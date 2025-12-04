MadWalk 2025 Mega
MadWalk 2025 Mega
Μουσικά Νέα 04.12.2025

Αντώνης Ρέμος: Η 10χρονη κόρη του ανέβηκε στη σκηνή – Το τρυφερό τραγούδι που της αφιέρωσε

Αντώνης Ρέμος
Η όμορφη στιγμή πατέρα–κόρης που συγκίνησε το κοινό
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή έζησε ο Αντώνης Ρέμος στη σκηνή, έχοντας στο πλευρό του την κόρη του, Ελένη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής εμφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου και τραγούδησε στο πλαίσιο της μεγάλης γιορτής για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, έδωσε το σύνθημα για να ανάψουν τα χιλιάδες λαμπάκια του επιβλητικού δέντρου ύψους 18 μέτρων, στέλνοντας τις ευχές του στους πολίτες για «χρόνια πολλά και καλές γιορτές».

Αντώνης Ρέμος
https://www.instagram.com/aremovic/

Διάβασε επίσης: Απρόοπτο στον αέρα ραδιοφωνικής συνέντευξης με την Κατερίνα Λιόλιου και τον… γάτο της

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η 10χρονη Ελένη ανέβηκε στη σκηνή δίπλα στον πατέρα της, με τον Αντώνη Ρέμο να της αφιερώνει τρυφερά το τραγούδι που ερμήνευε. «Παίρνεις μόνο αγάπη και είναι σαν να βγαίνουν φτερά μέσα από την ψυχούλα σου, να ξέρεις», είπε ο τραγουδιστής, συγκινώντας το κοινό.

@steve.toumpas Ότι πιο όμορφο έχω δει !!! #aremovic #thessaloniki ♬ πρωτότυπος ήχος – Steve.89_

Να υπενθυμίσουμε πως ο Αντώνης Ρέμος και η Υβόννη Μπόσνιακ έγιναν γονείς το 2015, ενώ παντρεύτηκαν το 2018. Σε μια παλαιότερη συνέντευξή της στον Νίκο Χατζηνικολάου, η Υβόννη είχε μιλήσει με βαθιά αγάπη για τον σύζυγό της, δηλώνοντας: «Όταν έχει ο ένας τον άλλον, τα πάντα μπορούμε να ξεπεράσουμε. Είναι ο έρωτας της ζωής μου, ο άνθρωπός μου. Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή σαν άνθρωπο. Είναι καρμική η σχέση μας. Δεν περίμενα ότι θα τον ερωτευτώ τόσο πολύ».

Διάβασε επίσης: Κωνσταντίνος Αργυρός: Από τις sold out συναυλίες στην πολιτική σκηνή – Η επαφή με στελέχη της ΝΔ

Δες κι αυτό.. 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ ΠΑΙΔΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΣΤΕΣ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Κατεβάζουν ρολά τα θέατρα στις 5 Δεκέμβρη – Ποιες παραστάσεις αναβάλλονται λόγω της απεργίας

Κατεβάζουν ρολά τα θέατρα στις 5 Δεκέμβρη – Ποιες παραστάσεις αναβάλλονται λόγω της απεργίας

04.12.2025
Επόμενο
Miley Cyrus: Πόσο κοστίζει το custom διαμαντένιο δαχτυλίδι που της χάρισε ο Maxx Morando

Miley Cyrus: Πόσο κοστίζει το custom διαμαντένιο δαχτυλίδι που της χάρισε ο Maxx Morando

04.12.2025

Δες επίσης

Κορυφαία κομμάτια Spotify 2025: Αυτό είναι το τραγούδι του Sicario που βρέθηκε στη Νο1 θέση
Μουσικά Νέα

Κορυφαία κομμάτια Spotify 2025: Αυτό είναι το τραγούδι του Sicario που βρέθηκε στη Νο1 θέση

04.12.2025
Spotify Wrapped 2025: Αυτά είναι τα 10 κορυφαία τραγούδια που ακούστηκαν στην Ελλάδα φέτος
Μουσικά Νέα

Spotify Wrapped 2025: Αυτά είναι τα 10 κορυφαία τραγούδια που ακούστηκαν στην Ελλάδα φέτος

04.12.2025
Η Taylor Swift εκθρονίστηκε – Ποιος κατέκτησε την κορυφή του streaming
Μουσικά Νέα

Η Taylor Swift εκθρονίστηκε – Ποιος κατέκτησε την κορυφή του streaming

04.12.2025
Eurovision: Υποψήφιος του ελληνικού τελικού καταδικάστηκε σε 6 χρόνια φυλάκισης
Μουσικά Νέα

Eurovision: Υποψήφιος του ελληνικού τελικού καταδικάστηκε σε 6 χρόνια φυλάκισης

03.12.2025
Η Jennifer Lopez κάνει comeback και ανεβάζει τη θερμοκρασία με «καυτό» video
Μουσικά Νέα

Η Jennifer Lopez κάνει comeback και ανεβάζει τη θερμοκρασία με «καυτό» video

03.12.2025
Το Spotify Wrapped 2025 είναι εδώ και τα social media «καίνε» από stories
Μουσικά Νέα

Το Spotify Wrapped 2025 είναι εδώ και τα social media «καίνε» από stories

03.12.2025
Bloody Hawk: Κορυφαίος rap artist της χρονιάς στην Ελλάδα για το 2025!
Μουσικά Νέα

Bloody Hawk: Κορυφαίος rap artist της χρονιάς στην Ελλάδα για το 2025!

03.12.2025
Spotify Wrapped: Κορυφαίος καλλιτέχνης του 2025 ο TOQUEL
Μουσικά Νέα

Spotify Wrapped: Κορυφαίος καλλιτέχνης του 2025 ο TOQUEL

03.12.2025
Απρόοπτο στον αέρα ραδιοφωνικής συνέντευξης με την Κατερίνα Λιόλιου και τον… γάτο της
Μουσικά Νέα

Απρόοπτο στον αέρα ραδιοφωνικής συνέντευξης με την Κατερίνα Λιόλιου και τον… γάτο της

03.12.2025
Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Τραβούν πάνω τους όλες τις αναποδιές – Αυτά είναι τα 5 πιο γρουσούζικα ζώδια

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Grand Hotel: Γεμάτα ανατροπές τα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

Από βιβλία μέχρι φωτογραφίες: 6+1 πρωτότυπες ιδέες για χριστουγεννιάτικο δέντρο που δεν είχες σκεφτεί

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ; Ανάμεσα στον πρώτο σου έρωτα και το «για πάντα», εσύ ποιον θα διάλεγες;

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Βάλε τέλος στις ιώσεις με αυτό το σπιτικό ρόφημα – Το φτιάχνεις σε 5 λεπτά και με μόνο 4 υλικά!

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Σε αυτά τα 6 μέρη του σπιτιού δεν πρέπει να τοποθετήσεις ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

ΑΙΧΜΕΣ: Επικίνδυνη πολιτική στο ραδιόφωνο…

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Διαφήμιση: Χορηγία Nova στην ΚΑΕ Ολυμπιακός

Open… συνεργασία με Mega

Open… συνεργασία με Mega

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Παροχές μέχρι τελικής πτώσης

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Τον στραγγαλισμό του λιμανιού του Πειραιά επιχειρούν οι ΗΠΑ

Νέο σήμα κινδύνου: Γιατί ο καρκίνος χτυπά τις νεαρές ηλικίες

Νέο σήμα κινδύνου: Γιατί ο καρκίνος χτυπά τις νεαρές ηλικίες