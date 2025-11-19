Μουσικά Νέα 19.11.2025

Η Evangelia γίνεται η πρώτη Ελληνίδα καλλιτέχνιδα που εμφανίζεται στο Dusk Music Festival

Evangelia
Ξεχώρισε με τη χαρακτηριστική «Greek-American global pop» ταυτότητά της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Evangelia σημείωσε ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην καλλιτεχνική της πορεία, κατακτώντας τη σκηνή του Dusk Music Festival στην Αριζόνα και γράφοντας ιστορία ως η πρώτη Ελληνίδα καλλιτέχνιδα που έχει εμφανιστεί ποτέ στο δημοφιλές φεστιβάλ των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Dusk Music Festival, που πραγματοποιείται κάθε Νοέμβριο στην Τούσον της Αριζόνα, θεωρείται ένα από τα ταχύτερα ανερχόμενα φεστιβάλ της αμερικανικής μουσικής σκηνής, προσελκύοντας μεγάλα ονόματα της pop, hip-hop και dance. Στο line-up του έχουν βρεθεί διεθνούς φήμης καλλιτέχνες και DJs όπως οι Steve Aoki, Zedd, Kaskade, G-Eazy, Big Sean, Acraze και Ludacris.

Evangelia

Σε αυτό το διεθνές και υψηλού επιπέδου περιβάλλον, η Evangelia ξεχώρισε με τη χαρακτηριστική “Greek-American global pop” ταυτότητά της, συνδυάζοντας ελληνικά παραδοσιακά στοιχεία με σύγχρονο mainstream ήχο. Η ενέργεια και η αυθεντικότητα της εμφάνισής της ενθουσίασαν το κοινό, που τη χειροκρότησε θερμά.

Evangelia

Κατά τη διάρκεια του set της, η Evangelia παρουσίασε και το πρώτο live performance του νέου της single «Αστείο», μόλις δύο ημέρες μετά την κυκλοφορία του από την Golden Records και τη Minos EMI, a Universal Music Company. Το κοινό αγκάλιασε αμέσως το τραγούδι, επιβεβαιώνοντας τη συναισθηματική του δύναμη στη σκηνή.

Evangelia

Δείτε εδώ απόσπασμα από την εμφάνισή της στη σκηνή του Dusk Music Festival:

Η Evangelia συνεχίζει να χτίζει μια διεθνή πορεία που τιμά τις ελληνικές της ρίζες, ενώ παράλληλα φέρνει τη σύγχρονη ελληνική pop σε σημαντικές σκηνές του εξωτερικού.

Evangelia

