑΚΗ: Δον Ζουαν

Θέατρο ΒΕΑΚΗ (παιδικό): Βαρώνος Μινχάουζεν, Οι φανταστικές περιπέτειες

θέατρο ΓΚΛΟΡΙΑ: Ράφτης κυριών

θέατρο ΦΙΛΙΠ: Χασαμε τη θεια ΣΤΟΠ

θεατρο ΒΕΜΠΟ: Ενας ήρωας με παντούφλες

θέατρο ΝΕΟΣ ΑΚΑΔΗΜΟΣ: Η Φάλαινα

θέατρο ΑΛΚΥΟΝΙΣ: Ταρτούφος

θέατρο ΚΙΒΩΤΟΣ: Η κουζίνα

θέατρο ΛΑΜΠΕΤΗ: Η ληστεία της συμφοράς

θεατρο ΜΟΥΣΟΥΡΗ: Η συνάντηση

Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης: Cleansed

Ίδρυμα Μιχαλης Κακογιάννης (παιδικό ) Το καπλάνι της Βιτρίνας

θέατρο ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΝ: Άγριος Σπόρος

θέατρο ΧΟΡΝ: Μάρτυρας Κατηγορίας

θέατρο ΙΛΙΣΙΑ: Το ακρωτήρι

θέατρο ΧΩΡΑ: Μέχρι να σβήσουν τ’ άστρα

θέατρο του Νεου Κόσμου: Ιβάν εναντίον Ιβαν

θέατρο του Νεου Κόσμου: Πιτσιμπούργκο

θεατρο ΗΒΗ: Νίκος Ξυλούρης – Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Πειραιώς 131: Πρόσεχε ποιον σκοτώνεις

θέατρο ΣΗΜΕΙΟ: Ευγένιος

θέατρο Προσκήνιο: Λεωφορείο ο πόθος

θεατρο CARTEL Tεχνοχώρος: Άνθρωποι και ποντίκια

Δημοτικό θέατρο Πειραια: Merdre!

Θέατρο ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ : ΚΕΙΚ

Θέατρο ΠΟΡΕΙΑ: Οταν έκλαψε ο Νιτσε

θέατρο ΦΙΑΤ: Ολική αμεση Συλλογική επικείμενη Επίγεια Σωτηρία

Θέατρο BIOS: Οι ερωτευμένοι

Θέατρο ΔΙΠΥΛΟΝ: Η μέρα της φούστας

Θέατρο ΟΔΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ: Η Μονικ δραπετεύει

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΕΗ

«Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να κοροϊδεύει η εργοδοσία έναν ολόκληρο κλάδο με αλλεπάλληλα ραντεβού που ακυρώνονται. Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να κάνουμε μήνες πρόβες χωρίς να τις πληρωνόμαστε. Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να βγάζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ στο όνομα μας κι εμείς να εργαζόμαστε χωρίς συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα. Απεργούμε γιατί με αυτούς τους όρους δεν μπορούμε να κάνουμε το θέατρο που ονειρευτήκαμε. Την Παρασκευή 5 Δεκέμβρη τα θέατρα θα είναι άδεια γιατί εμείς θα είμαστε στον δρόμο».

