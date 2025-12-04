Αντώνης Ρέμος: Η 10χρονη κόρη του ανέβηκε στη σκηνή – Το τρυφερό τραγούδι που της αφιέρωσε

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή έζησε ο Αντώνης Ρέμος στη σκηνή, έχοντας στο πλευρό του την κόρη του, Ελένη. Ο δημοφιλής τραγουδιστής εμφανίστηκε στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου και τραγούδησε στο πλαίσιο της μεγάλης γιορτής για τη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, έδωσε το σύνθημα για να ανάψουν τα χιλιάδες λαμπάκια του επιβλητικού δέντρου ύψους 18 μέτρων, στέλνοντας τις ευχές του στους πολίτες για «χρόνια πολλά και καλές γιορτές».

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η 10χρονη Ελένη ανέβηκε στη σκηνή δίπλα στον πατέρα της, με τον Αντώνη Ρέμο να της αφιερώνει τρυφερά το τραγούδι που ερμήνευε. «Παίρνεις μόνο αγάπη και είναι σαν να βγαίνουν φτερά μέσα από την ψυχούλα σου, να ξέρεις», είπε ο τραγουδιστής, συγκινώντας το κοινό.

Να υπενθυμίσουμε πως ο Αντώνης Ρέμος και η Υβόννη Μπόσνιακ έγιναν γονείς το 2015, ενώ παντρεύτηκαν το 2018. Σε μια παλαιότερη συνέντευξή της στον Νίκο Χατζηνικολάου, η Υβόννη είχε μιλήσει με βαθιά αγάπη για τον σύζυγό της, δηλώνοντας: «Όταν έχει ο ένας τον άλλον, τα πάντα μπορούμε να ξεπεράσουμε. Είναι ο έρωτας της ζωής μου, ο άνθρωπός μου. Τον αγάπησα από την πρώτη στιγμή σαν άνθρωπο. Είναι καρμική η σχέση μας. Δεν περίμενα ότι θα τον ερωτευτώ τόσο πολύ».

